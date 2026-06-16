Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Fenica hợp tác cùng CBRE, PTCONS & CCCons: 'Kiềng ba chân' bảo chứng chất lượng

P.V

Cú bắt tay chiến lược cùng thương hiệu tư vấn vận hành quốc tế CBRE, và liên doanh xây dựng PTCONS và CCCons đánh dấu một cột mốc quan trọng của dự án Fenica trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ dành cho cư dân. Bên cạnh tiến độ thi công triển khai được đảm bảo, sự đồng hành của các đối tác giàu kinh nghiệm góp phần củng cố nền tảng vận hành và chất lượng cho dự án khi đi vào hoạt động.

Fenica hướng đến chuẩn sống hiện đại cùng CBRE

Sáng ngày 16/6, Chủ đầu tư dự án Fenica đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược cùng CBRE. Theo thỏa thuận, CBRE sẽ đảm nhiệm công tác tư vấn quản lý và vận hành các hoạt động liên quan của tòa nhà như an ninh, vệ sinh, tài chính, hành chính và hệ thống kỹ thuật. Sự hợp tác này hướng đến xây dựng môi trường sống an toàn, tiện nghi và vận hành hiệu quả cho cộng đồng cư dân trong tương lai.

Là tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản, CBRE sở hữu bề dày kinh nghiệm cùng quy trình vận hành khoa học đã được ứng dụng thành công tại hàng ngàn dự án. Sự góp mặt của CBRE tại Fenica không chỉ dừng lại ở việc tư vấn quản lý kỹ thuật tòa nhà, dịch vụ an ninh 24/7 hay chăm sóc cảnh quan, mà còn nằm ở khả năng thấu hiểu nhu cầu của một cộng đồng dân cư hiện đại để mang lại những trải nghiệm sống bài bản, tối ưu hóa công năng và chi phí vận hành ở mức hợp lý nhất.

image001-8737.jpg
CBRE mang quy trình vận hành chuyên nghiệp vào dự án Fenica để thiết lập không gian sống an ninh, hiện đại và văn minh cho cộng đồng cư dân.

Việc đồng hành của một thương hiệu lớn như CBRE cũng là một trong yếu tố then chốt giúp giữ vững giá trị tài sản bền vững theo thời gian, thu hút tỷ lệ lấp đầy cao và nâng cao khả năng thanh khoản trên thị trường cho Fenica.

PTCONS & CCCons bảo chứng chất lượng và tiến độ xây dựng của Fenica

Song song với việc định hình không gian sống văn minh, Fenica cũng ghi nhận những bước tiến tích cực về mặt xây dựng và pháp lý. Trong bối cảnh người mua nhà ngày càng quan tâm đến năng lực triển khai thực tế của dự án, các cột mốc thi công luôn là yếu tố quan trọng để đánh giá mức độ sẵn sàng của một dự án trên thị trường. Mới đây, liên doanh nhà thầu Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành (PTCONS) và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng CCCons (CCCons) đã chính thức hoàn thành công tác nghiệm thu toàn bộ phần móng hầm, hạng mục phức tạp và quan trọng bậc nhất của một công trình.

Cùng với đó, Fenica cũng đã chính thức được cơ quan chức năng cấp giấy phép bán hàng, hoàn chỉnh mảnh ghép pháp lý vững chắc trước khi bước vào giai đoạn tăng tốc mới. Theo kế hoạch ngay đầu tháng 7/2026, liên doanh nhà thầu sẽ chính thức triển khai thi công phần thân công trình, đảm bảo đưa dự án về đích đúng hẹn với tiêu chuẩn kỹ thuật luôn được đảm bảo.

image003-9710.jpg
Dự án Fenica đạt cột mốc quan trọng khi hoàn thành nghiệm thu móng hầm, sở hữu pháp lý vững vàng và sẵn sàng thi công phần thân vào đầu tháng 7/2026.

Sự phối hợp giữa chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành CBRE và liên doanh nhà thầu PTCONS - CCCons đang từng bước hoàn thiện những nền tảng quan trọng cho dự án, hướng đến mục tiêu mang lại môi trường sống chất lượng và bền vững cho cư dân tương lai.

Fenica là lời giải cho bài toán tài chính của người trẻ

Sở hữu lợi thế vững chắc nhờ sự đồng hành của các đối tác lớn, Fenica còn khẳng định sức hút mạnh mẽ nhờ diện mạo của một dự án căn hộ TOD sở hữu 4 mặt tiền đường đắc địa. Dự án nằm liền kề hai "siêu hạ tầng" trọng điểm của khu vực là Vành đai 3 và tuyến Metro số 1 nối dài. Động lực từ hai công trình này sẽ giúp cư dân Fenica rút ngắn thời gian di chuyển từ dự án vào trung tâm thành phố và các vùng kinh tế lân cận, mở ra tiềm năng tăng giá hấp dẫn cho dự án.

image005-3718.jpg
Phối cảnh tổng thể dự án Fenica.

Fenica chinh phục thị trường nhờ bài toán tài chính đột phá, mở rộng cửa cho số đông khách hàng và các gia đình trẻ đang tìm kiếm chốn an cư. Dự án tạo bất ngờ lớn khi công bố mức giá chỉ từ 1,79 tỷ đồng/căn. Đây được đánh giá là mức giá cực kỳ cạnh tranh và "vừa túi tiền" đối với một sản phẩm sở hữu vị trí vàng tại tâm điểm hạ tầng.

Đáng chú ý, chủ đầu tư còn áp dụng phương thức thanh toán linh hoạt nhằm giảm áp lực tài chính tối đa cho người mua. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 179 triệu đồng là đã đủ điều kiện ký Hợp đồng mua bán. Chính sách trả góp chỉ từ 6 triệu đồng/tháng, tương đương với chi phí thuê nhà hàng tháng hiện nay, giúp khách hàng dễ dàng thu xếp dòng tiền mà không gặp áp lực lớn. Sự kết hợp hoàn hảo giữa năng lực thi công của PTCONS & CCCons, tiêu chuẩn vận hành của CBRE, cùng giải pháp tài chính tối ưu giúp Fenica trở thành một trong những điểm sáng an cư và đầu tư hấp dẫn nhất thị trường hiện nay.

P.V
#Fenica #CBRE #PTCONS #CCCons #bất động sản

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe