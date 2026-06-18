Trường Cao đẳng Luật miền Bắc sáp nhập vào Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Chiều 16/6, tại Trung tâm Hội nghị Đại học Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Luật miền Bắc vào Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.

Tại buổi lễ, Quyết định số 806/QĐ-TTg ngày 6/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Luật miền Bắc vào Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên đã được công bố. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự và trao quyết định.

Việc sáp nhập được đánh giá là bước đi cụ thể trong thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục theo hướng tập trung, chất lượng cao; đồng thời mở ra không gian phát triển mới để Đại học Thái Nguyên nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ phát triển vùng.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho biết, các nghị quyết mới của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang đặt ra yêu cầu đổi mới toàn diện đối với Đại học Thái Nguyên - đại học vùng có quy mô và tầm ảnh hưởng lớn của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh, việc sáp nhập Trường Cao đẳng Luật miền Bắc vào Trường Đại học Khoa học không chỉ là sắp xếp lại tổ chức bộ máy, mà còn là bước chuyển quan trọng trong quá trình sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục của cả nước. Mục tiêu là tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hiệu quả đầu tư của Nhà nước.

Theo Phó Thủ tướng, việc tiếp nhận Trường Cao đẳng Luật miền Bắc là cơ hội để Đại học Thái Nguyên nâng tầm năng lực đào tạo, nghiên cứu pháp luật, từng bước hình thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và tư vấn chính sách có uy tín, phục vụ yêu cầu phát triển của vùng và cả nước.

7 định hướng trọng tâm cho Đại học Thái Nguyên

Từ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Đại học Thái Nguyên và các trường thành viên tập trung thực hiện 7 định hướng trọng tâm, trong đó trước hết là phát triển Đại học Thái Nguyên xứng tầm đại học trọng điểm quốc gia của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đổi mới mô hình quản trị, phát huy tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, lấy chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, hiệu quả phục vụ cộng đồng và đóng góp cho phát triển vùng làm thước đo chủ yếu.

Đại học Thái Nguyên cũng cần làm tốt vai trò trung tâm của hệ sinh thái giáo dục đại học toàn vùng thông qua chia sẻ nguồn lực, liên thông, liên kết đào tạo, phát triển hạ tầng nghiên cứu, học liệu số, cơ sở dữ liệu và đội ngũ chuyên gia dùng chung. Trong quá trình đó, từng trường thành viên, từng phân hiệu cần được định vị rõ sứ mệnh, thế mạnh và ngành đào tạo mũi nhọn; tập trung đầu tư có chiều sâu để tạo thương hiệu, năng lực cạnh tranh thực chất, không phát triển dàn trải, không chạy theo quy mô hoặc mở ngành theo phong trào.

Về đào tạo, Phó Thủ tướng yêu cầu Đại học Thái Nguyên cơ cấu lại hệ thống ngành, chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Bên cạnh việc phát huy các ngành truyền thống như y tế, nông - lâm nghiệp, giáo dục và đào tạo, nhà trường cần phát triển các ngành mới phù hợp với quy hoạch và xu hướng dịch chuyển cơ cấu kinh tế của các địa phương trong vùng như du lịch, dược liệu, logistics, kinh tế cửa khẩu, công nghệ cao, bán dẫn; đồng thời tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy và học trên cơ sở bảo đảm chuẩn mực, đạo đức sử dụng AI.

Một định hướng quan trọng khác là mở rộng hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp; đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển chính. Hoạt động nghiên cứu khoa học cần hướng tới sản phẩm đầu ra rõ ràng, có địa chỉ ứng dụng, có giá trị thực tiễn; gắn đào tạo, nghiên cứu với doanh nghiệp, địa phương và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để giải quyết các bài toán phát triển của vùng và cả nước.

Đối với lĩnh vực tư pháp, pháp luật sau sáp nhập, Phó Thủ tướng đề nghị Đại học Thái Nguyên phát triển thành thế mạnh mới. Đào tạo pháp luật cần gắn với những vấn đề thực tiễn của vùng như quản lý đất đai, tài nguyên rừng, khoáng sản, dân tộc, tôn giáo, hòa giải ở cơ sở, phổ biến giáo dục pháp luật, hội nhập quốc tế, phòng ngừa tranh chấp thương mại; qua đó từng bước xây dựng nhà trường thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và tư vấn chính sách có uy tín.

Bên cạnh đó, Đại học Thái Nguyên cần quan tâm sắp xếp mạng lưới cơ sở vật chất, biên chế sau sáp nhập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tối ưu hóa nguồn lực để phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, nhà khoa học. Phó Thủ tướng cũng lưu ý nhà trường phải làm tốt trách nhiệm xã hội, mở rộng cơ hội học tập, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ, tham gia đào tạo và đào tạo lại lao động, cán bộ cơ sở, giáo viên, nhân viên y tế, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Kiện toàn nhân sự, tạo động lực phát triển mới

Cùng với việc công bố quyết định sáp nhập, Đại học Thái Nguyên công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, được chuẩn y giữ chức Bí thư Đảng ủy Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030; TS Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Dịp này, Đại học Thái Nguyên cũng công bố và trao các quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường đại học thành viên nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, tạo nền tảng để các đơn vị tiếp tục đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng trong giai đoạn mới.

Trước đó, cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Đại học Thái Nguyên đã triển khai một số nội dung sắp xếp tổ chức, trong đó có việc sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên vào Trường Đại học Y Dược; sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên thành Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Điện Biên.

Những quyết định được công bố tại buổi lễ được kỳ vọng tạo thêm động lực để Đại học Thái Nguyên tiếp tục phát triển bền vững, thực hiện tốt vai trò đại học vùng, đóng góp vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.