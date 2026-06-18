Flamingo Forest City Đông Anh theo đuổi chuẩn công trình xanh quốc tế EDGE

Flamingo Forest City Đông Anh được định hướng phát triển theo các tiêu chuẩn công trình xanh quốc tế ngay từ giai đoạn đầu, tiếp nối hành trình kiến tạo những không gian sống hài hòa với thiên nhiên mà Flamingo Holdings đã bền bỉ theo đuổi qua nhiều dự án nghỉ dưỡng.

Cùng với chiến lược mở rộng không gian đô thị của Hà Nội về phía Bắc sông Hồng, Đông Anh đang dần định hình vị thế trung tâm mới của Thủ đô. Sự cộng hưởng của hạ tầng, quy hoạch và dòng vốn đầu tư đang thúc đẩy sự chuyển mình của khu vực, đồng thời mở ra dư địa cho những mô hình đô thị hiện đại, lấy chất lượng môi trường sống làm nền tảng cho giá trị phát triển lâu dài.

Đón đầu xu hướng đó, Flamingo Holdings lựa chọn tiếp cận các tiêu chuẩn công trình xanh quốc tế ngay từ giai đoạn đầu phát triển Flamingo Forest City Đông Anh - dự án đô thị sinh thái mới nhất của doanh nghiệp với tầm nhìn kiến tạo một “thành phố trong rừng” tại trung tâm Hà Nội.

Ông Nguyễn Thiện Nam – Phó TGĐ Flamingo Holdings (trái) và Ông Hồ Dương Hải – GĐ Quan hệ Chính phủ Toàn quốc SGS Việt Nam tại lễ ký kết.

Tọa lạc tại khu vực trung tâm kết nối giữa Đông Anh và Cổ Loa, Flamingo Forest City Đông Anh có quy mô khoảng 38,45 ha, tích hợp không gian ở, thương mại, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, giải trí và nghệ thuật trong cùng một quần thể. Theo định hướng quy hoạch, cảnh quan cây xanh và mặt nước sẽ đóng vai trò hạt nhân, tạo nên môi trường sống gần gũi với thiên nhiên nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của một đô thị hiện đại.

Ngày 17/6, Flamingo Forest City Đông Anh đã ký kết hợp đồng ghi nhớ với SGS Việt Nam về chứng nhận công trình xanh, trong đó Flamingo Forest City Đông Anh cam kết đăng ký và triển khai dự án hướng tới đạt chứng chỉ công trình xanh EDGE, trong khi SGS giữ vai trò Tổ chức chứng nhận độc lập. Đây được xem là một bước đi quan trọng trong lộ trình phát triển dự án theo các chuẩn mực xanh quốc tế.

EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) là hệ thống chứng nhận công trình xanh do Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC (thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới) phát triển. Để đạt chứng nhận, công trình phải đáp ứng các tiêu chí khắt khe về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước và tối ưu vật liệu xây dựng, với mức cải thiện tối thiểu 20% so với công trình thông thường cùng loại.

Trong quá trình đánh giá, SGS - tổ chức hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thử nghiệm, kiểm định và chứng nhận - sẽ đóng vai trò là đơn vị chứng nhận độc lập. Thành lập tại Pháp từ năm 1878, SGS hiện là đối tác chứng nhận toàn cầu của IFC đối với hệ thống EDGE, thực hiện đánh giá và xác minh các chỉ số hiệu quả năng lượng, sử dụng nước và vật liệu theo quy trình quốc tế thống nhất. Việc hợp tác với SGS giúp bảo đảm tính khách quan, minh bạch và độ tin cậy của quá trình chứng nhận, đồng thời khẳng định cam kết tiếp cận các chuẩn mực phát triển bền vững toàn cầu của chủ đầu tư.

Theo đại diện Flamingo Holdings, việc đăng ký đánh giá EDGE cho Flamingo Forest City Đông Anh thể hiện cam kết theo đuổi định hướng phát triển xanh ngay từ những bước đầu triển khai dự án.

Ông Nguyễn Thiện Nam – Phó TGĐ Flamingo Holdings phát biểu tại lễ ký kết.

Không gian sống xanh và phát triển bền vững vốn là những giá trị cốt lõi được Flamingo kiên định theo đuổi trong nhiều năm qua. Doanh nghiệp được biết đến là đơn vị tiên phong tại Việt Nam theo đuổi triết lý kiến trúc xanh, gia tăng mật độ cây xanh trên công trình, ứng dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng và hướng tới sự cân bằng giữa phát triển kinh tế với bảo tồn môi trường.

Trong đó, Flamingo Đại Lải Resort và Flamingo Cát Bà là những dự án tiêu biểu đạt chứng nhận công trình xanh EDGE. Mới đây, Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc tiếp tục được IFC trao chứng nhận EDGE Advanced với các chỉ số nổi bật về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước và giảm năng lượng hàm chứa trong vật liệu xây dựng, đưa dự án vào nhóm công trình “sẵn sàng không phát thải carbon” theo các tiêu chuẩn phát triển bền vững quốc tế.

Việc tiếp tục theo đuổi chứng nhận EDGE tại Flamingo Forest City Đông Anh cho thấy sự nhất quán của Flamingo Holdings trên hành trình phát triển các công trình xanh theo chuẩn quốc tế từ lĩnh vực nghỉ dưỡng tới các dự án đô thị quy mô. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành một không gian sống chất lượng cao tại Đông Anh, khu vực được định hướng trở thành trung tâm mới của Thủ đô trong tương lai.

Khi các tiêu chuẩn về không gian sống và chất lượng môi trường sống ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng đối với người mua nhà và nhà đầu tư, những dự án được định hướng theo các chuẩn mực phát triển bền vững ngay từ đầu được kỳ vọng sẽ tạo ra giá trị lâu dài cho cả cộng đồng cư dân và thị trường bất động sản.