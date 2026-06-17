TPHCM: Nguồn cung 'vắng bóng' nhà ở cho giới bình dân

TPO - Nguồn cung bất động sản TPHCM trong 5 tháng đầu năm nay tiếp tục cho thấy sự mất cân đối khi phân khúc cao cấp chiếm áp đảo với 14.637 căn, tương đương gần 90% tổng nguồn cung đủ điều kiện huy động vốn. Phân khúc trung cấp chỉ có 1.691 căn, trong khi hoàn toàn không có sản phẩm thuộc phân khúc bình dân.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TPHCM, hoạt động kinh doanh bất động sản trong 5 tháng đầu năm nay tăng hơn 5%, chiếm 3,1% GRDP và đóng góp khoảng 2,1% vào mức tăng trưởng GRDP của TPHCM. Sở Xây dựng TPHCM đánh giá, đây là một trong những tín hiệu cho thấy thị trường bất động sản đang khởi sắc trở lại.

Trong 5 tháng đầu năm, UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư cho 11 dự án nhà ở và khu đô thị, tăng 5 dự án so với cùng kỳ năm 2025. Tổng diện tích các dự án đạt hơn 434 ha với tổng vốn đầu tư hơn 118.786 tỷ đồng.

Hiện tại, TPHCM triển khai 96 dự án nhà ở với quy mô hơn 95.400 căn, trong đó có hơn 87.200 căn hộ chung cư và trên 8.100 căn nhà thấp tầng. Trong 5 tháng qua, TPHCM có 20 dự án nhà ở thương mại được thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc diện miễn giấy phép xây dựng. Đồng thời, 20 dự án đủ điều kiện huy động vốn đối với nhà ở hình thành trong tương lai với quy mô 16.328 căn, tổng diện tích sàn hơn 1,63 triệu m2.

Phân khúc cao cấp ở TPHCM chiếm áp đảo với 14.637 căn, tương đương gần 90% tổng nguồn cung đủ điều kiện mở bán.

Tuy nhiên, cơ cấu nguồn cung tiếp tục cho thấy sự mất cân đối khi phân khúc cao cấp chiếm áp đảo với 14.637 căn, tương đương gần 90% tổng nguồn cung đủ điều kiện huy động vốn. Phân khúc trung cấp chỉ có 1.691 căn, trong khi hoàn toàn không xuất hiện sản phẩm thuộc phân khúc bình dân.

Đáng chú ý, trong số các dự án được chấp thuận có Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa với diện tích hơn 423 ha và tổng mức đầu tư khoảng 98.710 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án đô thị quy mô lớn nhất được tái khởi động tại TPHCM sau nhiều năm đình trệ.

Ở phân khúc nhà ở xã hội, TPHCM đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một dự án với quy mô 580 căn trong 5 tháng đầu năm. Đồng thời, 3 dự án mới với 2.852 căn đã được khởi công xây dựng.

Đến nay, TPHCM có 14 dự án nhà ở xã hội đang thi công với khoảng 11.600 căn. Ngoài ra, 7 dự án khác với quy mô 8.835 căn đã hoàn tất thủ tục cấp phép xây dựng hoặc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và dự kiến khởi công từ đầu tháng 7 tới. Sở Xây dựng đã tổ chức xét duyệt 557 hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội từ nguồn vốn ngân sách, nhằm hỗ trợ các nhóm đối tượng đủ điều kiện tiếp cận nhà ở.

Không chỉ ghi nhận sự khởi sắc về nguồn cung dự án, thị trường bất động sản còn đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách. Trong 4 tháng đầu năm, các khoản thu liên quan đến đất đai và bất động sản đạt hơn 21.419 tỷ đồng.

Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt gần 14.940 tỷ đồng, tăng khoảng 88% so với cùng kỳ; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước đạt 1.647 tỷ đồng, tăng gần 50%; thu từ chuyển nhượng bất động sản đạt 4.832 tỷ đồng, tăng hơn 5%.