Xã đầu tiên của Hà Nội hợp tác với trường đại học đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2

TPO - Xã Phúc Thịnh trở thành xã đầu tiên của Hà Nội hợp tác với trường đại học thực hiện đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Bước đột phá mang tính chiến lược

Sáng nay, 17/6, Ủy ban nhân dân xã Phúc Thịnh, Hà Nội tổ chức lễ kí thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục với trường Đại học Hà Nội (HANU). Trọng tâm của hợp tác nhằm hiện thực hóa đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, định hướng đến năm 2045.

Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Phúc Thịnh cho biết, kể từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ tháng 7/2025, xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã thuộc huyện Đông Anh cũ với quy mô dân số hiện khoảng 95.000 nhân khẩu.

Lễ kí thỏa thuận hợp tác triển khai đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học giữa Xã Phúc Thịnh, Hà Nội và Trường Đại học Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Xác định giáo dục là nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên và có tính đột phá, Hội đồng nhân dân xã đã thông qua Đề án 09 về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu cốt lõi là cụ thể hóa Quyết định 2371 của Thủ tướng Chính phủ về đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, định hướng đến năm 2045, nhằm xây dựng một nền giáo dục hiện đại, hội nhập.

Hiện mạng lưới giáo dục của xã Phúc Thịnh có 19 trường công lập (bao gồm mầm non, tiểu học và THCS) với hơn 22.300 học sinh và đội ngũ 65 giáo viên tiếng Anh. Việc bắt tay với một cơ sở đào tạo ngoại ngữ hàng đầu như Trường Đại học Hà Nội là bước đi chiến lược mà Đảng ủy và UBND xã tin tưởng gửi gắm.

UBND xã đặt mục tiêu đến năm 2028 có 100% giáo viên tiếng Anh Tiểu học, THCS đạt trình độ B2 trở lên; 100% học sinh lớp 9 đạt chuẩn A2 và phấn đấu 10% đạt B1 hoặc IELTS 4.0 trở lên.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, xã Phúc Thịnh khẳng định cần sự vận hành đồng bộ của một hệ sinh thái với 4 trụ cột không thể tách rời.

Thứ nhất, chính quyền xã Phúc Thịnh xác định rõ trách nhiệm không chỉ là người kí quyết định, mà phải là người kiến tạo, là bệ phóng vững chắc với cam kết về nguồn lực tài chính. Ngay trong năm 2026, tổng kinh phí dự kiến thực hiện kế hoạch là 3,8 tỉ đồng. Nguồn kinh phí này trực tiếp phục vụ các hoạt động cốt lõi như bồi dưỡng chuyên môn, thí điểm phòng học thông minh và cấp 1.000 tài khoản học tập trực tuyến cho học sinh.

Xã đã có kế hoạch chuẩn bị tuyển dụng bổ sung từ 5 đến 10 giáo viên. Đồng thời, cam kết tạo điều kiện thuận lợi về thời gian và kinh phí để giáo viên hiện tại học tập nâng cao trình độ, có cơ chế khen thưởng, động viên đội ngũ cốt cán, tiên phong.

Thứ hai, với sự đồng hành của Trường Đại học Hà Nội, các chuyên gia chủ trì tư vấn lộ trình tổng thể, trực tiếp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán.

Thứ ba, vai trò tiên phong của các thầy giáo, cô giáo. Để học sinh được làm quen tiếng Anh từ mầm non, học từ lớp 1, và từng bước dạy các môn Khoa học, Toán bằng tiếng Anh, các thầy cô - từ giáo viên mầm non, giáo viên bộ môn đến giáo viên ngoại ngữ - sẽ phải nỗ lực làm mới chính mình.

Với sự đồng thuận xã hội và vai trò của cha mẹ học sinh, theo kế hoạch, sẽ có chuỗi 22 sự kiện ngoại khóa, các câu lạc bộ, ngày hội ngôn ngữ cấp trường, cấp xã.

Sứ mệnh đồng hành

Đáp lại sự kì vọng của chính quyền địa phương, PGS.TS Nguyễn Văn Trào, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội bày tỏ niềm vinh dự và khẳng định sự tự tin của nhà trường khi đồng hành cùng xã trong dự án quan trọng này.

Sự hợp tác này không chỉ chuẩn hóa lộ trình từ mầm non đến THCS mà còn là nền tảng vững chắc để các em học sinh tự tin hội nhập.

Lễ kí kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND xã Phúc Thịnh và Trường Đại học Hà Nội không chỉ là đích đến mà là điểm phát xuất cho những kế hoạch hành động chung trong nhiều năm tới. Ngay sau buổi lễ, lãnh đạo hai bên đã đề nghị các thầy cô, cán bộ chuyên môn đã trao đổi thẳng thắn để hiện thực hóa các nội dung đã kí kết, đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất cho chất lượng giáo dục tại địa phương.