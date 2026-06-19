Không nhận ra diễn viên Hồng Ánh

TPO - Từ hình ảnh những người phụ nữ cam chịu, giàu hy sinh trên màn ảnh, Hồng Ánh khiến nhiều khán giả bất ngờ khi hóa thân thành Madame Sắc trong "Mesdames Thanh Sắc". Vai phản diện quyền lực, sắc lạnh và nhiều tham vọng được xem là một trong những màn lột xác rõ nét nhất của nữ diễn viên sau gần 30 năm làm nghề.

Sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, Hồng Ánh vẫn là một trong số ít diễn viên giữ được vị trí riêng trên màn ảnh Việt nhờ khả năng biến hóa qua nhiều dạng vai. Với Mesdames Thanh Sắc, nữ diễn viên mang đến hình ảnh khác biệt đáng kể so với những gì khán giả từng quen thuộc.

Từ những người phụ nữ nhiều hy sinh, giàu nội tâm và thường chịu đựng số phận, Hồng Ánh Madame Sắc - nhân vật phản diện quyền lực, nhiều tham vọng và không ngần ngại sử dụng những thủ đoạn khắc nghiệt để bảo vệ vị thế của mình.

Vai diễn khác biệt của Hồng Ánh

Nhắc đến Hồng Ánh, khán giả nhớ đến hình ảnh người phụ nữ mang số phận nhiều truân chuyên trong Đời cát, Người đàn bà mộng du, Trăng nơi đáy giếng hay loạt phim truyền hình ăn khách những năm 2000. Trong phần lớn sự nghiệp, nữ diễn viên gắn với nhân vật giàu đức hy sinh, chịu nhiều tổn thương.

Khi đảm nhận vai Madame Sắc trong Mesdames Thanh Sắc, Hồng Ánh vào vai gần như đối lập hoàn toàn. Chia sẻ về vai diễn, Hồng Ánh nói đây là thử thách lớn trong sự nghiệp.

"Madame Sắc là vai phản diện dài hơi nhất của tôi", nữ diễn viên cho biết.

Nhân vật của Hồng Ánh xuất hiện xuyên suốt bộ phim, trải qua nhiều biến động tâm lý phức tạp. Nữ diễn viên nói vai Madame Sắc vừa có tâm lý phức tạp, vừa là người đàn bà được khao khát yêu thương.

Không nhận ra diễn viên Hồng Ánh với vai diễn Madame Sắc.

Trong phim, Madame Sắc là người đứng ở vị trí quyền lực, có ảnh hưởng lớn tới số phận của nhiều nhân vật khác. Bề ngoài, cô sắc sảo, quyết đoán và kiểm soát mọi tình huống. Nhưng càng đi sâu câu chuyện, khán giả nhận ra phía sau vẻ lạnh lùng là những tổn thương qua nhiều năm tháng.

Thay vì xây dựng phản diện đơn thuần, hành động quyết liệt của Madame Sắc được lý giải bằng quá khứ, mất mát cá nhân và nỗi sợ đánh mất những gì bản thân đánh đổi quá nhiều để có được.

Nữ diễn viên không lựa chọn lối diễn cường điệu, chủ yếu thể hiện thông qua ánh mắt, ngôn ngữ cơ thể và nhịp điệu lời thoại. Việc tiết chế cảm xúc giúp nhân vật trở nên khó đoán hơn. Thay vì thể hiện sự độc ác một cách trực diện, Madame Sắc tạo cảm giác nguy hiểm bởi sự bình tĩnh và khả năng kiểm soát hoàn cảnh.

Ở nhiều cảnh quay, khán giả không còn nhận ra hình ảnh quen thuộc của Hồng Ánh trong các phim trước. Điều này cho thấy sự nỗ lực làm mới của nữ diễn viên.

Một trong những trường đoạn được nhắc đến nhiều là cuộc đối đầu giữa Madame Sắc và Cầm Thanh (Thanh Hằng đảm nhận). Nhân vật không cần dùng nhiều hành động mạnh hay lời lẽ gay gắt. Sự tàn nhẫn được thể hiện qua cách Madame Sắc đẩy đối phương vào thế bị động.

Khán giả đánh giá đây là một trong những phân đoạn cho thấy rõ nhất khả năng kiểm soát tâm lý nhân vật của Hồng Ánh.

Bên cạnh các mâu thuẫn, Mesdames Thanh Sắc dành tuyến truyện riêng cho mối quan hệ giữa Madame Sắc và nhân vật do Lương Thế Thành thủ vai.

Đây cũng là lần hiếm hoi diễn viên tái hợp trong dự án điện ảnh sau nhiều năm cùng hoạt động ở lĩnh vực truyền hình. Trong nhiều cảnh quay, Hồng Ánh và Lương Thế Thành duy trì được nhịp diễn tự nhiên, giúp mối quan hệ giữa các nhân vật trở nên thuyết phục.

6 tháng đóng 6 phim điện ảnh

2026 là giai đoạn đặc biệt sôi động trong sự nghiệp của nữ diễn viên. 6 tháng đầu năm, Hồng Ánh góp mặt trong loạt phim điện ảnh gồm Ai thương ai mến, Con kế ba nghe, Tài, Anh Hùng, Đại tiệc trăng máu 8 và Mesdames Thanh Sắc.

Sắp tới, cô tiếp tục tham gia dự án Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của đạo diễn Huỳnh Lập. Đây là tần suất làm việc đáng chú ý với diễn viên có gần ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Hồng Ánh lột xác với nhiều dạng vai.

Trong vòng vài tháng, cô vừa đảm nhận vai diễn giàu tâm lý, vừa tham gia dự án mang màu sắc giải trí, thương mại. Riêng với Mesdames Thanh Sắc, Hồng Ánh cho biết việc duy trì cảm xúc cho nhân vật có nhiều lớp tâm lý như Madame Sắc là thử thách không nhỏ khi lịch quay diễn ra xen kẽ nhiều dự án.

Không chỉ duy trì sự hiện diện ở màn ảnh rộng, Hồng Ánh vẫn là gương mặt quen thuộc của truyền hình Việt.

Trước đó, nữ diễn viên ghi dấu ấn với vai bà Ích trong Cây táo nở hoa - bộ phim từng tạo hiệu ứng mạnh mẽ và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Gần đây, cô tiếp tục góp mặt trong Vì mẹ anh phán chia tay, cho thấy sự hoạt động đều đặn trên cả hai lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.

Điều đáng chú ý là sau nhiều năm làm nghề, Hồng Ánh không lựa chọn lặp lại những dạng nhân vật đã làm nên tên tuổi. Từ những người phụ nữ chịu nhiều tổn thương, các vai diễn mang màu sắc gia đình đến hình tượng phản diện quyền lực như Madame Sắc, nữ diễn viên liên tục tìm kiếm những thử thách mới.

​