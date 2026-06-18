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Giá nhà đất Hà Nội cao gấp đôi TPHCM

Duy Quang

TPO - Giá phổ biến tại Hà Nội vào tháng 5/2026 là khoảng 253 triệu/m2, còn tại TPHCM cũ là 119 triệu/m2. Trong khi giá cho thuê nhà riêng ở Hà Nội và TPHCM gần như ngang nhau, trung bình khoảng 20 triệu/căn/tháng.

Theo dữ liệu thị trường bất động sản tháng 5/2026 của Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm đến bất động sản ở hai thị trường lớn nhất cả nước có sự thay đổi trong 5 tháng đầu năm 2026. Cụ thể, TPHCM mới chiếm gần 50% tỷ trọng quan tâm bất động sản toàn quốc, tăng 8,5% so với cùng kỳ và đang dẫn đầu nhu cầu tìm kiếm trên cả nước.

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Giá chung cư tại TPHCM cũ là 69 triệu đồng/m2 - đi ngang so với quý trước.

Ngược lại, Hà Nội giảm còn 27,6%, tương ứng mức giảm 5,9%. Diễn biến này cho thấy dòng tiền và sự quan tâm của người mua, nhà đầu tư đang có xu hướng quay lại thị trường phía Nam sau giai đoạn dài thị trường phía Bắc tăng giá.

Xét trên quy mô toàn quốc, lượng tìm kiếm bất động sản trong tháng 5 có sự sụt giảm khoảng 5% so với tháng 4. Nếu xét riêng theo loại hình, chung cư vẫn là phân khúc dẫn dắt thị trường về lượng quan tâm, trong khi các loại hình bất động sản khác như đất nền hay biệt thự đang chịu áp lực giảm lớn hơn.

Giá chung cư Hà Nội giảm

Tại Hà Nội, mức độ quan tâm chung cư bán vào tháng 5 tăng 4% so với tháng trước, cho thấy sự phục hồi cục bộ nhưng vẫn giảm so với cùng kỳ 2025. Tại TPHCM cũ, mức độ quan tâm chung cư giảm 3% so với tháng trước và giảm 11% so với năm trước.

Trái lại, chung cư cho thuê có diễn biến tích cực hơn. Nhu cầu thuê tăng ở cả Hà Nội (tăng 6%) và TPHCM cũ (tăng 24%) so với cùng kỳ. Điều này cho thấy căn hộ vẫn là sản phẩm có nhu cầu sử dụng thực cao, đặc biệt trong bối cảnh giá mua nhà vượt khả năng tài chính của một bộ phận người dân đô thị.

Về giá, thị trường chung cư phân hóa theo vùng. Giá rao bán chung cư trung bình vào quý II/2026 tại Hà Nội dự kiến khoảng 85 triệu đồng/m2 - giảm 2% so với quý trước, còn tại TPHCM cũ là 69 triệu đồng/m2 - đi ngang so với quý trước. Giá rao bán chung cư Hưng Yên cũ và Bắc Ninh cũ cùng giảm 3%.

Ngược lại, nhiều địa phương có giá rao bán chung cư tăng lên, như Hải Phòng cũ tăng 8%, Quảng Ninh tăng 6%, Bình Định cũ tăng 13%, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ tăng 20%, Long An cũ tăng 6%, Đồng Nai cũ tăng 5% so với quý trước. Các thị trường tỉnh như Đà Nẵng cũ, Quảng Ninh, Hưng Yên cũ cũng ghi nhận lượng quan tâm chung cư bán tăng từ 9 - 13% so với tháng 4.

Giá nhà phố TPHCM giảm

Trong khi đó, loại hình nhà ở riêng lẻ ghi nhận sự khác biệt giữa hai đô thị lớn. TPHCM duy trì sức hút với nhà riêng bán với mức độ quan tâm vào tháng 5/2026 tăng 5% so với cùng kỳ 2025. Ở Hà Nội, nhu cầu tìm kiếm nhà riêng bán và cho thuê đều giảm.

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Nhà riêng tại TPHCM cũ đang được rao bán với giá 119 triệu/m2.

Theo dữ liệu lớn Batdongsan.com.vn, khoảng cách giá rao bán nhà riêng giữa hai thành phố lớn tiếp tục nới rộng. Cụ thể, giá phổ biến tại Hà Nội vào tháng 5/2026 là khoảng 253 triệu/m2, còn tại TPHCM cũ là 119 triệu/m2. Trong khi giá cho thuê nhà riêng ở Hà Nội và TPHCM gần như ngang nhau, trung bình khoảng 20 triệu/căn/tháng.

Với nhà mặt phố, dữ liệu tháng 5/2026 của Batdongsan.com.vn cho thấy lượng quan tâm giảm 8 - 10% so với tháng liền trước ở cả hai thành phố lớn. Diễn biến giá có sự trái chiều, khi giá rao bán nhà phố Hà Nội mặc dù đã đi ngang từ đầu năm 2026 nhưng vẫn cao hơn 24% so với quý I/2025, trong khi TPHCM cũ giảm 7% giá bán trong cùng thời kỳ, nhưng giá thuê tăng 38%.

Ở thị trường một số tỉnh, thành phố khác giá rao bán nhà phố tăng so với đầu năm 2025. Trong đó, Đà Nẵng dẫn đầu với mức tăng 39%, Khánh Hòa tăng 17%, Hải Phòng tăng 16%.

“Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc và phân hóa. Xu hướng giảm giá chung cư tại Hà Nội là một tín hiệu phản ánh thị trường đang tự điều chỉnh về giá trị thực sau thời gian tăng nóng. Trong khi đó, việc hạ tầng được đẩy mạnh giải ngân và các chính sách pháp lý mới dần đi vào cuộc sống sẽ là động lực dài hạn cho thị trường”, đại diện Batdongsan.com.vn nói.

Duy Quang
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