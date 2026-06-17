Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn: Khu nghỉ dưỡng 5 sao hút khách mùa hè

Không quá đông đúc như Hạ Long, Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn đang trở thành lựa chọn của nhiều du khách muốn tìm một kỳ nghỉ “healing” đúng nghĩa với biển riêng, hồ bơi bốn mùa và không gian nghỉ dưỡng gần thiên nhiên.

Những năm gần đây, Vân Đồn (Quảng Ninh) nổi lên như một điểm du lịch mới của miền Bắc. Sở hữu lợi thế nằm cạnh vịnh Bái Tử Long, khu vực được nhiều du khách ví như “phiên bản yên bình hơn của Hạ Long”, nơi đây dần thu hút nhóm khách tìm kiếm trải nghiệm nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Một trong những cái tên được nhắc đến nhiều thời gian gần đây là Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn, khu nghỉ dưỡng nằm trong tổ hợp Sonasea Vân Đồn Harbor City.

Khu nghỉ dưỡng Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn ra mắt tháng 4/2024, nằm trong khuôn viên của dự án khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City do Tập đoàn CEO làm chủ đầu tư. Đây là khách sạn thương hiệu Wyndham theo chuẩn 5 sao đầu tiên tại Vân Đồn.

Điểm gây ấn tượng đầu tiên với nhiều du khách là vị trí khá thuận tiện. Từ sân bay quốc tế Vân Đồn đến khu nghỉ dưỡng chỉ mất khoảng 10 phút di chuyển. Điều này giúp hành trình nghỉ dưỡng trở nên nhẹ nhàng hơn, đặc biệt với các gia đình có trẻ nhỏ hoặc nhóm khách chỉ đi cuối tuần.

Đến đây, du khách có thể khám phá Công viên quốc gia Bái Tử Long, tham quan chùa Cái Bầu hoặc trải nghiệm hoạt động lặn bằng ống thở trên đảo Quan Lạn hoặc đảo Minh Châu.

Khác với nhiều khu nghỉ dưỡng chỉ tập trung vào lưu trú, nơi đây được phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng tích hợp với nhiều tiện ích đồng bộ. Khu vực bãi biển riêng dài khoảng 2.000m là một trong những không gian được du khách yêu thích nhất.

Buổi sáng, nhiều người lựa chọn đi dạo dọc bờ biển hoặc ngắm bình minh trên vịnh. Buổi chiều, không gian biển khá yên tĩnh giúp du khách có cảm giác tách biệt khỏi nhịp sống đô thị.

Ngoài biển riêng, hệ thống hồ bơi bốn mùa cũng là điểm cộng lớn. Đây là yếu tố giúp khu nghỉ dưỡng vẫn thu hút khách cả trong mùa đông, điều không nhiều resort ven biển phía Bắc có được.

Theo chia sẻ của nhiều du khách trên các diễn đàn du lịch, trải nghiệm “healing” tại đây đến từ cảm giác thư thái tổng thể thay vì chỉ vài góc check-in đẹp. Không gian xanh, mật độ xây dựng thoáng và nhịp sống chậm là những yếu tố thường được nhắc tới.

Một trong những địa điểm được yêu thích nhất tại khu nghỉ dưỡng là rooftop lounge hướng biển. Vào thời điểm hoàng hôn, khu vực này thường thu hút đông du khách tới ngắm cảnh và chụp ảnh.

Không gian rooftop mang phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ sự nhẹ nhàng, phù hợp với xu hướng nghỉ dưỡng hiện nay, nơi du khách muốn dành nhiều thời gian để tận hưởng thay vì di chuyển liên tục.

Hệ thống phòng nghỉ tại đây được thiết kế theo phong cách tối giản hiện đại với tone màu trung tính, tận dụng nhiều ánh sáng tự nhiên. Nhiều hạng phòng có ban công hướng biển hoặc hướng hồ bơi.

Ngoài khách nghỉ dưỡng cá nhân, khu nghỉ dưỡng cũng đón khá nhiều đoàn khách doanh nghiệp và gia đình đa thế hệ nhờ không gian rộng cùng hệ thống tiện ích phù hợp nhiều nhóm tuổi.

Theo giới quan sát du lịch, xu hướng “micro vacation” (các kỳ nghỉ ngắn 2-3 ngày) sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong vài năm tới. Những điểm đến vừa thuận tiện di chuyển vừa có trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn sẽ có nhiều lợi thế.

Đây cũng là lý do nhiều người lựa chọn Vân Đồn thay vì bay xa vào miền Trung hoặc miền Nam. Chỉ vài giờ di chuyển từ Hà Nội nhưng vẫn có thể tận hưởng không gian biển và nghỉ dưỡng chất lượng cao.