Lễ ký kết đại lý phân phối chiến lược The Indochine At Meliá Hồ Tràm

Tanzanite International chính thức ký kết hợp tác phân phối chiến lược với 07 đại lý bất động sản hàng đầu tại Việt Nam, mở ra giai đoạn tăng tốc phát triển thị trường cho dự án The Indochine at Meliá Hồ Tràm - kiệt tác nghỉ dưỡng ven biển mang thông điệp "The Ultimate Luxury - Sống trọn tinh hoa".

Mạng lưới phân phối hàng đầu - bảo chứng cho sức hút thị trường

The Indochine at Meliá Hồ Tràm ra mắt trong bối cảnh thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp đang có những chuyển biến tích cực sau giai đoạn sàng lọc. Với sự tín nhiệm từ nhà điều hành quốc tế Meliá Hotels International và nguồn lực tài chính được bảo lãnh bởi Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), dự án đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng nhà đầu tư và giới phân phối chuyên nghiệp.

Việc ký kết hợp tác với 07 đơn vị phân phối F1 uy tín hàng đầu thị trường không chỉ mở rộng mạng lưới tiếp cận khách hàng cho The Indochine at Meliá Hồ Tràm, mà còn tạo nên sức mạnh cộng hưởng giữa Chủ đầu tư và các đối tác giàu kinh nghiệm trên thị trường.

Sự đồng hành của các đơn vị phân phối uy tín góp phần lan tỏa những giá trị của dự án đến đúng nhóm khách hàng mục tiêu, đồng thời tăng tốc quá trình phát triển thị trường trong giai đoạn ra mắt. Đây không đơn thuần là sự hợp tác phân phối, mà là sự liên kết giữa những thương hiệu có chung tầm nhìn về một sản phẩm nghỉ dưỡng hàng hiệu, cùng kiến tạo nền tảng vị thế vững chắc của The Indochine at Meliá Hồ Tràm trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp.

Hạ tầng bứt phá – hồ tràm sẵn sàng đón sóng tăng trưởng mới

The Indochine at Meliá Hồ Tràm ra mắt vào đúng thời điểm hạ tầng giao thông khu vực phía Nam đang có bước chuyển mình mang tính lịch sử. Sân bay Quốc tế Long Thành sắp đưa vào hoạt động sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay đến dự án chỉ còn 45 phút, mở ra cơ hội đón dòng khách quốc tế chi tiêu cao, lưu trú dài ngày.

Các tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và Bến Lức – Long Thành hoàn thiện trong năm 2026 giúp rút ngắn hành trình từ trung tâm TP.HCM đến dự án chỉ còn 80 phút - mở ra đặc quyền "Một chuyến bay - Hai điểm đến”, kết nối giữa nhịp sống năng động của đô thị và không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp bên biển.

Dấu ấn kiến trúc phiên bản giới hạn giữa thiên đường biển

The Indochine at Meliá Hồ Tràm tọa lạc trong khu phức hợp nghỉ dưỡng 5 sao danh tiếng Meliá Hồ Tràm Beach Resort — điểm đến sở hữu hơn gần 30 giải thưởng quốc tế uy tín, vinh dự cùng Metropole Hà Nội và Park Hyatt Sài Gòn trở thành một trong 12 khách sạn xuất sắc nhất Việt Nam trong danh sách khách sạn tốt nhất thế giới năm 2026.

Mang trọn tinh hoa của phong cách kiến trúc "Modern Indochine" do CMV Architects và KAZE Interior Design thực hiện, dự án được phát triển với mật độ xây dựng chỉ 14% và số lượng sản phẩm giới hạn:

● The Indochine Hotel: Tháp khách sạn 9 tầng với 193 Hotel Suites

● The Indochine Residences: Tháp căn hộ 20 tầng, chỉ 105 Residences cao cấp (2PN, 3PN Góc, Duplex và Penthouse)

100% Hotel Suites và Residences đều sở hữu tầm nhìn trực diện biển, được ôm trọn bởi 1,1 km bờ biển đẹp nhất Hồ Tràm.

Đặc quyền sống thượng lưu – tiềm năng sinh lời bền vững

The Indochine at Meliá Hồ Tràm sở hữu một hệ sinh thái nghỉ dưỡng 5 sao được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, nơi mỗi trải nghiệm đều được chăm chút để nâng tầm phong cách sống của chủ nhân. Dự án sở hữu 5 hồ bơi đa phong cách với tổng diện tích gần 3.000 m², 3 nhà hàng mặt tiền biển, Rooftop Bar và Pool Bar, hệ tiện ích wellness chuyên sâu gồm gym, yoga và spa, mang đến hành trình tái tạo năng lượng trọn vẹn, trung tâm hội nghị chuẩn 5 sao quy mô 500 m².

Đặc biệt, chủ sở hữu còn được tận hưởng các dịch vụ đặc quyền như quản gia riêng và VIP Lounge, góp phần tạo nên trải nghiệm nghỉ dưỡng riêng tư và cá nhân hóa.

Về tiềm năng đầu tư, The Indochine at Meliá Hồ Tràm mang đến lợi nhuận hấp dẫn 10% – 15%/năm cùng đặc quyền 60 đêm nghỉ dưỡng miễn phí mỗi năm khi tham gia chương trình cùng cho thuê - sự giao thoa hoàn hảo giữa giá trị tài sản bền vững và phong cách sống thượng lưu đích thực.

Danh sách đại lý phân phối chiến lược F1

STT

Tên Đại Lý

Vai Trò

1

Công ty TNHH Savills Việt Nam

Đại lý phân phối chiến lược F1

2

Công ty Cổ phần Hana Home

Đại lý phân phối chiến lược F1

3

Công ty Cổ phần Bất động sản Đông Tây Property

Đại lý phân phối chiến lược F1

4

Công ty TNHH IQI Việt Nam

Đại lý phân phối chiến lược F1

5

Công ty Cổ phần TPI Land

Đại lý phân phối chiến lược F1

6

Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư GO99

Đại lý phân phối chiến lược F1

7

Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Nextland KVVN

Đại lý phân phối chiến lược F1



Kênh truyền thông chính thức của The Indochine at Meliá Hồ Tràm:

● Website:https://theindochine-hotram.com/

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