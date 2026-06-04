Đà Nẵng yêu cầu liên kết phát triển để khai thác tối đa tiềm năng phía Nam

Làm việc với 6 xã phía Nam thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Chí Cường yêu cầu khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, điều chỉnh cơ cấu kinh tế phù hợp, tăng cường liên kết giữa các địa phương và đẩy nhanh giải ngân đầu tư công nhằm tạo động lực phát triển mới cho khu vực.

Rút ngắn thủ tục tạo thuận lợi cho người dân

Sáng 4/6, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Chí Cường chủ trì buổi làm việc với các xã Thăng Bình, Thăng Điền, Thăng An, Thăng Trường, Thăng Phú và Đồng Dương nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động của bộ máy hành chính cấp xã và định hướng nhiệm vụ thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Chí Cường. Ảnh: Hoài Văn

Theo báo cáo của các địa phương, tình hình kinh tế - xã hội cơ bản ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực. Trong đó, xã Thăng An được đánh giá là điểm sáng về cải cách hành chính và chuyển đổi số khi mạnh dạn rút ngắn thời gian giải quyết nhiều thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND xã Thăng An Nguyễn Thanh Phong cho biết, địa phương đang triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số đạt từ 95% đến 100%; Trung tâm điều hành, giám sát thông minh và nền tảng Zalo Official Account đã được đưa vào vận hành, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tương tác với người dân.

Trung tâm Phục vụ hành chính công, xã đã tiếp nhận 6.530 hồ sơ, giải quyết 6.303 hồ sơ. Đáng chú ý, nhiều thủ tục hành chính được cắt giảm mạnh thời gian xử lý. Lĩnh vực chứng thực được rút ngắn từ 15 giờ xuống còn 2 giờ, giảm gần 87%; thủ tục hộ tịch như cấp trích lục khai sinh, khai tử giảm từ 24 giờ xuống còn 4 giờ, tương đương hơn 83%. Thời gian đăng ký kinh doanh giảm từ 4 ngày xuống còn 2 ngày; thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất giảm từ 7 ngày làm việc xuống còn 5 ngày; các thủ tục liên quan đến trợ cấp hưu trí xã hội cũng được rút ngắn một nửa thời gian giải quyết.

Địa phương tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính, yêu cầu các đơn vị không phát sinh thêm giấy tờ, biểu mẫu ngoài quy định, góp phần giảm chi phí, thời gian đi lại cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong hoạt động công vụ.

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc với 6 xã thuộc huyện Thăng Bình cũ.

Theo ông Đoàn Thanh Khiết, Chủ tịch UBND xã Thăng Bình, địa phương đang đẩy nhanh triển khai các công trình đầu tư công và giải phóng mặt bằng nhiều dự án giao thông trọng điểm. Xã kiến nghị thành phố sớm tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công để bảo đảm tiến độ các dự án.

Đẩy mạnh phát triển liên vùng

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương kiến nghị thành phố tiếp tục hỗ trợ thu hút đầu tư, đầu tư hạ tầng khung tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cấp cơ sở vật chất công sở và xem xét tăng định mức biên chế cho cấp xã nhằm giảm áp lực công việc cho đội ngũ cán bộ; tháo gỡ các vướng mắc triển khai các dự án trọng điểm…

Riêng xã Thăng Điền đề nghị UBND TP sớm thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết trung tâm hành chính xã và ưu tiên bố trí vốn đầu tư công để triển khai dự án xây dựng mới trung tâm hành chính, đáp ứng yêu cầu vận hành bộ máy trong giai đoạn mới.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Chí Cường ghi nhận những nỗ lực của các địa phương trong quá trình vận hành mô hình mới, đồng thời cho rằng các mục tiêu phát triển đặt ra trong giai đoạn hiện nay là áp lực không nhỏ đối với cấp xã.

Ông yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, rà soát và điều chỉnh cơ cấu phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trong quá trình quy hoạch và phát triển, cần tăng cường liên kết giữa các xã, xây dựng định hướng phát triển liên vùng thay vì phát triển đơn lẻ.

Đối với lĩnh vực du lịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị nghiên cứu kết nối các điểm đến, hình thành các tuyến du lịch liên hoàn nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của khu vực phía Nam thành phố. Bên cạnh đó, công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng cần được tập trung xử lý dứt điểm để tạo quỹ đất phục vụ phát triển.

Lãnh đạo thành phố cũng lưu ý các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, chủ động điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án khi cần thiết để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, tránh nguy cơ bị cắt giảm nguồn vốn được giao.