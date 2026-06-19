Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ngôi nhà màu cam nổi bật trên nền cây xanh

Thúy Hiền

TPO - Là nơi ở của một gia đình 3 thế hệ với 7 thành viên, ngôi nhà được thiết kế và xây dựng trên một khu đất 650m2 tại Củ Chi (cũ)- TPHCM, cách xa trung tâm thành phố.

Chủ sở hữu ngôi nhà đã sống trong những căn hộ chung cư trong nhiều năm, nơi mà tất cả các thành viên trong gia đình có thể nhìn và nghe thấy nhau mọi lúc mọi nơi. Khi có cơ hội xây dựng một ngôi nhà lớn hơn, họ vẫn muốn giữ lại tình cảm ấm áp đó. Bên cạnh đó, họ cũng muốn con cái của mình sống gần bà và thiên nhiên. Vì lý do đó, nhóm thiết kế đã tạo ra một khoảng trống lớn giữa các phòng ngủ để mọi người có thể kết nối với nhau.

1000036841.jpg
1000036838.jpg
1000036840.jpg
1000036839.jpg

Nhóm thiết kế chọn một hình thức đơn giản cho ngôi nhà với màu cam để làm cho nó nổi bật trên nền xanh của cây cỏ. Họ sử dụng một loại gạch truyền thống và tạo nên sự khác biệt cho nó. Loại gạch này được làm từ đất sét và thường được sử dụng để lát nền. Nhưng kiến trúc sư đã cho cắt nó ra và sử dụng cho tường. Điều này làm cho bức tường có một sự thay đổi màu sắc tự nhiên.

1000036851.jpg
1000036849.jpg
1000036850.jpg
1000036855.jpg
1000036869.jpg
1000036863.jpg
1000036860.jpg
1000036861.jpg

Không gian bên trong được thiết kế trên mặt bằng mở, tạo tầm nhìn rộng. Phần mái được thiết kế cong tạo cho không gian bên trong có sự tương phản với không gian bên ngoài. Ngoài ra, nó còn giúp ánh sáng mặt trời trở nên dịu hơn khi đi vào bên trong nhà từ phía trên.

1000036844.jpg
1000036846.jpg
1000036864.jpg
1000036862.jpg
1000036868.jpg
1000036865.jpg
1000036867.jpg
1000036859.jpg
1000036858.jpg
1000036854.jpg
1000036853.jpg
1000036852.jpg
1000036848.jpg
1000036847.jpg
Thúy Hiền
Hinz Studio
#ngôi nhà #Củ Chi #kiến trúc Việt Nam #thiết kế nhà #đất sét #gia đình

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe