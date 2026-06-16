Fenica hợp tác cùng CBRE, PTCONS & CCCons: 'Kiềng ba chân' bảo chứng chất lượng

Cú bắt tay chiến lược cùng thương hiệu tư vấn vận hành quốc tế CBRE, và liên doanh xây dựng PTCONS và CCCons đánh dấu một cột mốc quan trọng của dự án Fenica trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ dành cho cư dân. Bên cạnh tiến độ thi công triển khai được đảm bảo, sự đồng hành của các đối tác giàu kinh nghiệm góp phần củng cố nền tảng vận hành và chất lượng cho dự án khi đi vào hoạt động.

Fenica hướng đến chuẩn sống hiện đại cùng CBRE

Sáng ngày 16/6, Chủ đầu tư dự án Fenica đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược cùng CBRE. Theo thỏa thuận, CBRE sẽ đảm nhiệm công tác tư vấn quản lý và vận hành các hoạt động liên quan của tòa nhà như an ninh, vệ sinh, tài chính, hành chính và hệ thống kỹ thuật. Sự hợp tác này hướng đến xây dựng môi trường sống an toàn, tiện nghi và vận hành hiệu quả cho cộng đồng cư dân trong tương lai.

Là tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản, CBRE sở hữu bề dày kinh nghiệm cùng quy trình vận hành khoa học đã được ứng dụng thành công tại hàng ngàn dự án. Sự góp mặt của CBRE tại Fenica không chỉ dừng lại ở việc tư vấn quản lý kỹ thuật tòa nhà, dịch vụ an ninh 24/7 hay chăm sóc cảnh quan, mà còn nằm ở khả năng thấu hiểu nhu cầu của một cộng đồng dân cư hiện đại để mang lại những trải nghiệm sống bài bản, tối ưu hóa công năng và chi phí vận hành ở mức hợp lý nhất.

CBRE mang quy trình vận hành chuyên nghiệp vào dự án Fenica để thiết lập không gian sống an ninh, hiện đại và văn minh cho cộng đồng cư dân.

Việc đồng hành của một thương hiệu lớn như CBRE cũng là một trong yếu tố then chốt giúp giữ vững giá trị tài sản bền vững theo thời gian, thu hút tỷ lệ lấp đầy cao và nâng cao khả năng thanh khoản trên thị trường cho Fenica.

PTCONS & CCCons bảo chứng chất lượng và tiến độ xây dựng của Fenica

Song song với việc định hình không gian sống văn minh, Fenica cũng ghi nhận những bước tiến tích cực về mặt xây dựng và pháp lý. Trong bối cảnh người mua nhà ngày càng quan tâm đến năng lực triển khai thực tế của dự án, các cột mốc thi công luôn là yếu tố quan trọng để đánh giá mức độ sẵn sàng của một dự án trên thị trường. Mới đây, liên doanh nhà thầu Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành (PTCONS) và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng CCCons (CCCons) đã chính thức hoàn thành công tác nghiệm thu toàn bộ phần móng hầm, hạng mục phức tạp và quan trọng bậc nhất của một công trình.

Cùng với đó, Fenica cũng đã chính thức được cơ quan chức năng cấp giấy phép bán hàng, hoàn chỉnh mảnh ghép pháp lý vững chắc trước khi bước vào giai đoạn tăng tốc mới. Theo kế hoạch ngay đầu tháng 7/2026, liên doanh nhà thầu sẽ chính thức triển khai thi công phần thân công trình, đảm bảo đưa dự án về đích đúng hẹn với tiêu chuẩn kỹ thuật luôn được đảm bảo.

Dự án Fenica đạt cột mốc quan trọng khi hoàn thành nghiệm thu móng hầm, sở hữu pháp lý vững vàng và sẵn sàng thi công phần thân vào đầu tháng 7/2026.

Sự phối hợp giữa chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành CBRE và liên doanh nhà thầu PTCONS - CCCons đang từng bước hoàn thiện những nền tảng quan trọng cho dự án, hướng đến mục tiêu mang lại môi trường sống chất lượng và bền vững cho cư dân tương lai.

Fenica là lời giải cho bài toán tài chính của người trẻ

Sở hữu lợi thế vững chắc nhờ sự đồng hành của các đối tác lớn, Fenica còn khẳng định sức hút mạnh mẽ nhờ diện mạo của một dự án căn hộ TOD sở hữu 4 mặt tiền đường đắc địa. Dự án nằm liền kề hai "siêu hạ tầng" trọng điểm của khu vực là Vành đai 3 và tuyến Metro số 1 nối dài. Động lực từ hai công trình này sẽ giúp cư dân Fenica rút ngắn thời gian di chuyển từ dự án vào trung tâm thành phố và các vùng kinh tế lân cận, mở ra tiềm năng tăng giá hấp dẫn cho dự án.

Phối cảnh tổng thể dự án Fenica.

Fenica chinh phục thị trường nhờ bài toán tài chính đột phá, mở rộng cửa cho số đông khách hàng và các gia đình trẻ đang tìm kiếm chốn an cư. Dự án tạo bất ngờ lớn khi công bố mức giá chỉ từ 1,79 tỷ đồng/căn. Đây được đánh giá là mức giá cực kỳ cạnh tranh và "vừa túi tiền" đối với một sản phẩm sở hữu vị trí vàng tại tâm điểm hạ tầng.

Đáng chú ý, chủ đầu tư còn áp dụng phương thức thanh toán linh hoạt nhằm giảm áp lực tài chính tối đa cho người mua. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 179 triệu đồng là đã đủ điều kiện ký Hợp đồng mua bán. Chính sách trả góp chỉ từ 6 triệu đồng/tháng, tương đương với chi phí thuê nhà hàng tháng hiện nay, giúp khách hàng dễ dàng thu xếp dòng tiền mà không gặp áp lực lớn. Sự kết hợp hoàn hảo giữa năng lực thi công của PTCONS & CCCons, tiêu chuẩn vận hành của CBRE, cùng giải pháp tài chính tối ưu giúp Fenica trở thành một trong những điểm sáng an cư và đầu tư hấp dẫn nhất thị trường hiện nay.