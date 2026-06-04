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[Clip] Thót tim cảnh cá sấu 'dạo chơi' trên đường giữa trung tâm TP.Đồng Nai

Văn Quân

TPO - Khoảng 20 giờ ngày 4/6, một tình huống hy hữu đã xảy ra trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn phường Hố Nai, TP.Đồng Nai, khi một con cá sấu bất ngờ xuất hiện và bò nghênh ngang ngay giữa lòng đường lớn.

Video người dân phát hiện cá sấu trên quốc lộ 1A

Theo hình ảnh từ video do người dân ghi lại, con cá sấu này có kích thước khá lớn, đang bò chậm rãi sát dải phân cách giữa làn đường. Sự xuất hiện đột ngột của "quái vật đầm lầy" giữa đêm tối trên một trong những tuyến quốc lộ huyết mạch đông đúc bậc nhất đã khiến nhiều tài xế xe tải và người đi xe máy một phen hoảng hốt.

Các phương tiện giao thông khi di chuyển qua đoạn này đều phải giảm tốc độ và né qua một bên để không cán trúng con vật.

Một số người dân địa phương và người đi đường đã dừng xe để tìm cách khống chế con vật. Nhóm thanh niên đã dùng một tấm bạt lớn màu vàng, phối hợp nhịp nhàng để bủa vây, áp sát và bắt gọn con cá sấu một cách an toàn, tránh để nó gây nguy hiểm cho người cũng như con vật.

Đông đảo người dân xung quanh đổ ra xem, khiến giao thông qua khu vực phường Hố Nai bị dồn ứ cục bộ.

Hiện tại vẫn chưa rõ con cá sấu này bị xổng ra từ đâu.

Đoạn clip sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng.

Văn Quân
#cá sấu #quốc lộ 1A #đồng Nai #sự kiện hy hữu #giao thông #bắt cá sấu #đồng Nai

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