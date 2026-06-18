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Địa ốc

Khang Điền (KDH): 25 năm phát triển nhân văn, bền vững

P.V

Gần 25 năm hình thành và phát triển, Khang Điền khẳng định vị thế là một trong những nhà phát triển bất động sản uy tín tại TP.HCM với quỹ đất quy mô lớn và nền tảng tài chính vững mạnh. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Khang Điền còn tạo nên bản sắc riêng khi kiên trì triết lý phát triển nhân văn, lấy con người và cộng đồng làm trung tâm, dành nguồn lực cho các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục, y tế và chỉnh trang đô thị.

Hằng năm, Khang Điền dành nguồn ngân sách đáng kể cho công tác an sinh xã hội, trực tiếp sẻ chia tại nhiều địa phương thông qua các cơ quan chức năng và tổ chức có liên quan. Các chương trình tập trung vào hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, đồng hành cùng các chiến dịch y tế lớn như đóng góp cho Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19, tài trợ trang thiết bị y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, các chương trình mổ mắt từ thiện; trao học bổng, xây nhà tình thương, nhà tình nghĩa và các công trình dân sinh tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành trên cả nước.

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Năm 2026, KDH bàn giao các căn thấp tầng đã bán tại dự án Gladia, đồng thời triển khai phân khu cao tầng, dự kiến trong quý 3/2026.

Bên cạnh đó, Khang Điền còn tích cực tham gia các dự án nâng cao chất lượng cảnh quan đô thị – lĩnh vực có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của TP.HCM.

Năm 2024, doanh nghiệp đề xuất ý tưởng và được lựa chọn là đơn vị tài trợ triển khai chỉnh trang Công viên Bờ sông Sài Gòn (phía Thủ Thiêm), góp phần cải thiện không gian công cộng ven sông, tạo thêm điểm vui chơi, sinh hoạt và tổ chức các hoạt động văn hóa phục vụ người dân, du khách.

Giai đoạn 2025 - 2026, Khang Điền tiếp tục tài trợ các hoạt động chỉnh trang tại khu vực trung tâm TP.HCM như đường Lê Lợi, Chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, cũng như các tuyến đường trọng điểm: Đồng Khởi, Hàm Nghi, Nguyễn Huệ.... Đây đều là những công trình mang tính biểu tượng, giữ vai trò quan trọng trong diện mạo đô thị của TP.HCM. Các dự án này không chỉ mang ý nghĩa thẩm mỹ mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm không gian công cộng cho người dân.

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Tháng 12.2025, trước thềm chào đón năm mới 2026, Khang Điền hoàn tất chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi, góp phần mang đến diện mạo khang trang, hiện đại cho trung tâm Thành phố

Hiện nay, Khang Điền đang tài trợ triển khai nâng cấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch với nhiều hạng mục như sơn mới, cải tạo cảnh quan…, tối ưu không gian khám chữa bệnh và môi trường làm việc của đội ngũ y tế. Công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 2/7/2026, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khang Điền đã nâng tầm trách nhiệm xã hội (CSR) thuần túy thành chiến lược "đồng kiến tạo cùng thành phố”, thể hiện định hướng phát triển nhất quán: tăng trưởng gắn liền với trách nhiệm xã hội và những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Năm 2026, Khang Điền đặt mục tiêu doanh thu 4.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng. Quý I/2026, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 327 tỷ đồng, tăng 176% so với cùng kỳ.

Sức hút của Khang Điền trong giai đoạn hiện tại không chỉ đến từ kết quả kinh doanh ngắn hạn mà còn đến từ chiến lược gia tăng quỹ đất nội đô TP.HCM một cách có hệ thống. Việc hình thành các cụm đô thị quy mô lớn tại khu Đông, kết hợp với danh mục dự án trải rộng tại Khu Nam và nhiều khu vực trọng điểm của thành phố, tạo nền tảng vững chắc cho đà tăng trưởng trong dài hạn.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Khang Điền tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả hoạt động, tối đa hoá lợi ích cổ đông, góp phần xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại và đáng sống.

P.V
#Khang Điền #bất động sản #đô thị #xã hội #TP.HCM #phát triển bền vững #công trình

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