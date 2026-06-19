Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thủ tướng Lê Minh Hưng là Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia

Luân Dũng

TPO - Theo quyết định vừa ban hành, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng là Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang là Phó Trưởng ban thường trực.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 về việc bổ sung, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia (Ban Chỉ đạo).

174ttg1.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia. Ảnh: VGP

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng là Trưởng Ban Chỉ đạo.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang là Phó Trưởng ban thường trực.

Các Phó Trưởng ban gồm: Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng.

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm các ông: Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Võ Thành Hưng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Ngô Đông Hải, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

Danh sách Ủy viên còn có các ông (bà): Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 19/6/2026.

Luân Dũng
#Thủ tướng Lê Minh Hưng #Trưởng Ban Chỉ đạo #An ninh mạng #Bộ trưởng Bộ Công an

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe