Gần 200 đại biểu dự Hội thảo khoa học quốc tế 'Các vấn đề nghiên cứu về Khoa học kỹ thuật'

Tham dự Hội thảo có gần 200 đại biểu đến từ Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị thuộc ĐHTV, các nghiên cứu sinh, lãnh đạo các trường cao đẳng, đại học trong nước, các chuyên gia, các doanh nghiệp… Trong đó có nhiều diễn giả là các nhà khoa học đến từ các quốc gia: Nhật Bản, Ấn Độ, Philippines, Mỹ và Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc Đại học Trà Vinh thể hiện niềm vui và vinh dự được đăng cai tổ chức sự kiện học thuật quan trọng này. Ông cho rằng, Hội thảo đã trở thành diễn đàn học thuật thường niên của nhà trường.

PGS.TS Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc Đại học Trà Vinh phát biểu tại hội thảo

Hội thảo quốc tế lần thứ 9 về nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, RET2026 tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn học thuật uy tín, nơi các đại biểu cùng trao đổi kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và cập nhật những xu hướng phát triển mới trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và các ngành liên quan.

Thông qua hội thảo, cộng đồng nghiên cứu trong nước và quốc tế có thêm cơ hội kết nối, mở rộng hợp tác học thuật, thúc đẩy chuyển giao tri thức, ứng dụng công nghệ mới vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Diễn giả thuyết trình tại hội thảo.

RET2026 không chỉ là nơi chia sẻ tri thức, mà còn là cầu nối hợp tác, lan tỏa tinh thần nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ cộng đồng. Qua các lần diễn ra, RET tạo ra những cơ hội quý giá cho các nhà nghiên cứu và những người làm thực tiễn trao đổi ý tưởng, chia sẻ kết quả nghiên cứu và tăng cường quan hệ đối tác giữa các trường đại học, ngành công nghiệp và cộng đồng…

Qua 9 lần tổ chức, Hội thảo “Các vấn đề nghiên cứu Khoa học kỹ thuật” đã khẳng định tính liên tục và tầm ảnh hưởng ngày càng tăng trong cộng đồng khoa học. Đây cũng là một cột mốc ý nghĩa trong hành trình phát triển giáo dục, gắn kết cộng đồng và tăng trưởng bền vững của ngành.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội thảo

Theo đó, tại Hội thảo lần này, Ban Tổ chức tiếp nhận 74 bài báo đã được lựa chọn kỹ lưỡng để trình bày trên nhiều lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, trong đó có 4 bài được tuyển chọn để thuyết trình chính với các nội dung như: “Ăng-ten - đòn bẩy công nghệ cho bước đột phá của Việt Nam trong chuỗi giá trị bán dẫn” do TS David Nghiem đến từ Mỹ trình bày; “Từ máy ly tâm đến trí tuệ nhân tạo: Tích hợp mô hình vật lý, mô phỏng số và AI trong kỹ thuật địa chất” do TS Trần Minh Cần trình bày; “Ứng dụng mã G cho điều khiển bay tự hành của máy bay không người lái 4 cánh trên các nền tảng mã nguồn mở” do diễn giả Philip M. Adams đến từ Mỹ trình bày.

Thông qua những bài báo, những chia sẻ và các nội dung thảo luận tại Hội thảo sẽ tạo nên một nền tảng năng động cho việc trao đổi kiến thức, hợp tác liên ngành và các quan hệ đối tác nghiên cứu trong tương lai. Qua đó, góp phần vào sự phát triển chung của ĐHTV và các trường trong thời gian tới.