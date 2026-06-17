Gần 200 đối tác hội tụ tại FLC Partner Summit 2026: Đồng hành và kết nối cơ hội hợp tác

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có nhiều tín hiệu tích cực từ đầu tư công, phát triển hạ tầng và những thay đổi về chính sách, các doanh nghiệp sở hữu quỹ đất lớn cùng hệ sinh thái đa dạng tiếp tục nhận được sự quan tâm của thị trường.

Sự hiện diện của đông đảo đối tác đến từ nhiều địa phương là điểm nhấn đặc biệt của sự kiện. Không chỉ là hoạt động giới thiệu dự án, FLC Partner Summit 2026 còn là dịp để Tập đoàn gặp gỡ, kết nối và gửi lời cảm ơn tới các đối tác đã đồng hành cùng FLC trong suốt những năm qua.

Sự kiện FLC Partner Summit 2026 quy tụ mạng lưới gần 200 đối tác kinh doanh bất động sản trên toàn quốc

Từ quỹ đất quy mô lớn đến những dự án đang được triển khai

Tại sự kiện, FLC đã công bố chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030 cùng hàng loạt dự án trọng điểm đang được triển khai trên cả nước, trải dài từ bất động sản đô thị, nghỉ dưỡng, du lịch, sân golf đến nhà ở xã hội.

Các dự án tiêu biểu được giới thiệu gồm FLC Highland Signature Sapa, FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort, Khu đô thị Tây Nam Nhơn Lý, Khu du lịch nghỉ dưỡng biển Bãi Xép, Khu dân cư Cát Tiến, Khu dân cư liền kề KCN Đồng Xoài I cùng nhiều dự án khác.

Trong đó, FLC Highland Signature Sapa tọa lạc tại trung tâm thị xã Sa Pa, quy mô 11,86 ha với 32 căn liền kề và 88 căn biệt thự, dự kiến mở bán trong quý III/2026.

Tại Gia Lai, dự án FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort có quy mô 517 ha với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng. Điểm nhấn của dự án là sân golf 36 hố và trường đua ngựa, trong đó hạng mục sân golf hiện đã bước vào giai đoạn trồng cỏ.

Phối cảnh sân golf tại dự án FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort

Bên cạnh đó, nhiều dự án được FLC phối hợp với Tập đoàn Ngân Tín phát triển như Khu đô thị Tây Nam Nhơn Lý, Khu du lịch nghỉ dưỡng biển Bãi Xép, Khu dân cư Cát Tiến và Khu dân cư liền kề KCN Đồng Xoài I cũng đang được hoàn thiện các công tác chuẩn bị để giới thiệu ra thị trường.

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng biển Bãi Xép do Tập đoàn FLC và Tập đoàn Ngân tín hợp tác triển khai

Ở lĩnh vực khách sạn và du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao FLC Grand Hotel Quang Binh dự kiến đưa vào vận hành trong quý IV/2026. Tại Hà Nội, dự án Hausman Premium Residences đang được triển khai theo đúng kế hoạch và sẵn sàng bàn giao cho cư dân.

Tri ân những đối tác đã đồng hành cùng FLC

Phát biểu tại sự kiện, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC, bày tỏ sự xúc động trước sự hiện diện của gần 200 đối tác phân phối trên toàn quốc.

Ông Quyết chia sẻ: “Điều khiến tôi xúc động nhất hôm nay không phải là số lượng đối tác tham dự, mà là sự hiện diện của rất nhiều người đã đồng hành cùng FLC trong những thời điểm khó khăn nhất.

Có những đối tác đã gắn bó với FLC từ những ngày đầu, có những đối tác vẫn tiếp tục sát cánh cùng chúng tôi trong giai đoạn nhiều biến động của thị trường. Sự hiện diện của các anh chị hôm nay là nguồn động viên rất lớn đối với Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên FLC.

Đây không chỉ là dịp giới thiệu các dự án mới mà còn là dịp để FLC gửi lời cảm ơn chân thành tới những người đã tin tưởng, đồng hành và chia sẻ cùng Tập đoàn trong suốt thời gian qua.

Chúng tôi mong muốn tiếp tục cùng các đối tác mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa chủ đầu tư và hệ thống phân phối.”

Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết chia sẻ tại sự kiện

Chuẩn bị cho các kế hoạch kinh doanh trên toàn quốc

Nếu các dự án là nền tảng cho hoạt động kinh doanh thì hệ thống phân phối chính là cầu nối đưa sản phẩm đến với khách hàng. Việc quy tụ gần 200 đối tác tại FLC Partner Summit 2026 được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho các kế hoạch bán hàng của Tập đoàn.

Trước đó, FLC đã liên tiếp triển khai nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước. Nổi bật là Diễn đàn xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc với sự tham dự của gần 400 đại biểu là đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức tài chính, hiệp hội doanh nghiệp và các nhà đầu tư Hàn Quốc quan tâm tới cơ hội hợp tác tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo FLC cũng đã có các buổi làm việc với nhiều tập đoàn quốc tế nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch, hạ tầng và dịch vụ. Những hoạt động này cho thấy FLC đang đồng thời thúc đẩy tiến độ dự án, mở rộng hợp tác đầu tư và tăng cường kết nối với mạng lưới đối tác trên toàn quốc.

FLC Partner Summit 2026 không chỉ đánh dấu sự hội tụ của hệ thống phân phối trên cả nước mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa chủ đầu tư và các đơn vị phân phối. Sự đồng hành của các đối tác sẽ là động lực để FLC tiếp tục triển khai các dự án, đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng và đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương nơi doanh nghiệp hiện diện.