Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học: Đội ngũ giáo viên có đáp ứng?

TPO - Bộ GD&ĐT đã hoàn thiện dự thảo và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hồ sơ Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến 2045. Để triển khai, vấn đề đặt ra là cần phải có đội ngũ nhà giáo đủ trình độ, năng lực dạy học tiếng Anh trong các nhà trường.

Điểm trung bình tiếng Anh luôn thấp

Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học nghĩa là tiếng Anh trở thành ngôn ngữ giao tiếp, giảng dạy trong nhà trường. Khi đó, tất cả giáo viên có thể dạy học bằng tiếng Anh.

Trong khi, lâu nay, việc triển khai dạy học tiếng Anh trong các trường phổ thông còn gặp nhiều khó khăn, kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm tiếng Anh của học sinh luôn ở mức thấp so với các môn học khác. Học sinh học ngoại ngữ nhưng chủ yếu nhằm mục đích kiểm tra, thi cử nên khó khăn khi giao tiếp.

Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết, Bộ GD&ĐT đã hoàn thiện dự thảo và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hồ sơ Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến 2045.

Sau khi Đề án được phê duyệt, Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện theo từng năm từ năm 2026 đến năm 2030.

Nhiều trường đưa giáo viên nước ngoài vào dạy tiếng Anh cho học sinh.

Ông Tuấn Anh khẳng định, để thực hiện được nhiệm vụ này, đội ngũ nhà giáo là nhân tố then chốt, do đó việc đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên cần được quan tâm đúng mức. Trong đó việc ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo là một trong những giải pháp trọng tâm.

Thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã xây dựng tài liệu và chuẩn bị tập huấn giáo viên cốt cán về ứng dụng trí tuệ nhân tạo với các chủ đề chuyên sâu đồng thời phối hợp với Ban quản lí Đề án ngoại ngữ Quốc gia tổ chức tập huấn cho giáo viên thông qua kho học liệu số.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng, thực tế hiện nay, việc dạy, học tiếng Anh trong các nhà trường vẫn được triển khai như một môn học. Chúng ta cần thay đổi tư duy, nhận thức và triển khai dạy, học tiếng Anh như một ngôn ngữ.

Do đó, việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học cần thực hiện có lộ trình, bài bản và cần các điều kiện giáo viên đi kèm.

“Riêng đối với đội ngũ giáo viên, cần quy định các tiêu chí rõ ràng, cụ thể khi triển khai. Khi đủ các tiêu chí, điều kiện này, giáo viên có thể sẽ được hưởng những chế độ, chính sách đãi ngộ đặc thù”, ông Minh nói.

Được biết, thời gian qua, hầu hết các nhà trường tại Thành phố Hồ Chí Minh đều có thư viện tiếng Anh, tổ chức các hoạt động ngày hội tiếng Anh. Thành phố cũng đã xây dựng các kho học liệu tiếng Anh, đưa AI vào trong giảng dạy, giúp học sinh phát triển các kỹ năng thực hiện thật tốt thông qua các nền tảng công nghệ.

Cùng với đó, Thành phố đã triển khai đề án đa dạng hoá tiếng Anh vào trong nhà trường bằng cách dạy môn Toán, Tiếng Anh, Khoa học với người nước ngoài 100%. Hiện nay, địa phương đã có 68 trường học đã triển khai đề án này.

Không để quá tải đối với giáo viên, học sinh

Tuy nhiên, đối với các địa phương khó khăn, việc triển khai dạy học tiếng Anh theo chương trình phổ thông hiệu quả cũng là một thách thức.

Đại diện một Sở GD&ĐT cho rằng, để đề án được triển khai hiệu quả, các địa phương cần có 3 tốt gồm: người dạy có năng lực tốt, người học có nhận thức tốt và môi trường học tập tốt. Trong đó, trình độ đội ngũ nhà giáo đóng vai trò quyết định thành bại. Muốn thực hiện được đề án, việc đầu tiên là cần đào tạo lại đội ngũ, mà việc này cần có thời gian, kế hoạch triển khai.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ, để đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học thì việc đầu tiên đó là tập trung phát triển nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo. Thầy cô giáo giỏi, thầy cô giáo sử dụng thành thạo tiếng Anh thì mới có thể dạy cho học sinh sử dụng, mới xây dựng được nguồn nhân lực chất lượng. Đó là, chuyển đổi phương pháp dạy và học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng.

Cũng theo ông Thưởng, qua nghiên cứu, lâu nay mô hình giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam như giảng dạy một ngoại ngữ, một môn học chứ chưa phải dạy và học một ngôn ngữ. Yêu cầu khi dạy tiếng Anh cần phải phát triển 4 kỹ năng nghe – nói - đọc - viết. Trong quá trình giảng dạy cần gắn với khảo thí, kiểm tra, đánh giá, đảm bảo đầu ra; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hợp tác quốc tế trong dạy, học tiếng Anh…

Đối với việc chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho rằng, cần có sự kết hợp, sự phối hợp giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp trong các chính sách. Đột phá giáo dục ở đây cũng là đột phá về tư duy, nhận thức trong các mối quan hệ. Các hoạt động giáo dục không chỉ trách nhiệm của mỗi ngành Giáo dục mà là của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội.

Tuy nhiên, trong quá trình phối hợp thực hiện không để xảy ra tình trạng quá tải đối với giáo viên, học sinh. “Yêu cầu này là yêu cầu đối với doanh nghiệp, với các cơ sở giáo dục và với cả Bộ GD&ĐT. Nếu chúng ta làm không cẩn thận, chúng ta sẽ mất hết những khát vọng cống hiến và trách nhiệm với xã hội”, Thứ trưởng nói.