Hoàng Thổ Trí Tín bứt phá doanh số, khẳng định vị thế đại lý phân phối F1 tại các siêu dự án của Xuân Cầu Holdings

Sau 4 năm hoạt động, Hoàng Thổ Trí Tín ghi dấu ấn đậm nét với vai trò nhà phân phối chiến lược hàng đầu các dự án bất động sản trọng điểm thuộc Xuân Cầu Holdings, tiêu biểu là Cao tầng Alumi và Thấp tầng Alluvia, liên tiếp thiết lập những kỷ lục bán hàng ấn tượng.

Kiến tạo giá trị từ triết lý "Trí Tín"

Thành lập từ 7/2022, Hoàng Thổ Trí Tín bước vào thị trường bất động sản với mục tiêu mang đến những giải pháp nhà ở và cơ hội đầu tư an toàn, hiệu quả. Giữa lúc thị trường trải qua nhiều biến động và thanh lọc mạnh mẽ, doanh nghiệp lựa chọn hướng đi lấy triết lý "Trí Tín – Vững Bền – Phát Triển" làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động kinh doanh.

"Hoàng Thổ" tượng trưng cho sự am hiểu sâu sắc giá trị của đất đai, của những tọa độ kim cương giàu tiềm năng; còn "Trí Tín" là cam kết làm việc bằng trí tuệ, tư vấn bằng chữ tín, luôn đặt lợi ích và sự thịnh vượng của khách hàng lên hàng đầu. Chỉ sau thời gian ngắn thành lập, doanh nghiệp đã trở thành đối tác tin cậy của các chủ đầu tư lớn như VinGroup, Sunshine Group, đặc biệt là Tập đoàn Xuân Cầu Holdings.

Hoàng Thổ Trí Tín trở thành đại lý phân phối chiến lược các siêu dự án của nhiều tập đoàn lớn

Nối tiếp những thành công trước đó, ngày 01/08/2025 đánh dấu bước tiến quan trọng của Hoàng Thổ Trí Tín khi trở thành đại lý phân phối chính thức dự án Alluvia City – đại đô thị sinh thái khoáng nóng quy mô lớn tại Văn Giang, Hưng Yên.

Việc hợp tác sâu rộng cùng chủ đầu tư Xuân Cầu Holdings ở cả hai dòng sản phẩm thấp tầng (Alluvia) và cao tầng (Alumi) khẳng định năng lực nội tại và chứng minh tầm nhìn chiến lược, sự nhạy bén của doanh nghiệp trong việc đón đầu các dòng sản phẩm bất động sản chăm sóc sức khỏe đang dẫn dắt xu hướng đầu tư.

Chiến lược thần tốc bùng nổ doanh số

Ngày 18/12/2025, sau lễ Kick-off hoàn chỉnh của dự án Alumi, Hoàng Thổ Trí Tín chính thức được chủ đầu tư trao chứng nhận đại lý phân phối chiến lược F1, đồng thời ghi danh trong nhóm 30 đại lý lớn nhất toàn hệ thống. Nhờ sở hữu quỹ căn độc quyền tại các vị trí đẹp trực diện mạch khoáng nóng, cùng việc cung cấp thông tin chuẩn xác và xây dựng giải pháp tài chính linh hoạt, doanh nghiệp nhanh chóng tạo nên sức hút lớn đối với tệp khách hàng cao cấp.

Chỉ 10 ngày sau đó, vào 28/12/2025, Hoàng Thổ Trí Tín lập cú đúp thành tích khi được vinh danh là "Đại lý xuất sắc Sold out bảng hàng" đợt ra mắt phân khu Alumi Premium. Đội ngũ chuyên viên tư vấn đã thành công kết nối chủ nhân cho các tòa Alumi Premium 1 & 2 trong thời gian ngắn kỷ lục.

Hoàng Thổ Trí Tín trở thành Top 1 Đại lý xuất sắc

Sự bứt phá này tiếp tục được ghi nhận vào ngày 15/01/2026, khi Hoàng Thổ Trí Tín vượt qua hàng loạt đơn vị phân phối để giành vị trí Top 1 đại lý phân phối dẫn đầu. Tiếp nối những thành công tại phân khu cao tầng tại dự án, Hoàng Thổ Trí Tín vinh dự được lựa chọn là đại lý chiến lược phân phối sản phẩm thấp tầng tại dự án Alluvia City. Thành quả này không chỉ chứng minh năng lực triển khai dự án bài bản mà còn khẳng định niềm tin vững chắc của khách hàng dành cho Hoàng Thổ Trí Tín.

Những thành tích Hoàng Thổ Trí Tín nhận được là kết quả của đội ngũ lãnh đạo và chuyên viên chuyên nghiệp dưới sự dẫn dắt của người thuyền trưởng dày dặn kinh nghiệm - Tổng giám đốc Nguyễn Văn Minh. Ông chia sẻ: “Sự đón nhận từ thị trường đối với các dòng sản phẩm của Xuân Cầu Holdings tại khu Đông đến từ sự cộng hưởng giữa giá trị độc bản và nhu cầu thực tế. Khi các chính sách pháp lý thắt chặt khiến các dòng tiền đầu cơ ngắn hạn thu hẹp, các nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm những tài sản bền vững, có khả năng tích lũy giá trị lâu dài và phục vụ nhu cầu ở thực.”

Siêu dự án khoáng nóng độc bản bên sông Hồng

Alluvia City là đại đô thị sinh thái khoáng nóng duy nhất bên sông Hồng. Dự án nổi bật với nguồn khoáng nóng tự nhiên quý hiếm, được hình thành qua hàng triệu năm, với hàm lượng Acid Metasilicic (H₂SiO₃) đạt 66,57 mg/l, vượt xa tiêu chuẩn của Việt Nam và Nhật Bản. Từ đó, mang đến lợi ích chăm sóc sức khỏe, dưỡng da và trị liệu vượt trội, chuẩn sống nghỉ dưỡng tại gia đẳng cấp.

Phân khu Alumi Premium (cao tầng) đang là tâm điểm nóng của thị trường với tổ hợp 7 tòa tháp Compound Resort. Các tòa tháp sở hữu thiết kế tân cổ điển tinh tế, hệ kính Low-E 3 lớp chạm sàn mở panorama, nội thất châu Âu cao cấp. Đặc biệt, Alumi Premium 3 & 4 mang đến tầm view đắt giá hướng sông Hồng, Onsen Center, Sky Garden và khu thấp tầng.

Bên cạnh đó, việc chỉ mất khoảng 25 phút di chuyển từ Phố cổ Hoàn Kiếm đến Alluvia City thông qua các trục hạ tầng đồng bộ như cầu Vĩnh Tuy, cầu Ngọc Hồi (tương lai) hay Vành đai 3.5 giúp dự án trở thành tọa độ đón đầu xu hướng giãn dân của Thủ đô. Dự án còn thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư và khách hàng an cư với nhiều chính sách ưu đãi linh hoạt.

Phối cảnh tổng quan dự án Alluvia City

Với vai trò đại lý phân phối F1 dẫn đầu, Hoàng Thổ Trí Tín cam kết tiếp tục đồng hành cùng Xuân Cầu Holdings để đưa những sản phẩm bất động sản chất lượng, minh bạch pháp lý tới tay khách hàng.

Quý khách hàng quan tâm dự án Alluvia City & Alumi Premium vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV HOÀNG THỔ TRÍ TÍN

VPGD PHÍA ĐÔNG: Biển xanh 118 & 120, khu đô thị Vinhomes Ocean City, Xã Nghĩa Trụ, Tỉnh Hưng Yên

VPGD PHÍA TÂY: SH2-21 dự án The Matrix One, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội

Hotline : 0934.622.655

E-Mail: hoangthotritin.com@gmail.com

Website: hoangthotritin.com

​