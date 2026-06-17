9.0 IELTS chia sẻ phương pháp học tiếng Anh cho người mất gốc

Việc chinh phục, tìm ra phương pháp học tiếng Anh hiệu quả luôn là điều nhiều người đặc biệt quan tâm. Dẫu vậy, không ít người càng học càng bị rối và thậm chí mất gốc dù dành nhiều thời gian, tiền bạc, công sức học.

Chăm chỉ học, tốn nhiều tiền nhưng vẫn “mất gốc”

Các gương mặt 9.0 IELTS ở DOL English chia sẻ về phương pháp tư duy Linearthinking tại chương trình tư vấn trực tuyến chiều 16-6 - Ảnh: VINH SAN

Hiện đã đi làm được 5 năm, anh Chí Hiếu (chuyên viên CNTT) vẫn thở dài khi danh sách cất nhắc lên vị trí quản lý hiếm khi có tên mình. “Tôi thuộc dạng học tốt, làm tốt chuyên môn nhưng kỹ năng mềm và tiếng Anh còn kém. Nhìn các đồng nghiệp trẻ được cử đi công tác nước ngoài, đưa lên vị trí quản lý vì khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo thì tôi khá chạnh lòng”, anh bộc bạch.

Lý do chính cho sự “mất gốc”, ám ảnh với cả ngữ pháp lẫn từ vựng tiếng Anh của anh là học dàn trải chứ không theo một hệ thống, phương pháp rõ ràng.

Tương tự, bạn Hồ Ánh Kiệt (sinh viên năm cuối ngành marketing tại TP.HCM) cho biết bạn gặp rất nhiều thử thách trong hành trình chinh phục tiếng Anh. “Ngồi soi rọi lại, tôi nghĩ điều mình cần là tìm một phương pháp phù hợp”, Ánh Kiệt chia sẻ.

Còn với không ít các sĩ tử của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 lẫn 2025, đề thi tiếng Anh được đánh giá khó và dài, cần vận dụng năng lực tư duy logic để làm bài, không thể làm tốt nếu chỉ học thuộc ngữ pháp và “luyện tủ”.

Giải pháp gợi ý – phương pháp học tiếng Anh tư duy Linearthinking

Một lớp học đầy hào hứng với phương pháp tư duy Linearthinking tại DOL English - Ảnh: VINH SAN

Chinh phục tiếng Anh hiệu quả không chỉ là điều quan trọng với học sinh mà với cả giáo viên, người đi làm. Đơn cử theo Bộ GD-ĐT đến năm 2030, cần bổ sung khoảng 22.000 giáo viên tiếng Anh mầm non và tiểu học; đến năm 2035 bồi dưỡng ít nhất 200.000 giáo viên có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh để thực hiện chiến lược đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Song song đó, với sự phát triển vượt bậc của Trí tuệ nhân tạo (AI), hiện lao động các cấp đều nhất thiết cần trau dồi Trí tuệ cảm xúc (EQ) lẫn tiếng Anh để tăng lợi thế cạnh tranh, giảm thiểu việc bị sa thải.

Chia sẻ về vấn đề trên tại buổi giao lưu trực tuyến gần đây tại báo Thanh Niên, thạc sĩ TESOL Trần Anh Khoa (9.0 IELTS, tốt nghiệp á khoa Ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM) cho biết phương pháp tư duy Linearthinking có thể góp phần giúp ích hiệu quả : “Linearthinking do các cựu học sinh Trường phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) phát triển, hướng đến việc giúp người học có thể rút ngắn thời gian học, giúp nhanh tiến đến giai đoạn có thể đọc hiểu tốt, viết, nói… tốt học thông qua những tư duy khác nhau”.

Cụ thể, ở kỹ năng đọc, một số người nghĩ rằng tích lũy thật nhiều từ vựng thì mới hiểu được ý chính của câu, nhưng tư duy Simplify – đơn giản hóa vấn đề trong Linearthinking - giúp người học biến câu dài dòng, phức tạp thành câu đơn giản hơn; xác định được đâu là thành phần chính nên đọc, đâu là thành phần phụ có thể lướt qua, người học vẫn có thể đọc hiểu ý chính của văn bản tiếng Anh ngay cả khi vốn từ chưa đủ để hiểu hết.

Ngoài ra, trong Linearthinking có tư duy Read Connections cũng giúp người học phân tích sự liên kết giữa những thông tin gần nhau, để từ đó kết nối được các ý nhỏ thành 1 ý chính chung, hoặc dùng ý nhỏ này để đoán/hiểu tốt hơn ý nhỏ kia, kết nối các câu nhỏ - ý chính từng đoạn nhỏ tạo thành vấn đề lớn.

Nhờ phương pháp tư duy Linearthinking, nhiều học viên DOL English đã chinh phục tiếng Anh hiệu quả từ rất sớm - Ảnh: VINH SAN

Về kỹ năng viết, thầy Anh Khoa cho biết tư duy Specify trong hệ tư duy Linearthinking giúp người học khi gặp những chủ đề dù chưa học qua vẫn biết cách để bẻ nhỏ vấn đề/cụ thể hóa vấn đề, từ đó tự suy ra những ý tưởng/lập luận logic.

Thầy Trần Thiện Minh (9.0 IELTS, giáo viên IELTS và SAT tại DOL English) nhấn mạnh: “Không bao giờ là quá trễ để bắt đầu lại. Chẳng hạn người lớn mất gốc có những lợi thế khi học lại tiếng Anh như giàu vốn sống, mục tiêu rõ ràng và tư duy vững chắc. Ngoài ra, hiện với sự phát triển mạnh mẽ của AI, người học sẽ được hỗ trợ theo hướng “cá nhân hóa” nên việc học càng trở nên thuận tiện, hiệu quả.

“Ở DOL English, chúng tôi không chỉ có những giáo viên giỏi chuyên môn, tận tâm mà còn có hệ thống công nghệ, AI hiện đại nên không chỉ trong việc dạy mà theo dõi, chấm bài học viên cũng rất chi tiết. Thành quả là trong 6 năm qua là DOL có hơn 1.000 học viên đạt 7.0 đến 8.5 IELTS và trên 1.500 SAT”, Thiện Minh cho biết.