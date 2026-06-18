Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Gần 200 đại biểu dự Hội thảo khoa học quốc tế 'Các vấn đề nghiên cứu về Khoa học kỹ thuật'

P.V

Ngày 18/6, Đại học Trà Vinh (ĐHTV) đăng cai tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Các vấn đề nghiên cứu Khoa học kỹ thuật lần thứ 9 năm 2026 - RET 2026”. PGS.TS Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc Đại học Trà Vinh chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có gần 200 đại biểu đến từ Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị thuộc ĐHTV, các nghiên cứu sinh, lãnh đạo các trường cao đẳng, đại học trong nước, các chuyên gia, các doanh nghiệp… Trong đó có nhiều diễn giả là các nhà khoa học đến từ các quốc gia: Nhật Bản, Ấn Độ, Philippines, Mỹ và Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc Đại học Trà Vinh thể hiện niềm vui và vinh dự được đăng cai tổ chức sự kiện học thuật quan trọng này. Ông cho rằng, Hội thảo đã trở thành diễn đàn học thuật thường niên của nhà trường.

anh-1-pgs-nguyen-minh-hoa-phat-bieu.jpg
PGS.TS Nguyễn Minh Hòa - Giám đốc Đại học Trà Vinh phát biểu tại hội thảo

Hội thảo quốc tế lần thứ 9 về nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, RET2026 tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn học thuật uy tín, nơi các đại biểu cùng trao đổi kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và cập nhật những xu hướng phát triển mới trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và các ngành liên quan.

Thông qua hội thảo, cộng đồng nghiên cứu trong nước và quốc tế có thêm cơ hội kết nối, mở rộng hợp tác học thuật, thúc đẩy chuyển giao tri thức, ứng dụng công nghệ mới vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

anh-2-dien-gia-thuyet-trinh-tai-hoi-thao.jpg
Diễn giả thuyết trình tại hội thảo.

RET2026 không chỉ là nơi chia sẻ tri thức, mà còn là cầu nối hợp tác, lan tỏa tinh thần nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ cộng đồng. Qua các lần diễn ra, RET tạo ra những cơ hội quý giá cho các nhà nghiên cứu và những người làm thực tiễn trao đổi ý tưởng, chia sẻ kết quả nghiên cứu và tăng cường quan hệ đối tác giữa các trường đại học, ngành công nghiệp và cộng đồng…

Qua 9 lần tổ chức, Hội thảo “Các vấn đề nghiên cứu Khoa học kỹ thuật” đã khẳng định tính liên tục và tầm ảnh hưởng ngày càng tăng trong cộng đồng khoa học. Đây cũng là một cột mốc ý nghĩa trong hành trình phát triển giáo dục, gắn kết cộng đồng và tăng trưởng bền vững của ngành.

anh-3-dai-bieu-phat-bieu.jpg
Đại biểu nêu ý kiến tại hội thảo

Theo đó, tại Hội thảo lần này, Ban Tổ chức tiếp nhận 74 bài báo đã được lựa chọn kỹ lưỡng để trình bày trên nhiều lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, trong đó có 4 bài được tuyển chọn để thuyết trình chính với các nội dung như: “Ăng-ten - đòn bẩy công nghệ cho bước đột phá của Việt Nam trong chuỗi giá trị bán dẫn” do TS David Nghiem đến từ Mỹ trình bày; “Từ máy ly tâm đến trí tuệ nhân tạo: Tích hợp mô hình vật lý, mô phỏng số và AI trong kỹ thuật địa chất” do TS Trần Minh Cần trình bày; “Ứng dụng mã G cho điều khiển bay tự hành của máy bay không người lái 4 cánh trên các nền tảng mã nguồn mở” do diễn giả Philip M. Adams đến từ Mỹ trình bày.

Thông qua những bài báo, những chia sẻ và các nội dung thảo luận tại Hội thảo sẽ tạo nên một nền tảng năng động cho việc trao đổi kiến thức, hợp tác liên ngành và các quan hệ đối tác nghiên cứu trong tương lai. Qua đó, góp phần vào sự phát triển chung của ĐHTV và các trường trong thời gian tới.

P.V
#Hội thảo khoa học #Khoa học kỹ thuật #RET 2026 #Đại học Trà Vinh #Nghiên cứu quốc tế #Hợp tác nghiên cứu #Công nghệ mới

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe