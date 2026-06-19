Kịp thời cấp cứu nhân viên y tế nhồi máu cơ tim trên biển

TPO - Nam nhân viên y tế công tác trên Nhà giàn DK1/12 bất ngờ bị đau thắt ngực, khó thở, nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ não. Lực lượng quân y đã bước vào cuộc chạy đua giành sự sống kéo dài nhiều giờ giữa biển khơi, đưa người bệnh về đất liền an toàn.

Trưa 19/6, máy bay trực thăng Super Puma L2 mang số hiệu VN-8616 của Binh đoàn 18 cùng tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 mang theo bệnh nhân từ Nhà giàn DK1/12, đã hạ cánh xuống sân đỗ trên nóc tòa nhà của Bệnh viện Quân y 175.

Bệnh nhân là ông Đ.X.D. (SN 1979), nhân viên y tế đang công tác tại Nhà giàn DK1/12 (khu vực bãi cạn Tư Chính, thuộc thềm lục địa phía Nam của Việt Nam). Theo thông tin từ Bệnh viện Quân y 175, trước đó bệnh nhân xuất hiện cơn đau thắt vùng ngực trái lan sang tay trái, khoảng 2-3 phút lại xuất hiện một cơn đau kèm khó thở.

Bệnh nhân đã được trực thăng chuyển an toàn từ biển khơi vào đất liền

Sau khi tiến hành hội chẩn trực tuyến với các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi nhồi máu cơ tim, đột quỵ não, nguy cơ cao diễn tiến sốc tim, rối loạn nhịp, hôn mê, tiên lượng nặng. Trước tình trạng nguy cấp, các bác sĩ chỉ định khẩn cấp vận chuyển bệnh nhân về đất liền để điều trị chuyên sâu.

Thực hiện mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, lúc 6 giờ 15 phút ngày 19/6, tổ bay thuộc Công ty Trực thăng miền Nam điều khiển trực thăng Super Puma L2 số hiệu VN-8616 cùng tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do Đại úy – BS.Tạ Văn Bạch làm tổ trưởng xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất.

Sau gần ba giờ bay vượt biển, đến 9 giờ 15 phút, trực thăng hạ cánh an toàn xuống Nhà giàn DK1/12. Ngay sau đó, tổ cấp cứu nhanh chóng tiếp nhận bệnh nhân, đánh giá tình trạng lâm sàng, ổn định các chỉ số sinh tồn và đưa người bệnh lên máy bay.

Trong suốt hành trình trở về đất liền, bệnh nhân được theo dõi đặc biệt. Các bác sĩ liên tục kiểm tra huyết áp, nhịp tim, tri giác và khả năng hô hấp nhằm kịp thời xử trí nếu xuất hiện biến chứng nguy hiểm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà (người mặc áo trắng, bên trái) trực tiếp đến đón nhân viên y tế lâm trọng bệnh phải chuyển từ biển vào đất liền cấp cứu

Đại úy-BS.Tạ Văn Bạch cho biết: “Trong quá trình vận chuyển, bệnh nhân có tình trạng giảm tưới máu nhiều cơ quan, ý thức chậm, lo lắng, hoảng hốt, khó thở, nhịp tim chậm khoảng 40-50 lần/phút. Sau khi sử dụng thuốc hỗ trợ tim mạch, huyết áp bệnh nhân được cải thiện và ổn định hơn”.

Đến 12 giờ 15 phút cùng ngày, khi trực thăng VN-8616 hạ cánh xuống Bệnh viện Quân y 175, các bác sĩ đã khẩn trương triển khai các biện pháp chuyên môn để đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh, sau đó tiến hành các xét nghiệm chuyên sâu, tầm soát tổn thương tim mạch, thần kinh và các cơ quan liên quan. Đồng thời, các chuyên gia của nhiều chuyên khoa đã tiến hành hội chẩn nhằm đưa ra phương án điều trị tối ưu.