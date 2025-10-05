Bộ GD&ĐT lấy ý kiến về chuẩn nghề nghiệp giảng viên đại học

Thông tư này thay thế các quy định tại Thông tư số 40 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập, khi có hiệu lực thi hành.

Dự thảo Thông tư kế thừa các nội dung quy định tại Thông tư số 40 về nhiệm vụ, tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng và tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học, đảm bảo tính thống nhất đồng bộ với các văn bản pháp luật hiện hành.

Giảng viên chủ động trang bị kĩ năng theo yêu cầu của vị trí việc làm

Chuẩn nghề nghiệp giảng viên giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học là cơ sở pháp lí để xây dựng, quản lí và phát triển đội ngũ giảng viên giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học.

Dự thảo quy định tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên đại học.

Cơ quan quản lí giáo dục, cơ sở giáo dục sử dụng chuẩn nghề nghiệp giảng viên trong tuyển dụng, bố trí, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng đối với giảng viên; xây dựng và thực hiện chính sách phát triển đội ngũ.

Chuẩn nghề nghiệp cũng giúp giảng viên giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học hiểu rõ các tiêu chuẩn của chuẩn nghề nghiệp giảng viên giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học, xác định rõ kế hoạch đào tạo và phát triển, trang bị cho cá nhân các kĩ năng cần thiết theo yêu cầu của vị trí việc làm đang đảm nhiệm.

Dự thảo quy định tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên đại học gồm: Có kiến thức chuyên sâu về các học phần được phân công giảng dạy; Nắm vững thực tế và xu thế phát triển của công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của chuyên ngành.

Bên cạnh đó, có năng lực nghiên cứu khoa học: Chủ trì thực hiện ít nhất 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên.

Hướng dẫn ít nhất 2 học viên được cấp bằng thạc sĩ hoặc hướng dẫn chính hoặc phụ ít nhất 1 nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ (đối với giảng viên giảng dạy các ngành thuộc nhóm ngành khoa học sức khỏe; hướng dẫn 1 học viên bảo vệ thành công luận văn chuyên khoa hoặc bác sỹ nội trú được tính như hướng dẫn 1 học viên được cấp bằng thạc sĩ.

Đối với giảng viên giảng dạy các ngành nghệ thuật có thể thay thế việc hướng dẫn chính hoặc phụ 1 nghiên cứu sinh bằng 1 công trình nghiên cứu, sáng tác được giải thưởng có uy tín trong và ngoài nước; đối với giảng viên không tham gia hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ thì số lượng đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu phải gấp 2 lần số lượng đề tài nghiên cứu khoa học.

Chủ trì biên soạn ít nhất 1 sách phục vụ đào tạo được hội đồng khoa học (do người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt thành lập) thẩm định, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên phù hợp với ngành. Tác giả của ít nhất 6 bài báo khoa học là công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên đã được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN.

Ngoài ra, giảng viên phải có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của chức danh giảng viên đại học cao cấp.

Đồng thời, dự thảo Thông tư cũng hoàn thiện hành lang pháp lí cho cơ quan quản lí nhà nước về giáo dục đào tạo. Các bộ, ngành, địa phương, các cơ sở giáo dục đại học thực hiện trong việc tuyển dụng, sử dụng, quản lí giảng viên; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan, đặc biệt là những quy định mới tại Luật Nhà giáo và phù hợp với thực tiễn.

Bổ sung trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học

Thông tư mới quy định, giảng viên đại học, giảng viên đại học chính, giảng viên đại học cao cấp còn phải thực hiện các nhiệm vụ khác do người đứng đầu hoặc người đứng đầu đơn vị thuộc, trực thuộc cơ sở giáo dục đại học được phân cấp theo thẩm quyền phân công phù hợp với tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên đại học và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Dự thảo Thông tư cũng quy định người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học căn cứ vào tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chuẩn nghề nghiệp giảng viên giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học bố trí, phân công, giao nhiệm vụ cho giảng viên đại học và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học hoặc người đứng đầu đơn vị thuộc, trực thuộc cơ sở giáo dục đại học xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên đại học theo thẩm quyền; tham mưu với cơ quan quản lí cấp trên, chính quyền địa phương về công tác quản lí, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên đại học.