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Vi phạm quy định, loạt khu đất ở Thái Nguyên bị thu hồi

Thanh Hiếu

TPO - Tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành nhiều quyết định thu hồi đất của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn do sử dụng sai mục đích, vi phạm pháp luật về đất đai.

Ngày 17/6, UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, tỉnh vừa ban hành một loạt quyết định thu hồi đất của các cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, ngày 16/6/2026 UBND tỉnh ban hành thông báo thu hồi 16.919,5 m2 đất (đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp) của Công ty TNHH Thiên Minh Phú tại phường Quyết Thắng (tỉnh Thái Nguyên).

Lý do thu hồi là đơn vị không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Trong thời hạn 15 ngày, công ty có trách nhiệm xử lý, di dời toàn bộ tài sản gắn liền với khu đất có diện tích 16.919,5 m2 để hoàn trả mặt bằng cho nhà nước. Trường hợp không chấp hành, cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế thi hành theo quy định.

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Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Thái Nguyên.

Trước đó, Sở NN&MT Thái Nguyên cũng ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (GCN) của Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Thái Nguyên.

Cụ thể, thu hồi GCN số BG 553242 tại phường Phố Cò, thị xã Sông Công (nay là phường Sông Công) với diện tích 83 m2; mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị.

Thu hồi GCN số BG 553296 tại thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai (nay là xã Võ Nhai) với diện tích 81,1 m2; mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị.

Lý do thu hồi là bởi GCN đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất, không đúng nguồn gốc sử dụng theo quy định của pháp luật theo Kết luận số 27/KL-TTR ngày 02/4/2026 của Thanh tra tỉnh.

Thanh Hiếu
#Thu hồi đất #Thái Nguyên #Vi phạm pháp luật về đất đai và xây dựng

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