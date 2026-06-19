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Thái Nguyên:

729 cơ sở nhà đất dôi dư được sắp xếp, xử lý

Thanh Hiếu

TPO - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 765 cơ sở nhà, đất thuộc diện phải rà soát, xử lý. Đến ngày 17/6, toàn tỉnh đã có 729 cơ sở đã hoàn thành xử lý, 36 trụ sở còn lại đang tiếp tục được sắp xếp.

Chiều 18/6, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị đánh giá tình hình xử lý, khai thác cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo báo cáo, sau sắp xếp đơn vị hành chính, toàn tỉnh có 765 cơ sở nhà, đất thuộc diện phải rà soát, xử lý. Đến ngày 17/6, đã có 729 cơ sở hoàn thành xử lý, khai thác (đạt 95,3%), hiện còn 36 cơ sở đang tiếp tục sắp xếp.

Trong số 765 cơ sở nhà đất phải xử lý, có 330 cơ sở được chuyển giao về UBND các xã, phường quản lý (319 cơ sở đã hoàn thành sắp xếp); 87 cơ sở chuyển giao về Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (62 cơ sở hoàn thành xử lý, khai thác). Một số cơ sở nhà, đất của các cơ quan Trung ương và đơn vị địa phương dôi dư đang được các ngành, địa phương xây dựng phương án tiếp nhận, quản lý và khai thác.

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Thái Nguyên đã sắp xếp được 729 cơ sở nhà đất, dôi dư (ảnh minh họa)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Linh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xử lý đối với các cơ sở còn tồn đọng; đồng thời, hoàn thiện hồ sơ, xây dựng phương án khai thác hiệu quả, tránh lãng phí tài sản công.

Ông Nguyễn Linh cũng đề nghị các xã, phường tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc về quy hoạch, giá thuê, đấu giá quyền sử dụng đất và nhanh chóng tiếp nhận, bàn giao các cơ sở nhà đất do cơ quan Trung ương chuyển giao.

Thanh Hiếu
#Cơ sở nhà đất #Trụ sở dôi dư #Thái Nguyên

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