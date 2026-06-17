Bộ GD&ĐT đề xuất khung mới cho các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

TPO - Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến các địa phương đối với dự thảo Thông tư quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Điểm đáng chú ý của dự thảo là phân định rõ ràng giữa các hoạt động giáo dục trong nhà trường, nhằm tránh tình trạng hiểu sai hoặc cố tình làm sai trong thực tiễn.

Hoạt động giáo dục tăng cường và theo nhu cầu chủ yếu tập trung vào việc rèn luyện kĩ năng sống, giáo dục STEM/STEAM, giáo dục robot, trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển năng lực ngoại ngữ, tin học, nghệ thuật, thể dục thể thao. Các nhà trường tuyệt đối không thay thế, không trùng lặp nội dung bắt buộc và không gây quá tải cho người học.

Dự thảo thông tư quy định, các hoạt động này được tổ chức hoàn toàn ngoài thời gian chính khóa và nhấn mạnh nguyên tắc tự nguyện.

Các hoạt động giáo dục tăng cường phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện của phụ huynh, học sinh.

Việc tham gia của học sinh phải dựa trên nhu cầu, sở thích, năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cá nhân, sự tự nguyện hoàn toàn của gia đình. Nhà trường không được phép ép buộc dưới mọi hình thức.

Kết quả tham gia các hoạt động giáo dục này tuyệt đối không được sử dụng để đánh giá, xếp loại học lực, xét thi đua hay áp dụng các hình thức kỉ luật đối với học sinh.

Để bảo đảm chất lượng và minh bạch, Bộ GD&ĐT đề xuất siết chặt các điều kiện triển khai. Theo đó, học liệu và tài liệu sử dụng phải được thẩm định, phê duyệt trước khi đưa vào giảng dạy.

Các tổ chức, cá nhân bên ngoài tham gia phối hợp với nhà trường phải có hồ sơ, văn bằng được kiểm tra, đồng thời chịu sự quản lý trực tiếp của hiệu trưởng.

Dự thảo cũng quy định rõ cơ chế tài chính. Mức thu đối với các hoạt động giáo dục tăng cường không được vượt mức trần do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định và phải được công khai, minh bạch theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, trách nhiệm quản lý được giao cụ thể cho các cấp. UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm bố trí nguồn lực, phê duyệt mức thu và giải trình trước người dân về chất lượng, an toàn cũng như tính minh bạch tài chính.

Sở GD&ĐT có nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và xử lý các vi phạm nếu có.

Nhà trường và người đứng đầu cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm toàn diện về việc xây dựng kế hoạch, kí kết hợp đồng liên kết và chất lượng, an toàn của các hoạt động.

Theo Bộ GD&ĐT, việc ban hành Thông tư sẽ tạo hành lang pháp lý để các trường chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu người học, đồng thời ngăn chặn triệt để tình trạng biến tướng trong tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Các nội dung cũng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo định hướng phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực học sinh, phù hợp với thực tiễn triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trong bối cảnh dạy học 2 buổi/ngày.

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