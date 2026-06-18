Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội tăng tốc thi công, bứt tốc tiến độ

Trong bối cảnh trục kinh tế phía Nam Hà Nội đang hình thành cực tăng trưởng mới nhờ hạ tầng liên vùng bứt phá, dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội liên tục đẩy nhanh tiến độ thi công ngay trong tháng 6/2026. Sự bứt tốc này chính là điểm tựa niềm tin cho các nhà đầu tư nhạy bén, mở ra cơ hội đón đầu làn sóng sinh lời ngay từ giai đoạn đầu đầy tiềm năng.

Phân khu Premier Villas: Tăng tốc thi công tháng 6, dự kiến hoàn thành móng trong tháng 7

Bước vào giai đoạn cao điểm của mùa hè, công trường Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội vẫn duy trì nhịp độ làm việc ba ca liên tục với hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng hệ thống máy móc cơ giới hiện đại. Tâm điểm thi công trong tháng 6 tập trung toàn lực tại phân khu thấp tầng Premier Villas - bộ sưu tập biệt thự và shoptel thương mại giới hạn của dự án.

Hàng trăm nhân lực chất lượng cao được huy động, duy trì nhịp độ làm việc 3 ca liên tục tại dự án.

Hạng mục đào đất và đổ bê tông đài móng cho toàn bộ các căn biệt thự onsen đã đi vào giai đoạn hoàn thiện. Đây là phần kết cấu cốt lõi, đòi hỏi kỹ thuật cao nhằm đảm bảo sự bền vững tối đa cho công trình. Song song với đó, đơn vị thi công đã hoàn thành lắp đặt hệ thống cống thoát nước mưa ngầm và đang rốt ráo thực hiện rải nền đường giao thông nội khu. Dự kiến đến cuối tháng 7, phân khu Premier Villas sẽ chính thức hoàn thiện toàn bộ phần móng và hạ tầng ngầm cơ bản, sẵn sàng bước vào giai đoạn lên khung cột tầng một.

Theo đại diện Ban Quản lý Dự án, việc hoàn thiện phần móng theo đúng tiến độ đề ra là cột mốc kỹ thuật quan trọng. Nó không chỉ định hình nên vóc dáng của một "ngôi làng trị liệu" quy mô 5,9 ha trong tương lai, mà còn đáp ứng đầy đủ các điều kiện khắt khe về mặt pháp lý và kỹ thuật, tạo tâm lý an tâm tuyệt đối cho những khách hàng đang quan tâm dự án.

Tiến độ thi công: Bảo chứng từ năng lực và uy tín của Chủ đầu tư

Thực tế cho thấy, trong bối cảnh thị trường ngày càng sàng lọc mạnh mẽ, tiến độ triển khai dự án không đơn thuần là câu chuyện xây dựng mà còn phản ánh năng lực tài chính, khả năng quản lý của chủ đầu tư đối với khách hàng.Nhìn vào tốc độ thay đổi mỗi ngày tại Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội, các nhà đầu tư hoàn toàn có cơ sở để đặt trọn niềm tin. Để giữ vững mạch thi công này, ban quản lý dự án cùng các nhà thầu đã đưa ra những giải pháp điều phối linh hoạt. Bất chấp thời tiết nắng nóng gay gắt hay những cơn mưa giông bất chợt của mùa hè miền Bắc, công tác đổ bê tông, lắp đặt cấu kiện vẫn diễn ra theo kế hoạch. Việc chia ca kíp hợp lý giúp vừa đảm bảo sức khỏe cho người lao động, vừa giữ vững tiến độ theo đúng bảng tổng tiến độ đã đề ra.

Các kỹ sư, công nhân tập trung cao độ thi công phần móng phân khu Premier Villas.

Đồng hành cùng dự án là hàng chục nhà thầu uy tín, mỗi nhà thầu phụ trách một hạng mục riêng biệt. Mọi công đoạn từ tiếp nhận nguyên vật liệu đầu vào đến quy trình bảo dưỡng bê tông đều được kiểm soát khắt khe bởi đội ngũ kỹ sư giám sát chất lượng nghiêm ngặt. Sự chuẩn chỉ trong công tác kỹ thuật chính là đòn bẩy giúp đẩy nhanh tiến độ thi công toàn diện, quyết định đến tính thanh khoản và khả năng gia tăng giá trị của tài sản trong dài hạn.

Đón đầu cơ hội đầu tư sinh lời ngay từ giai đoạn đầu

Không chỉ ghi nhận những chuyển động tích cực về tiến độ, Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội còn thu hút sự quan tâm của thị trường nhờ sở hữu mô hình phát triển khác biệt tại khu vực phía Nam Thủ đô.

Dự án tọa lạc trên mặt đường Quốc lộ 21B, thuộc xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình, nằm trong khu vực đang được hưởng lợi trực tiếp từ sự phát triển đồng bộ của hệ thống hạ tầng giao thông, y tế và công nghiệp. Từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối tới Hà Nội, các tuyến cao tốc trọng điểm và cụm y tế trung ương gồm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 cùng nhiều cụm công nghiệp trọng điểm của khu vực.

Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội sở hữu lợi thế lớn về dư địa tăng trưởng nhờ mô hình khác biệt và hạ tầng giao thông đồng bộ.

Được quy hoạch trên diện tích 5,9 ha, dự án phát triển theo mô hình tổ hợp bất động sản trị liệu và chăm sóc sức khỏe với hơn 1.200 sản phẩm đa dạng: căn hộ trị liệu Thera Home, shop khối đế, biệt thự và shoptel thương mại. Điểm nhấn nổi bật là hệ sinh thái wellness với 50+ tiện ích chăm sóc sức khỏe tại Thera Retreat & Spa, Sora Onsen Park, Vườn thiền trị liệu 5 giác quan, Nhà hàng thực dưỡng, Detox Lab, Thera Center, Thera Sauna, Thera Sound, Deep Sound,.... đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng phục hồi ngày càng gia tăng.

Thực tế thị trường cho thấy, thời điểm dự án đang làm móng và hạ tầng cơ sở luôn là "giai đoạn vàng" đối với các nhà đầu tư nhạy bén nhờ lợi thế lớn về giá và chính sách bán hàng nhiều ưu đãi. Đặc biệt, dự án mang đến sự an tâm khi toàn bộ biệt thự và căn hộ được bàn giao hoàn thiện cơ bản, sẵn sàng đưa vào khai thác. Kèm theo đó là chính sách thuê lại tối thiểu 5 năm với mức khai thác từ 10 - 25 triệu đồng/tháng.

Tiến độ thi công được đẩy mạnh trên nhiều hạng mục trọng điểm đang từng bước đưa Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội từ bản vẽ quy hoạch trở thành một “Làng trị liệu giữa Trung tâm Y tế vùng Thủ đô”. Mỗi cột mốc được hoàn thành không chỉ khẳng định cam kết của chủ đầu tư mà còn góp phần gia tăng niềm tin cho khách hàng và nhà đầu tư vào tiềm năng phát triển của dự án trong tương lai.