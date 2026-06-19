Thái Nguyên lên kế hoạch khởi công 6 dự án NOXH, nhà cho thuê với gần 6.000 căn hộ

TPO - Dự kiến, ngày 29/6 tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức lễ khởi công 6 dự án nhà ở xã hội (NOXH), nhà cho thuê với gần 6.000 căn hộ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho người lao động.

Ngày 19/6, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức họp rà soát công tác chuẩn bị khởi công các dự án nhà ở xã hội (NOXH) và nhà ở cho thuê trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, trong tháng 6/2026, Thái Nguyên sẽ khởi công 6 dự án NOXH và nhà ở cho thuê với tổng quy mô gần 6.000 căn hộ. Bao gồm dự án NOXH thuộc Khu nhà ở Cao Ngạn (1.960 căn); NOXH thuộc Khu đô thị Cầu Trúc (1.707 căn); NOXH Khu đô thị số 2, Bách Quang (351 căn); Khu NOXH Vạn Xuân, phường Vạn Xuân (910 căn); NOXH để bán và cho thuê Phan Đình Phùng (530 căn) và Khu nhà ở cho thuê, NOXH Phan Đình Phùng 2 (522 căn).

Tại cuộc họp, đại diện chủ đầu tư, các sở ngành liên quan đã thông tin về tiến độ dự án. Đồng thời, trao đổi, đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan.

Phối cảnh dự án NOXH khu dân cư Đại Thắng

Phát biểu kết luận, bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho rằng, việc phát triển các dự án NOXH, nhà ở cho thuê có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở của người dân và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Loan cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng và hạ tầng kỹ thuật theo quy định. Đồng thời, chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm các dự án đủ điều kiện khởi công vào ngày 29/6.