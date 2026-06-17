Gia đình trẻ chọn an cư tại Vinhomes Sài Gòn Park: 'Môi trường sống là khoản đầu tư đáng giá nhất cho con'

Không còn cuộc chiến cân não giữa “tiện đường” hay “trường tốt”, Vinhomes Sài Gòn Park là lời giải cho mọi gia đình trẻ hiện đại. Trên quy mô 1.080 ha của một đại đô thị công viên sinh thái tri thức độc bản tại cực tăng trưởng mới Tây Bắc TP.HCM, nơi đây xóa bỏ hoàn toàn nỗi lo hạ tầng giáo dục, kiến tạo không gian an cư đáng sống bậc nhất cho thế hệ tương lai.

Con trẻ cần có thêm thời gian vui chơi, giải trí thay vì vật lộn trên đường mỗi ngày

Theo Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM, năm học 2026-2027, thành phố dự kiến tuyển sinh đầu cấp với quy mô lớn chưa từng có, lên tới 524.978 học sinh.

Tuy nhiên, mạng lưới trường lớp chưa được phân bổ đồng đều giữa các khu vực. Thực tế này cộng thêm tâm lý chuộng “trường điểm” khiến nhiều bậc cha mẹ chấp nhận vất vả đưa đón xa để đổi lấy một môi trường học tập chất lượng cho con.

“Khu vực tôi ở không có trường trung học cơ sở nên việc đưa đón khi bé vào cấp 2 chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian. Thay vì phải trải qua những giờ phút buồn chán, mệt mỏi trên xe, con cần có thêm thời gian để vui chơi giải trí và tự học”, chị Huyền Trâm (phường Tân Sơn, TP.HCM), có con đang học lớp 3, chia sẻ.

Chị Huyền Trâm (phường Tân Sơn TP.HCM) quyết định chọn Vinhomes Sài Gòn Park để vun đắp tổ ấm và chuẩn bị hành trang tốt nhất cho tương lai của con.

Chị Trâm là đại diện cho tư duy hiện đại của các gia đình trẻ khi sẵn sàng từ bỏ việc bám trụ lõi nội đô để dành tặng một chuẩn mực sống và học tập hoàn hảo hơn cho con trẻ.

Cơ duyên đã đưa chị Trâm tìm thấy tổ ấm lý tưởng tại Vinhomes Sài Gòn Park. Đây là quyết định được chị tính toán kỹ lưỡng khi xem xét các cột mốc tiến độ của dự án cũng như hạ tầng khu vực.

“Nhờ phương án giãn tiến độ xây dựng 24 tháng, tôi có thể sở hữu một bất động sản chất lượng trong một đại đô thị tiện ích đồng bộ với mức giá tốt mà dòng tiền vẫn thong thả. Điều khiến tôi tâm đắc nhất là hệ thống trường Vinschool nội khu sẽ đi vào hoạt động cùng thời điểm con tôi vừa lên cấp 2. Mọi gánh nặng tìm trường coi như là được xóa bỏ”, chị Trâm chia sẻ.

Giá trị độc bản từ thiên nhiên và cộng đồng tri thức tại Vinhomes Sài Gòn Park

Giữa cơn khát về một môi trường giáo dục hiện đại, chất lượng quốc tế “ngay hiên nhà”, Vinhomes Sài Gòn Park mang đến một chuẩn mực sống hoàn toàn mới với 150 ha dành cho giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, hệ thống 36 trường liên cấp ngay trong nội khu, từ Vinschool đến các trường công lập và quốc tế, sẽ đặt nền móng cho một cộng đồng cư dân tri thức ngay từ giai đoạn đầu.

Cụm trường đại học tại Vinhomes Sài Gòn Park mang đến đặc quyền sống và học tập không thể sao chép cho thế hệ tương lai

Chị Trâm đã hình dung về cuộc sống tương lai của gia đình khi chuyển về Vinhomes Sài Gòn Park. Với trường học nằm trọn trong nội khu, con trẻ sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi, tự học và thỏa sức trải nghiệm các hoạt động ngoại khóa.

Được trưởng thành trong một cộng đồng đề cao tri thức, nơi giảng đường, thầy trò, bạn bè và tinh thần đổi mới sáng tạo trở thành một phần của đời sống hằng ngày, theo chị, chính là khoản đầu tư lớn nhất mà cha mẹ có thể mang lại cho con.

“Điều tôi mong muốn nhất là được đồng hành cùng con trên hành trình chinh phục tri thức. Tôi kỳ vọng con được tiếp cận nền giáo dục chất lượng quốc tế nhưng vẫn có thể học tập, trưởng thành và đóng góp cho quê hương ngay tại Việt Nam”, chị trải lòng.

Từ góc độ thị trường, ông Lê Xuân Cảnh, Phó Tổng Giám đốc Đất Việt Group, nhận định rằng dự án đã giải quyết bài toán hạ tầng giáo dục mà nhiều khu đô thị khác còn bỏ ngỏ. Đó là lý do Vinhomes Sài Gòn Park đặc biệt thu hút khách hàng là các gia đình trẻ.

“Về dài hạn, khi cộng đồng cư dân hình thành đông đúc, nơi đây có thể trở thành một ‘thành phố sinh thái tri thức’ thu nhỏ, đủ sức thu hút thêm nhiều thương hiệu giáo dục hàng đầu”, ông Cảnh khẳng định.

Tại Vinhomes Sài Gòn Park, trẻ được trưởng thành trong môi trường tri thức văn minh và thiên nhiên trong lành, đa sắc màu

Thiên nhiên rộng mở cũng là một “người thầy” lớn của các cư dân nhí tại Vinhomes Sài Gòn Park. Siêu đô thị dành tới 200 ha cho cây xanh, mặt nước với hơn 100 công viên tiện ích nội khu. Nổi bật là Công viên Bách thảo Botanica Park 27 ha với tâm điểm là vườn hoa nhà kính 1,5 ha lớn bậc nhất thế giới. Nhờ đó, trẻ nhỏ sẽ được tự do vui chơi, khám phá thiên nhiên, được nuôi dưỡng tư duy sáng tạo và giảm sự phụ thuộc vào thiết bị điện tử và phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần.

Hệ tiện ích mang đến trải nghiệm all-in-one tại Vinhomes Sài Gòn Park sẽ đi vào vận hành từ tháng 12/2027

Được vận hành trong hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ, từ Vinschool, Vinmec, Vincom đến VinBus, Vinhomes Sài Gòn Park mang đến trải nghiệm sống “all-in-one”, nơi mọi nhu cầu từ học tập, làm việc, chăm sóc sức khỏe đến mua sắm, vui chơi giải trí đều hiện hữu trong vài phút di chuyển. Khi hệ sinh thái xanh, tri thức và tiện ích dần hoàn thiện, siêu đô thị không chỉ là chốn an cư lý tưởng của những gia đình tìm kiếm một môi trường phát triển bền vững cho thế hệ tương lai, mà còn trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc TP.HCM.

Sự kiện "Phiên Đấu Giá Tuyệt Tác - Ráp căn Vinhomes Sài Gòn Park" sẽ diễn ra từ 8:00 - 11:00 ngày 20/06 tại Almaz (Hà Nội). Đây là cơ hội hiếm hoi để khách hàng sở hữu các vị trí ráp căn đắc địa, nhận chính sách độc quyền phân khu Ivy & Global Park, đồng thời có cơ hội bốc thăm trúng quà khủng.