Lagoonia Legacy tại Vinhomes Green Paradise: Di sản khan hiếm từ vị trí độc bản

Kề bên kỳ quan biển hồ 800ha lớn bậc nhất thế giới, 268 dinh thự biệt lập Lagoonia Legacy tại Vinhomes Green Paradise được ví như những “hàng ghế VVIP” danh giá. Sở hữu vị trí độc bản cùng nguồn cung giới hạn, Lagoonia Legacy hội tụ những giá trị khan hiếm của dòng tài sản biểu tượng, không thể nhân bản mà giới tinh hoa toàn cầu luôn săn tìm.

Định danh đẳng cấp và tạo nên giá trị từ sự khan hiếm

Tại sự kiện “Summer in Lagoonia” diễn ra ngày 14/6, Lagoonia Legacy trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo khách hàng và nhà đầu tư nhờ vị trí hiếm có “kề hồ - cận biển - liền rừng” cùng hệ giá trị độc bản, rất khó tìm thấy “version 2” trên thế giới cũng như tại Việt Nam.

Lagoonia Legacy thu hút cộng đồng tinh hoa tại sự kiện “Summer in Lagoonia” sáng 14/6

Trong thế giới của tầng lớp siêu giàu, giá trị của một bất động sản đỉnh cao từ lâu không còn được quyết định bởi diện tích xây dựng hay mức độ xa hoa của vật liệu hoàn thiện. Thay vào đó, những bất động sản mang tính biểu tượng, có giá trị sưu tầm nhờ sở hữu vị trí độc bản và nguồn cung giới hạn luôn xuất hiện trong danh mục nắm giữ của giới tinh hoa toàn cầu.

Từ những biệt thự cổ kính bên hồ Lake Como của Ý đến các dinh thự siêu sang tại Palm Jumeirah của Dubai, giá trị lớn nhất không nằm ở bản thân công trình mà đến từ địa thế mà chúng đang chiếm giữ.

The Times dẫn lời đại diện hãng môi giới La Reale Domus cho biết, các biệt thự trực diện mặt hồ tại Lake Como hiện được giao dịch với mức giá cao hơn khoảng 40-50% so với các vị trí khác nhờ nguồn cung ven hồ ngày càng hạn chế.

Trong khi đó, theo Knight Frank, giá bất động sản tại Palm Jumeirah đã tăng khoảng 125% trong vòng 5 năm, thuộc nhóm tăng trưởng mạnh nhất Dubai. Động lực chính đến từ nhu cầu sở hữu những vị trí mang tính biểu tượng trên phạm vi toàn cầu.

Đặt trong hệ quy chiếu đó, Lagoonia Legacy hội tụ trọn vẹn những “DNA” của một bộ sưu tập giới hạn. Giữa kỳ quan Paradise Lagoon rộng 800ha, chủ đầu tư đã ưu ái dành vị trí đẹp nhất cho 268 dinh thự biệt lập. Biển hồ có thể là điểm đến của hàng triệu du khách trong tương lai, nhưng quyền sở hữu mặt tiền kỳ quan sẽ mãi chỉ thuộc về một số lượng hữu hạn chủ nhân.

Nhìn nhận về giá trị “vàng ròng” của dòng sản phẩm này, bà Trần Thị Bích Thủy, Trưởng phòng Kinh doanh Southern Homes, cho rằng: “Giá trị lớn nhất của Lagoonia Legacy nằm ở nguồn cung hữu hạn tuyệt đối. Đây là quỹ đất không có khả năng mở rộng hay bổ sung trong tương lai.”

Vợ chồng bà Thu Thảo (Phú Nhuận cũ) đánh giá cao giá trị sống và tiềm năng di sản của Lagoonia Legacy

Đồng quan điểm, bà Thu Thảo (Phú Nhuận cũ) cho biết, gia đình bà không tìm kiếm một ngôi nhà nghỉ dưỡng đơn thuần khi tham dự sự kiện “Summer in Lagoonia”.

“Điều chúng tôi quan tâm là những tài sản có thể đồng hành cùng nhiều thế hệ. Lagoonia Legacy mang đến cả trải nghiệm sống hiếm có bên kỳ quan biển hồ cùng khả năng trở thành một phần di sản của gia đình trong tương lai”, bà Thảo chia sẻ.

268 chủ nhân danh giá và đặc quyền sở hữu tầm nhìn không thể nhân bản

Một trong những trải nghiệm sống không thể nhân bản của Lagoonia Legacy là “tầm nhìn VVIP”. Từ ban công mỗi dinh thự, chủ nhân có thể phóng tầm mắt ra mặt biển hồ rộng lớn, xa hơn là đường chân trời Thái Bình Dương và phía sau là vùng sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng của Cần Giờ.

Theo từng thời điểm trong ngày, bức tranh cảnh quan ấy liên tục thay đổi, từ sự tĩnh lặng phản chiếu ánh bình minh buổi sớm, sắc vàng hoàng hôn nhuộm thẫm biển trời, cho đến nhịp sống sôi động rực rỡ về đêm của một siêu đô thị biển đẳng cấp. Đó không chỉ là một tầm nhìn “triệu đô”, mà là đặc quyền vĩnh cửu thưởng lãm sự chuyển dịch của dòng chảy tự nhiên mà không có bất kỳ công nghệ hay sự xa hoa nhân tạo nào có thể tái tạo được.

Bên cạnh giá trị thưởng ngoạn, sự cộng hưởng độc đáo giữa hồ, biển và rừng còn tạo nên một “bộ lọc không khí” tự nhiên mang lại môi trường sống thuần khiết. Đây chính là xu hướng đang dẫn dắt thị trường bất động sản siêu sang toàn cầu, khi giới thượng lưu không còn chỉ định nghĩa sự giàu có bằng vàng son, hàng hiệu, mà bằng độ trong lành của không khí và sự nguyên sơ của thiên nhiên ngay ngưỡng cửa.

Đặc quyền sống bên mặt nước với tầm nhìn không thể nhân bản dành riêng cho 268 chủ nhân Lagoonia Legacy

Trực tiếp tham quan tìm hiểu dự án, bà Nguyễn Thị Sáng (Quận 2 cũ) cho biết, điều gây ấn tượng mạnh nhất với bà là cấu trúc sinh thái hiếm có này.

“Rất hiếm dự án sở hữu đồng thời các giá trị tự nhiên nguyên sơ như vậy. Đặc biệt, tôi đánh giá cao cách quy hoạch đề cao tính độc bản của từng căn dinh thự. Thiết kế tinh tế giúp tối ưu sự riêng tư tuyệt đối nhưng vẫn đảm bảo sự khoáng đạt, mang lại cảm giác thư thái rất khác biệt giữa nhịp sống đô thị”, bà Sáng nói thêm.

Trong bối cảnh TP.HCM đang hướng tới những động lực tăng trưởng mới và từng bước khai mở tiềm năng kinh tế biển, Vinhomes Green Paradise xuất hiện như một mảnh ghép chiến lược, góp phần định hình diện mạo của cực phát triển mới tại Cần Giờ.

Khi siêu đô thị biển này dần hoàn thiện cùng hệ sinh thái biển - hồ - rừng quy mô hiếm có, giá trị của những tài sản độc bản Lagoonia Legacy cũng sẽ được nâng tầm theo quy luật khan hiếm đã được chứng minh tại dự án biểu tượng trên toàn cầu.