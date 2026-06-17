Vụ giám thị ‘ưu ái’ thí sinh mang điện thoại vào phòng thi: Hủy kết quả tốt nghiệp

TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa đã quyết định hủy toàn bộ kết quả tốt nghiệp của một thí sinh tại Điểm thi THPT Ngô Gia Tự sau khi xác minh thí sinh này mang điện thoại vào phòng thi.

Chiều 17/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho biết đã có báo cáo về vụ việc một thí sinh tại Điểm thi THPT Ngô Gia Tự (phường Bắc Cam Ranh) vi phạm quy chế thi nhưng không bị lập biên bản xử lý.

Kết quả xác minh cho thấy phản ánh về việc thí sinh vi phạm quy chế tại phòng thi số 0577, Điểm thi Ngô Gia Tự trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là có căn cứ.

Các thí sinh Khánh Hòa tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Cụ thể, thí sinh bị phát hiện mang điện thoại vào phòng thi trong buổi thi bài thi tự chọn (môn thi thứ nhất). Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định thí sinh không sử dụng tài liệu (phao giấy).

Căn cứ các quy định hiện hành, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa đã quyết định hủy kết quả toàn bộ các bài thi của thí sinh này theo khoản 3, Điều 57 Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xử lý vi phạm quy chế thi.

Đối với các cá nhân liên quan đến công tác coi thi tại Điểm thi Ngô Gia Tự, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho biết đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý theo đúng quy chế thi cũng như các quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 13/6, tài khoản mạng xã hội V.V., được cho là của một học sinh tại phường Bắc Cam Ranh, đăng tải thông tin về một trường hợp vi phạm quy chế thi xảy ra tại một điểm thi THPT trên địa bàn tỉnh vào ngày 12/6. Người đăng cho biết không trực tiếp dự thi tại phòng thi này mà chỉ nghe kể lại từ một số thí sinh quen biết.

Theo nội dung phản ánh, một thí sinh đã sử dụng phao thi và điện thoại trong quá trình làm bài. Tuy nhiên, sau khi phát hiện, giám thị chỉ thu giữ các vật dụng liên quan mà không lập biên bản xử lý theo quy định. Hiện bài đăng đã được gỡ bỏ.