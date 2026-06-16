Chủ đầu tư tung chiêu kéo khách mua bất động sản

TPO - Dù tung nhiều ưu đãi nhưng đây chỉ là giải pháp mang tính tức thời và hoàn toàn chưa đủ “sức nặng” để vực dậy hay kích hoạt một chu kỳ tăng trưởng mới cho thị trường bất động sản.

Mua nhà bằng lương

Thị trường bất động sản khu vực phía Nam trầm lắng vì bị siết tín dụng, hết room cho vay. Do đó, hàng loạt chủ đầu tư đã đưa ra nhiều chương trình ưu đãi để giữ chân, thu hút khách hàng nhằm tăng thanh khoản cho dự án.

Phú Đông Group ra phương thức thanh toán mua nhà không vay tại dự án Phú Đông SkyOne.

Cụ thể, Phú Đông Group ra phương thức thanh toán mua nhà không vay tại dự án Phú Đông SkyOne (phường Dĩ An, TPHCM), áp dụng cho 20 căn giới hạn có thời hạn trong tháng 6/2026. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 10% giá trị căn hộ ban đầu, tương đương 269 triệu đồng có VAT.

Sau đó, trong suốt năm 2026, tổng số tiền thanh toán sẽ được chia nhỏ, tạo điều kiện để khách hàng tiếp tục tích lũy tài chính và chủ động cân đối các kế hoạch cá nhân. Đặc biệt, từ năm 2027, khách hàng chỉ cần thanh toán 0,5% giá trị căn hộ mỗi tháng, tức tổng khoảng 4,5% giá trị căn hộ đến khi nhận nhà. Đồng thời, khách hàng sẽ được nhận nhà khi chỉ cần thanh toán đủ 59% giá trị căn hộ, thay vì phải hoàn tất đến 95% như thông lệ trên thị trường. Phần giá trị còn lại, tương đương 41%, được kéo giãn thanh toán trong 12 tháng sau khi nhận nhà.

Trong khi đó, chủ đầu tư dự án căn hộ Destino Centro ở Tây Ninh tung chính sách thanh toán theo hướng giảm áp lực dòng tiền. Theo đó, người mua chỉ cần thanh toán khoảng 20% vốn tự có cho đến khi nhận nhà, được hỗ trợ lãi suất 0% trong tối đa 24 tháng, ân hạn nợ gốc cùng thời gian và miễn phí phạt trả trước hạn. Ngoài ra, phương án thanh toán giãn tiến độ cho phép khách hàng chỉ cần đóng khoảng 45% giá trị căn hộ đến khi nhận nhà.

Tương tự, dự án căn hộ Solaria Rise thuộc Khu đô thị Waterpoint của Nam Long cũng gây chú ý bởi chính sách bán hàng mua nhà bằng lương. Cụ thể, khách hàng chỉ cần thanh toán 10% để ký hợp đồng mua bán cùng chính sách thanh toán linh hoạt từ 0,5% mỗi tháng đến khi nhận nhà.

Đặc biệt, ngân hàng cho vay đến 65% giá trị căn hộ cùng ưu đãi lãi suất lên đến 15 tháng sau khi bàn giao. Khách hàng còn được hưởng thêm ưu đãi chiết khấu lên đến 2%, dành cho nhân sự của các doanh nghiệp đối tác của chủ đầu tư.

Vinhomes tung gói hỗ trợ 5 năm không lo lãi suất cho người mua nhà.

Vinhomes cũng gây chú ý khi tung gói hỗ trợ 5 năm không lo lãi suất cho người mua nhà, áp dụng tại tất cả các dự án đang mở bán. Khách hàng vay trong 18 tháng được hưởng lãi suất 3,3%/năm, vay 24 tháng là 5,3%/năm, vay 36 tháng là 7,8%/năm. Sau thời gian ưu đãi này, nếu tiếp tục duy trì khoản vay, khách hàng vẫn được bảo đảm mức lãi suất thả nổi không vượt quá 9%/năm trong 24 tháng tiếp theo.

Không phải đũa thần

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng Giám đốc DKRA Group cho biết, những chính sách hỗ trợ khách hàng về mặt thanh toán kể trên là không quá mới mẻ mà trên thực tế đã được một số chủ đầu tư triển khai áp dụng trong vòng 2 - 3 năm trở lại đây nhằm hướng đến kích cầu nhóm đối tượng là nhà đầu tư nhỏ lẻ hoặc nhóm người lao động trẻ với mức tài chính hạn chế, thu nhập ở mức trung bình nhưng đều đặn với mong muốn sở hữu một căn nhà cho riêng mình.

Xét về bản chất, đây đều là các hình thức giãn dòng tiền thanh toán cũng như hỗ trợ tài chính từ chủ đầu tư và thường đã được tính toán, kết tinh vào trong giá bán sản phẩm giữa bối cảnh thị trường chung gặp khó khăn, lãi suất neo cao, tăng cường kiểm soát room tín dụng bất động sản như hiện nay.

“Tôi cho rằng đây không chỉ là chiêu PR dự án đơn thuần mà là một giải pháp cứu cánh kịp thời cho các chủ đầu tư dự án nhằm kích cầu người mua, cải thiện thanh khoản dự án”, ông Thắng nói.

Ông David Jackson, Tổng Giám đốc Avison Young Việt Nam cho rằng, các nỗ lực này không phải “đũa thần” có thể ngay lập tức làm thị trường sôi động trở lại.

Dù vậy, ông Thắng vẫn bảo lưu quan điểm, rằng đây chỉ là một giải pháp mang tính tức thời và hoàn toàn chưa đủ “sức nặng” để vực dậy hay kích hoạt một chu kỳ tăng trưởng mới cho toàn thị trường bất động sản. Bởi lẽ, các vấn đề cốt lõi về tăng trưởng kinh tế, lãi suất, tương quan thu nhập với giá bất động sản vẫn còn đang để ngỏ hay niềm tin của người mua, nhà đầu tư vào sự phục hồi của thị trường vẫn chưa thật sự rõ nét.

Tương tự, ông David Jackson, Tổng Giám đốc Avison Young Việt Nam nhận định, trong bối cảnh chi phí phát triển dự án gia tăng, lãi vay chưa hạ nhiệt, việc giảm gánh nặng tài chính ban đầu giúp mở rộng khả năng tiếp cận nhà ở cho khách hàng. Tuy nhiên, các nỗ lực này không phải “đũa thần” có thể ngay lập tức làm thị trường sôi động trở lại.

Để thanh khoản cải thiện bền vững, thị trường vẫn cần sự cộng hưởng từ nhiều yếu tố như mặt bằng lãi suất ổn định, niềm tin của người mua được củng cố và quan trọng nhất là nguồn cung phù hợp nhu cầu.

“Nói cách khác, chính sách tài chính tốt có thể thúc đẩy giao dịch nhưng quyết định xuống tiền vẫn phụ thuộc lớn vào chất lượng sản phẩm, pháp lý và kỳ vọng của người mua”, ông David Jackson nói.