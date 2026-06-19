Báo chí đã chuyển tải kịp thời tiếng nói, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân

TPO - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long nhấn mạnh, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là diễn đàn tin cậy phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Chiều 19/6, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt đại biểu lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026).

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long phát biểu tại chương trình. Ảnh: Tiến Đạt.



Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đại biểu lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên… các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương; trân trọng tình cảm, sự cống hiến, đóng góp của những người làm báo đối với công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; công tác Mặt trận, đoàn thể trong thời gian vừa qua.

“Trong suốt chặng đường hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là diễn đàn tin cậy phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”, ông Nguyễn Phi Long nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Phi Long, báo chí đã thể hiện tốt vai trò là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, chuyển tải kịp thời tiếng nói, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường giám sát xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Nhiều tác phẩm báo chí có giá trị đã phản ánh chân thực hơi thở cuộc sống, cổ vũ tinh thần đoàn kết, nhân ái, trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

“Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam luôn trân trọng và đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của các cơ quan báo chí và đội ngũ những nhà báo trong các thông tin tuyên truyền”, ông Nguyễn Phi Long nhấn mạnh, cho rằng, thời gian vừa qua, các cơ quan báo chí đã kịp thời phản ánh toàn diện, sinh động các hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; lan tỏa những giá trị đẹp, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về vị trí, vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội…

Phó Tổng Biên tập báo Đại đoàn kết Nguyễn Văn Dũng và Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong Nguyễn Ngọc Tiến phát biểu ý kiến tại chương trình. Ảnh: Tiến Đạt.



Nêu một số sự kiện, chương trình công tác lớn của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thời gian qua được phản ánh kịp thời, sinh động trên báo chí, ông Nguyễn Phi Long cho rằng, điều này không chỉ giúp các chủ trương, hoạt động của Mặt trận đến gần hơn với nhân dân mà còn góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam.

Thời gian tới, ông Nguyễn Phi Long mong muốn và tin tưởng, các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đồng hành cùng MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân; qua đó, góp phần xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến của nhân dân, thực hiện hóa khát vọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển phồn vinh, hạnh phúc mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã đề ra.