Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về công tac cán bộ

TPO - Ông Trần Xuân Tây - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nha Trang, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa chuẩn y giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Nha Trang nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 19/6, Đảng ủy phường Nha Trang tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuẩn y ông Trần Xuân Tây - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nha Trang, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Nha Trang nhiệm kỳ 2025 - 2030, kể từ ngày 17/6/2026.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trần Xuân Tây.

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nha Trang đã thống nhất bầu ông Trần Xuân Tây giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, ông Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhấn mạnh: Phường Nha Trang là địa bàn trung tâm, giữ vị trí đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của tỉnh; đồng thời là cửa ngõ kết nối các hoạt động dịch vụ, thương mại, du lịch và là bộ mặt đô thị của Khánh Hòa.

Vì vậy, đội ngũ lãnh đạo phường cần có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt, hiệu quả để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ông Hồ Xuân Trường đề nghị tân Bí thư Đảng ủy phường Nha Trang cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.