Ấn tượng lớp học có 33 học sinh đỗ chuyên, 2 em trở thành thủ khoa

TPO - Không chỉ có tỷ lệ đỗ vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh lên tới 85%, lớp 9A5, Trường THCS Lê Văn Thiêm còn ghi dấu ấn đặc biệt khi có 33 học sinh trúng tuyển và 2 em xuất sắc giành vị trí thủ khoa đầu vào chuyên Toán và chuyên Lịch sử.

Lớp 9A5, Trường THCS Lê Văn Thiêm (Hà Tĩnh) vừa ghi dấu ấn đặc biệt trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 khi có tới 33/40 học sinh trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, đạt tỷ lệ 85%. Trong đó, có 2 học sinh trở thành thủ khoa đầu vào các lớp chuyên Toán và chuyên Lịch sử.

Theo kết quả tuyển sinh được công bố, lớp 9A5 có tổng cộng 34 lượt trúng tuyển, bởi một học sinh đồng thời đỗ hai lớp chuyên Toán và chuyên Tiếng Anh.

Cụ thể, lớp có 11 học sinh đỗ chuyên Toán, 6 học sinh đỗ chuyên Hóa học, 5 học sinh đỗ chuyên Tiếng Anh, 4 học sinh đỗ chuyên Ngữ văn, 2 học sinh đỗ chuyên Tin học, 2 học sinh đỗ chuyên Tiếng Trung, cùng 1 học sinh đỗ chuyên Vật lý, 1 học sinh đỗ chuyên Tiếng Pháp và 1 học sinh đỗ chuyên Lịch sử.

Nổi bật trong số này là em Trần Đăng Khoa, thủ khoa đầu vào lớp chuyên Toán với tổng điểm xét tuyển 50,75 điểm. Không chỉ vậy, Khoa còn đứng thứ ba lớp chuyên Tiếng Anh với tổng điểm 52,25 điểm. Trong khi đó, em Phan Thị Minh Tâm xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên Lịch sử với tổng điểm 52,75.

Không chỉ nổi bật ở kỳ thi vào lớp 10, lớp 9A5 còn sở hữu thành tích học tập ấn tượng với điểm trung bình ba môn thi thuộc nhóm cao nhất tỉnh. Cụ thể, điểm trung bình môn Toán của lớp đạt 8,76; Ngữ văn đạt 8,7 và Tiếng Anh đạt 9,36 điểm.

Tập thể lớp 9A5 Trường THCS Lê Văn Thiêm chụp ảnh kỷ yếu cùng giáo viên chủ nhiệm. (Ảnh NVCC)

Theo cô Phan Thị Lệ Trang, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A5, đây là tập thể có điểm trung bình ba môn thi cao nhất tỉnh Hà Tĩnh trong kỳ thi năm nay. Trước đó, tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, lớp 9A5 tiếp tục khẳng định chất lượng khi có 23 học sinh đoạt giải, trong đó có nhiều giải Nhất, Nhì ở các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

“Học sinh lớp 9A5 là một tập thể đoàn kết, có tinh thần cầu tiến, luôn nỗ lực vươn lên trong học tập và khát khao khẳng định bản thân. Kết quả hôm nay là thành quả của sự cố gắng bền bỉ của cả thầy và trò trong suốt nhiều năm học”, cô Trang nói.

Lớp 9A5 gây ấn tượng khi có số lượng thí sinh đậu vào trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cao.

Theo nữ giáo viên, thành tích của lớp là sự cộng hưởng từ nhiều yếu tố, từ sự đồng hành của gia đình, sự tận tâm của giáo viên bộ môn đến sự quan tâm của Ban Giám hiệu nhà trường. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là ý chí vươn lên, tinh thần vượt khó và khát vọng chinh phục tri thức của các em học sinh.

Theo lãnh đạo Trường THCS Lê Văn Thiêm, trong kỳ thi tuyển sinh năm nay, toàn trường có 139 học sinh trúng tuyển vào các lớp chuyên của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Đặc biệt, nhà trường có 4 học sinh là thủ khoa đầu vào các môn Toán, Hóa học, Sinh học và Lịch sử.

Năm học 2025-2026, 100% học sinh Trường THCS Lê Văn Thiêm được công nhận học sinh giỏi, học sinh xuất sắc. Nhà trường tiếp tục dẫn đầu toàn tỉnh về kết quả thi học sinh giỏi lớp 9 với 151 giải cấp tỉnh, gồm 49 giải Nhất, 60 giải Nhì và 33 giải Ba; đồng thời giành 203 huy chương, giải thưởng quốc gia và quốc tế, có 21 học sinh đạt chứng chỉ quốc tế.