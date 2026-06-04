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Người dân bất ngờ khi được CSGT Quảng Ngãi dừng xe tặng mũ bảo hiểm

Nguyễn Ngọc

TPO - Sáng 4/6, nhiều người tham gia giao thông trên các tuyến đường ở Quảng Ngãi nhận niềm vui bất ngờ khi được lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tặng mũ bảo hiểm.

Hoạt động nằm trong chương trình trao tặng 2.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn, tổng trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng do Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Tập đoàn Quốc tế Á Châu (Asia International Group) tổ chức.

Tại các tuyến đường lớn phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng CSGT trực tiếp kiểm tra, tuyên truyền và thay thế những chiếc mũ bảo hiểm không đạt chuẩn cho người dân. Không ít người tỏ ra ngạc nhiên khi được CSGT dừng xe nhưng không phải để kiểm tra giấy tờ mà để trao một món quà thiết thực phục vụ an toàn giao thông.

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Ông Bùi Đình Ánh (64 tuổi, phường Nghĩa Lộ) cho biết, ông đi xe máy hằng ngày, cứ nghĩ chỉ cần có mũ đội là được. Hôm nay được CSGT giải thích mới biết nhiều loại mũ nhìn giống mũ bảo hiểm nhưng khả năng bảo vệ rất hạn chế.

"Được tặng chiếc mũ đạt chuẩn, tôi thấy rất ý nghĩa vì đây là thứ bảo vệ trực tiếp tính mạng của mình khi tham gia giao thông", ông Ánh nói.

Theo Thượng tá Bùi Tấn Bảo, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, đối với người điều khiển xe máy, xe đạp điện, việc sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn và đội đúng quy cách là yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ tử vong, hạn chế chấn thương sọ não khi xảy ra tai nạn.

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Lực lượng CSGT dừng xe, tặng mũ bảo hiểm cho người dân.
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Người dân vui mừng khi nhận được mũ bảo hiểm.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn không ít người dân sử dụng mũ kém chất lượng hoặc đội mũ đối phó, chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của thiết bị bảo hộ này.

“Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn nâng cao nhận thức của người dân về việc sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Giá trị vật chất của mỗi chiếc mũ không quá lớn, nhưng nếu được sử dụng đúng cách, đó có thể là “lá chắn” bảo vệ tính mạng người tham gia giao thông trước những rủi ro bất ngờ trên đường”, Thượng tá Bảo nói.

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Người đi đường được tặng mũ bảo hiểm.
Nguyễn Ngọc
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