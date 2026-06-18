ICAEW và Trường Đại học Ngoại thương hợp tác đào tạo chương trình Cử nhân Kiểm toán tích hợp Công nghệ

Mới đây, Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) và Trường Đại học Ngoại thương (FTU) chính thức công bố quan hệ đối tác, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tài chính, gắn với yêu cầu ứng dụng công nghệ trong thời đại số.

Theo Thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa hai bên, ICAEW sẽ hỗ trợ FTU trong triển khai chương trình Cử nhân Kiểm toán tích hợp công nghệ. Đây là Chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế của trường và sẽ bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên từ năm học 2026–2027. Sinh viên tham gia chương trình được khuyến khích và tạo điều kiện để theo đuổi các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế, trong đó có Chứng chỉ Quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh (ICAEW CFAB) trong quá trình học tập tại trường.

ICAEW và FTU chính thức công bố quan hệ đối tác vào ngày 17/6

Bên cạnh đó, ICAEW sẽ cùng FTU xây dựng các chương trình đào tạo dành cho đội ngũ giảng viên, bao gồm đào tạo chuyên môn thông qua Chương trình ICAEW CFAB và các hoạt động nâng cao kỹ năng giảng dạy. Với mạng lưới hội viên giàu kinh nghiệm trên toàn cầu cùng hệ thống tài liệu học tập chuyên sâu, ICAEW sẽ hỗ trợ FTU trong việc nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, bà Elaine Hong, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của ICAEW vui mừng nói: “Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác với FTU - một cơ sở giáo dục được ghi nhận rộng rãi về chất lượng học thuật xuất sắc, tầm nhìn quốc tế mạnh mẽ, cũng như vai trò quan trọng trong việc đào tạo và phát triển nhiều nhà lãnh đạo tương lai của Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính. Hợp tác này càng có ý nghĩa trong chiến lược phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, nhu cầu về đội ngũ chuyên gia tài chính có năng lực toàn cầu và trình độ chuyên môn cao sẽ càng trở nên cấp thiết. ICAEW kỳ vọng hợp tác sẽ góp phần tạo lộ trình ý nghĩa cho sinh viên FTU, từ giáo dục đại học đến chứng chỉ nghề nghiệp chuyên môn, và cuối cùng là sự nghiệp thành công.

Về phía Trường Đại học Ngoại thương, PGS,TS Lê Thị Thu Thuỷ, Phó Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, bày tỏ sự tin tưởng chương trình này sẽ mang lại giá trị thiết thực cho sinh viên. “Chương trình không chỉ giúp các em tiếp thu kiến thức chuyên môn, mà còn hỗ trợ các em phát triển kỹ năng thực tiễn, tư duy quốc tế và hiểu rõ hơn các yêu cầu của thị trường toàn cầu đầy biến động. Đặc biệt, sự kết hợp giữa kiểm toán và công nghệ sẽ chuẩn bị cho sinh viên hành trang cần thiết để bước vào tương lai của nghề nghiệp, nơi kỹ năng số và đạo đức nghề nghiệp ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.”

Bà Elaine Hong - Giám đốc khu vực Đông Nam Á của ICAEW (bên trái) và PGS,TS Lê Thị Thu Thuỷ, Phó Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo FTU (bên phải) tại sự kiện

Uy tín và giá trị của Chứng chỉ Quốc tế ICAEW CFAB cũng như danh vị Chartered Accountant (Hội viên Công chứng) được công nhận rộng rãi trên toàn cầu. Tại Việt Nam, ICAEW CFAB là chương trình quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tài chính được nhiều trường đại học hàng đầu lựa chọn tích hợp vào chương trình đào tạo chính quy. Thông qua mạng lưới đối tác doanh nghiệp rộng khắp, ICAEW không ngừng mở rộng các chương trình hợp tác nhằm mang đến cho học viên CFAB tại Việt Nam nhiều đặc quyền, như cơ hội thực tập sớm, kết nối nghề nghiệp và ưu tiên trong tuyển dụng.

Điểm mới nổi bật của Chương trình Cử nhân Kiểm toán tích hợp công nghệ của Trường Đại học Ngoại thương trong khuôn khổ hợp tác với ICAEW nằm ở sự kết hợp giữa Kiểm toán và Công nghệ. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tài chính, các nội dung về Công nghệ, Chuyển đổi số, Phát triển bền vững và Đạo đức nghề nghiệp được tích hợp xuyên suốt chương trình, giúp sinh viên sẵn sàng thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh hiện đại việc tích hợp các nội dung về công nghệ vào chương trình đào tạo không chỉ giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn, mà còn trang bị cho các em năng lực ứng dụng công nghệ vào thực tiễn nghề nghiệp. Đây là kỹ năng quan trọng giúp sinh viên nâng cao năng lực cạnh tranh sau khi tốt nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong thời đại số.

Trở thành đối tác chính thức, ICAEW và FTU tiếp tục khẳng định cam kết chung trong đào tạo nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán chất lượng cao

Trước khi thiết lập quan hệ đối tác chính thức, ICAEW và Trường Đại học Ngoại thương đã có nhiều năm hợp tác thông qua các hoạt động học thuật, đào tạo và kết nối nghề nghiệp dành cho sinh viên, giảng viên.

Trở thành đối tác chính thức triển khai Chương trình Cử nhân Kiểm toán tích hợp Công nghệ, ICAEW và FTU tiếp tục khẳng định cam kết chung trong đào tạo nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán chất lượng cao, có nền tảng chuyên môn vững vàng, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết và khả năng thích ứng với sự thay đổi của thị trường lao động trong kỷ nguyên số. Thông qua chương trình này, hai bên kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán tại Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.