Bí thư phường Sài Gòn làm Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo TPHCM

TPO - PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TPHCM.

Chiều 19/6, UBND TPHCM công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Phát giữ chức Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM.

PGS.TS Nguyễn Tấn Phát - tân Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM. Ảnh Sỹ Đông.

Tân Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM năm nay 48 tuổi, là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế chính trị, có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Phát từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý trong lĩnh vực đào tạo và công tác cán bộ như Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ kiêm Trưởng khoa Chính trị - Hành chính thuộc Đại học Quốc gia TPHCM, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM và gần đây là Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn.

Ông Nguyễn Tấn Phát thay ông Nguyễn Văn Hiếu-người giữ cương vị Giám đốc Sở GD&ĐT từ tháng 8/2021.

Theo tờ trình của UBND TPHCM, ông Nguyễn Văn Hiếu được miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TPHCM với lý do xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.

Trong ngày 19/6, tại kỳ họp lần thứ ba, HĐND TPHCM khóa X đã bầu ông Nguyễn Tấn Phát - Giám đốc GD&ĐT giữ chức ủy viên UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngoài Giám đốc, Ban Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM hiện nay có 9 Phó giám đốc là các ông, bà: Dương Trí Dũng, Nguyễn Bảo Quốc, Lê Thụy Mỵ Châu, Huỳnh Lê Như Trang, Nguyễn Thị Nhật Hằng, Nguyễn Văn Phong, Trương Hải Thanh, Trần Thị Ngọc Châu và Nguyễn Kế Toại.

Hiện nay, Sở GD&ĐT TPHCM có 198 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có 165 trường THPT và THCS - THPT, 2 trường THPT chuyên, 2 trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao và các đơn vị khác.