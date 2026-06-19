Ngôi nhà màu cam nổi bật trên nền cây xanh

TPO - Là nơi ở của một gia đình 3 thế hệ với 7 thành viên, ngôi nhà được thiết kế và xây dựng trên một khu đất 650m2 tại Củ Chi (cũ)- TPHCM, cách xa trung tâm thành phố.

Chủ sở hữu ngôi nhà đã sống trong những căn hộ chung cư trong nhiều năm, nơi mà tất cả các thành viên trong gia đình có thể nhìn và nghe thấy nhau mọi lúc mọi nơi. Khi có cơ hội xây dựng một ngôi nhà lớn hơn, họ vẫn muốn giữ lại tình cảm ấm áp đó. Bên cạnh đó, họ cũng muốn con cái của mình sống gần bà và thiên nhiên. Vì lý do đó, nhóm thiết kế đã tạo ra một khoảng trống lớn giữa các phòng ngủ để mọi người có thể kết nối với nhau.

Nhóm thiết kế chọn một hình thức đơn giản cho ngôi nhà với màu cam để làm cho nó nổi bật trên nền xanh của cây cỏ. Họ sử dụng một loại gạch truyền thống và tạo nên sự khác biệt cho nó. Loại gạch này được làm từ đất sét và thường được sử dụng để lát nền. Nhưng kiến trúc sư đã cho cắt nó ra và sử dụng cho tường. Điều này làm cho bức tường có một sự thay đổi màu sắc tự nhiên.

Không gian bên trong được thiết kế trên mặt bằng mở, tạo tầm nhìn rộng. Phần mái được thiết kế cong tạo cho không gian bên trong có sự tương phản với không gian bên ngoài. Ngoài ra, nó còn giúp ánh sáng mặt trời trở nên dịu hơn khi đi vào bên trong nhà từ phía trên.