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Tối 19/6, phụ huynh Hà Nội xem điểm thi lớp 10 như thế nào?

Hà Linh​

TPO - Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, tối mai (19/6) sẽ công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10, điểm chuẩn từng trường THPT năm học 2026 - 2027.

Sở dĩ, Sở này chưa thể công bố thời gian cụ thể về kết quả điểm thi vì trong ngày đơn vị họp xét điểm chuẩn từng trường. Sau khi hoàn tất việc xét duyệt điểm chuẩn, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố ngay cho thí sinh, phụ huynh được biết.

Để tra cứu kết quả, thí sinh và phụ huynh có thể truy cập vào các trang website chính thức của Sở GD&ĐT Hà Nội như sau:

Cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT Hà Nội: https://hanoi.edu.vn

Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn

Phụ huynh truy cập website, chọn mục tra cứu điểm thi (hoặc mục tuyển sinh đầu cấp), nhập "số báo danh" và "mã xác nhận”, sau đó nhấn “tra cứu”.

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Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, tối 19/6 sẽ công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cho thí sinh, phụ huynh. (ảnh: Duy Phạm)

Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, nhằm hạn chế việc nghẽn mạng khi cùng lúc có nhiều người truy cập hệ thống, năm nay, lần đầu tiên thành phố triển khai hình thức gửi điểm thi trực tiếp đến từng thí sinh thông qua ứng dụng iHanoi.

Theo đó, thí sinh đăng nhập tài khoản VNeID mức độ 2 hoặc số điện thoại đã đăng ký trên ứng dụng iHanoi sẽ nhận được kết quả thi lớp 10 ngay trên ứng dụng.

Cũng theo ông Hiền, việc bổ sung kênh công bố điểm thi mới giúp thí sinh tiếp cận kết quả nhanh chóng, giảm áp lực cho các hệ thống tra cứu trực tuyến trong thời điểm công bố điểm.

Năm nay, điểm thi của từng thí sinh và điểm chuẩn các trường THPT sẽ được công bố đồng thời. Điều này giúp thí sinh biết ngay kết quả trúng tuyển vào trường THPT công lập đăng ký nguyện vọng, không phải chờ đợi thêm sau khi có điểm thi như những năm trước đây.

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027 được xác định bằng tổng điểm ba môn thi gồm:Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, cộng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Đây là căn cứ duy nhất để xét tuyển vào các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội năm nay được tổ chức vào cuối tháng 5, với gần 124.000 thí sinh dự thi nhưng các trường THPT công lập chỉ tuyển khoảng 81.500 học sinh vào lớp 10.

Gần 42.500 học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 hệ công lập sẽ học tập tại các trường THPT tư thục, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên hoặc các trường trung cấp, cao đẳng nghề...

Hà Linh​
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