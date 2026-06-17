Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đà Nẵng :

Thí điểm ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo khu vực

Nguyễn Thành

TPO - Trong vòng 1 tháng, Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Đà Nẵng sẽ tổ chức thí điểm ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại 4 khu vực trên địa bàn.

Ngày 17/6, UBND TP. Đà Nẵng cho biết, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố đang tổ chức thí điểm ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại Khu vực I (Hải Châu - Thanh Khê), Khu vực II (Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn), Khu vực X (Thăng Bình) và Khu vực XVIII (Quế Sơn).

Việc triển khai thí điểm thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng về cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố.

2aoboqyodefm72klvr3rplxzacvg2j31propcw2a.jpg
Đà Nẵng thử nghiệm cấp giấy chứng nhận đất đai nhanh chóng.

Theo kế hoạch, việc thí điểm sẽ được thực hiện trong 1 tháng (từ nay đến ngày 15/7/2026), nhằm thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả chủ trương phân cấp, phân quyền trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. Qua đó, nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ, rút ngắn thời gian luân chuyển và xử lý hồ sơ cho người dân, bảo đảm tính khả thi và đồng bộ, phù hợp với thực tiễn hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh khu vực. Ngoài ra, việc thí điểm này cũng nhằm xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong quá trình thực hiện.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng cũng ban hành Văn bản về việc thí điểm giao các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với các trường hợp đăng ký biến động của cá nhân, cộng đồng dân cư. Trên cơ sở đó, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện.

Được biết, kể từ ngày 1/8/2026, Văn Phòng Đăng ký đất đai được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính từ 1 đến 1,5 ngày làm việc đối với các thủ tục hành chính.

Việc cắt giảm sẽ bao gồm các thủ tục: Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (thời hạn giải quyết không quá 4 ngày làm việc); Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất (thời hạn giải quyết không quá 8,5 ngày làm việc); Đăng ký tài sản gắn liền với thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đăng ký thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở của tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật về nhà ở nội dung đã đăng ký (thời hạn giải quyết không quá 7 ngày làm việc đối với trường hợp đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với thửa đất đã cấp Giấy chứng nhận);Tách thửa hoặc hợp thửa đất (thời hạn giải quyết không quá 11 ngày làm việc).

Nguyễn Thành
#Thí điểm cấp Giấy chứng nhận đất đai Đà Nẵng #Cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai #Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đất đai #Phân cấp và phân quyền trong quản lý đất đai #Triển khai thực hiện chủ trương cấp giấy nhanh #Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe