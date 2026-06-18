'Hành trình Tiên Phong - Ươm Mầm Xanh' chắp cánh ước mơ sinh viên vượt khó

Tập mới của chương trình "Hành trình Tiên Phong - Ươm Mầm Xanh" do Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam (Tiền Phong Nam) thực hiện tiếp tục đưa khán giả đến với những câu chuyện đầy xúc động về nghị lực vượt khó của sinh viên. Nguyễn Tấn Thành và Hồ Anh Tuấn, hai sinh viên Trường Đại học Tiền Giang, đang từng ngày nỗ lực đi qua những thiếu thốn của cuộc sống để giữ lấy ước mơ học tập và hy vọng đổi thay tương lai gia đình.

Những ước mơ được nuôi lớn từ nghị lực

Gần 5 năm đã trôi qua kể từ ngày cha qua đời, nhưng với Nguyễn Tấn Thành, sinh viên ngành Kỹ thuật Cơ khí - Trường Đại học Tiền Giang, sự mất mát ấy vẫn để lại khoảng trống lớn trong gia đình. Sự ra đi của người cha khiến mọi gánh nặng cuộc sống của gia đình em đều đặt lên vai mẹ.

Không đất đai sản xuất, không nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống của ba mẹ con phụ thuộc vào công việc sửa quần áo tại nhà. Nhiều năm qua, gia đình vẫn phải sống nhờ nhà người thân. Trong căn nhà nhỏ ấy, chiếc máy may cũ kỹ gần như là tài sản giá trị nhất. Từng đường kim, mũi chỉ không chỉ vá lại những bộ quần áo đã sờn cũ mà còn góp nhặt từng khoản chi tiêu để hai anh em có thể tiếp tục đến trường.

Dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, Nguyễn Tấn Thành vẫn nỗ lực theo đuổi việc học với mong muốn sớm có công việc ổn định để phụ giúp gia đình.

Đối với gia đình Thành, mỗi năm học mới bắt đầu cũng là lúc những nỗi lo lại đầy thêm. Phía sau niềm vui được tiếp tục đến trường là áp lực học phí, sách vở và chi phí sinh hoạt chưa biết xoay xở từ đâu. Có những năm, ngày nhập học đã cận kề nhưng vẫn còn chưa đủ học phí. Mẹ em lại tìm đến người quen, hàng xóm để vay mượn, với mong muốn duy nhất là các con không phải dừng việc học giữa chừng vì hoàn cảnh khó khăn.

Lớn lên trong hoàn cảnh ấy, Thành hiểu hơn ai hết giá trị của việc được học tập. Em hiểu rằng con đường đến giảng đường của mình không được trải bằng sự đủ đầy, mà được vun đắp từ sự chắt chiu, từ những khoản tiền vay được trả dần qua năm tháng và từ những hy sinh âm thầm của mẹ chưa một lần được nhắc đến. Ngoài giờ học, em luôn cố gắng làm thêm để có thêm thu nhập, mong san sẻ phần nào gánh nặng với gia đình.

Tấm bằng đại học với Thành không chỉ là mục tiêu của những năm tháng trên giảng đường mà còn là niềm hy vọng về một công việc ổn định trong tương lai, để mẹ có thể bớt đi những nhọc nhằn đã đeo đẳng suốt nhiều năm qua.

Hành trình hơn 30km và ước mơ đến giảng đường chưa từng dừng lại

Câu chuyện của Hồ Anh Tuấn, sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Tiền Giang lại khiến nhiều người xúc động bởi hành trình hơn 30km đến giảng đường mỗi ngày.

Sinh ra trong gia đình làm nông, Tuấn sớm quen với cuộc sống gắn liền cùng ruộng vườn. Nguồn thu nhập của gia đình em phụ thuộc chủ yếu vào mùa vụ nên luôn bấp bênh. Để có thêm tiền trang trải cuộc sống và việc học của con, mẹ em còn đi hái sapô thuê cho các nhà vườn trong vùng.

Những năm gần đây, khó khăn càng thêm chồng chất khi mẹ Tuấn mắc viêm cầu thận do biến chứng lupus ban đỏ. Không chỉ sức khỏe suy giảm, gia đình còn phải gánh thêm nhiều khoản chi phí điều trị kéo dài. Dẫu vậy, cha mẹ em vẫn cố gắng vun vén từng đồng, mong con có thể tiếp tục việc học để không phải dang dở giữa chừng.

Sinh viên Hồ Anh Tuấn cùng người thân tham gia thử thách thiết kế kệ phụ kiện laptop từ các sản phẩm ống và phụ kiện nhựa Tiền Phong.

Hơn 30km đến trường mỗi ngày đồng nghĩa với việc Tuấn phải bắt đầu ngày mới từ rất sớm. Những chuyến đi kéo dài qua nhiều mùa nắng mưa đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của nam sinh ngành Xây dựng. Không ít lần em trở về nhà khi trời đã nhá nhem tối, rồi tiếp tục phụ giúp gia đình hoặc tranh thủ làm thêm để có thêm thu nhập.

Những ngày theo cha mẹ ra vườn, chứng kiến mẹ mang trong mình bệnh tật nhưng vẫn cần mẫn lao động khiến em hiểu rằng cơ hội được học tập của mình được đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi và những nhọc nhằn phía sau.

Suốt những năm qua, quãng đường xa, áp lực kinh tế hay những lo toan thường nhật chưa bao giờ trở thành lý do để Tuấn dừng bước. Trái lại, đó là động lực để em nỗ lực nhiều hơn mỗi ngày. Với Tuấn, mỗi lần đến lớp không chỉ là thêm một ngày được học tập mà còn là thêm một bước tiến gần hơn tới tương lai mà em và gia đình luôn gửi gắm hy vọng.

Đằng sau mỗi ước mơ là một hành trình được nâng đỡ bởi yêu thương

Không chỉ ghi lại hành trình vượt khó của các nhân vật, "Hành trình Tiên Phong - Ươm Mầm Xanh" còn mang đến những trải nghiệm ý nghĩa, tạo cơ hội để sinh viên và gia đình cùng sẻ chia, gắn kết. Trong tập phát sóng này, Nguyễn Tấn Thành và Hồ Anh Tuấn cùng người thân tham gia thử thách thiết kế kệ phụ kiện đựng laptop từ các sản phẩm ống và phụ kiện nhựa Tiền Phong.

Từ những vật liệu quen thuộc trong đời sống, các gia đình đã cùng nhau lên ý tưởng, lắp ráp và hoàn thiện những sản phẩm mang dấu ấn riêng. Không chỉ là thử thách đòi hỏi sự khéo léo và sáng tạo, hoạt động còn mang đến cơ hội để các thành viên cùng sẻ chia, đồng hành và thấu hiểu nhau hơn. Mỗi chiếc kệ được hoàn thiện không đơn thuần là một sản phẩm ứng dụng trong học tập mà còn chứa đựng những câu chuyện, những ước mơ và tình cảm gia đình được vun đắp qua từng công đoạn thực hiện.

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, ông Lê Văn Thu, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam cho biết, "Hành trình Tiên Phong - Ươm Mầm Xanh" được xây dựng với mong muốn lan tỏa những câu chuyện đẹp về nghị lực sống, tinh thần hiếu học và khát vọng vươn lên của sinh viên Việt Nam.

"Cũng như những mầm cây cần được chăm sóc để phát triển, các bạn trẻ cũng cần có cơ hội để phát huy năng lực và nuôi dưỡng ước mơ của mình. Chúng tôi tin rằng phía sau mỗi hoàn cảnh khó khăn luôn có những giá trị tích cực cần được tiếp sức và lan tỏa", ông Lê Văn Thu chia sẻ.

Thông qua câu chuyện của Nguyễn Tấn Thành, Hồ Anh Tuấn và nhiều sinh viên khác trong các tập phát sóng tiếp theo, "Hành trình Tiên Phong - Ươm Mầm Xanh" mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp về tinh thần hiếu học, ý chí vươn lên và khát vọng thay đổi tương lai bằng tri thức. Mỗi nhân vật là một câu chuyện riêng về sự nỗ lực trước nghịch cảnh, nhưng đều gặp nhau ở niềm tin rằng khó khăn không phải là điểm dừng của ước mơ.

Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 19 giờ thứ Tư hằng tuần trên kênh YouTube Nhựa Tiền Phong Phía Nam.