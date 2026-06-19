Khai mạc Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026

TPO - Chiều 19/6, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng, Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 chính thức khai mạc trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2026. Diễn đàn thu hút sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà báo, chuyên gia truyền thông và công nghệ trên cả nước.

Diễn đàn do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, tiếp nối thành công của Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2025. Sự kiện diễn ra trong hai ngày 19-20/6 với 11 phiên làm việc, gồm lễ khai mạc, lễ bế mạc và 9 phiên thảo luận, tọa đàm tập trung vào những vấn đề trọng tâm, mang tính thời sự của báo chí Việt Nam hiện nay.

Các đại biểu ấn nút khai mạc Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026.

Các phiên thảo luận năm nay đề cập nhiều chủ đề nóng như: phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo tương lai; đổi mới sáng tạo để tiếp cận bạn đọc mới và phát triển kinh tế báo chí; bản quyền báo chí trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI); quảng bá hình ảnh Việt Nam trên hệ sinh thái báo chí số; sắp xếp hoạt động của các cơ quan báo chí; ứng dụng AI trong tòa soạn; truyền thông chính sách hỗ trợ phát triển địa phương và vấn đề tự chủ chiến lược của cơ quan báo chí trong kỷ nguyên số.

Điểm mới của Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 là sự đồng hành phụ trách một số phiên chuyên đề của các cơ quan báo chí chủ lực như Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo TP Hải Phòng. Ban tổ chức kỳ vọng sự tham gia này sẽ mang đến những góc nhìn đa chiều, những câu chuyện thực tiễn về nghề báo và hoạt động quản trị tòa soạn trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang khẳng định, trong kỷ nguyên số, báo chí tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của đất nước bằng tri thức, khoa học và công nghệ.

Trong khuôn khổ ngày khai mạc, Thông tấn xã Việt Nam cũng ra mắt chuyên trang thông tin “Chuyển động số”, sản phẩm báo chí chuyên biệt đầu tiên về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chuyên trang được xây dựng theo mô hình truyền thông hội tụ, cung cấp thông tin đa chiều, chuyên sâu về khoa học công nghệ, AI, chủ quyền số, dữ liệu số và các xu hướng công nghệ mới, hướng tới trở thành không gian tri thức mở kết nối các nhà hoạch định chính sách, giới khoa học, doanh nghiệp công nghệ và công chúng.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang khẳng định, trong kỷ nguyên số, báo chí tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của đất nước bằng tri thức, khoa học và công nghệ; đồng thời kỳ vọng chuyên trang “Chuyển động số” sẽ trở thành cầu nối giữa ý tưởng và hành động, giữa tri thức và thực tiễn, góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho tương lai.

Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục là không gian kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tìm kiếm lời giải cho những thách thức đặt ra đối với báo chí Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.