The Tropic thiết lập tiêu chuẩn mới về di sản truyền đời cho giới tinh hoa đất Cảng

Tại The Tropic (Vinhomes Royal Island), khái niệm di sản truyền đời đang được tái định nghĩa. Không còn bó hẹp trong những tài sản vật chất đơn thuần, The Tropic kiến tạo nên một “di sản động” đúng nghĩa. Tại đây, giá trị được tích lũy và kế thừa qua các thế hệ là sức khỏe, trải nghiệm và phong cách sống theo chuẩn mực quốc tế.

Di sản không đơn thuần là những khối tài sản đứng yên

Tại Hải Phòng, mỗi thế hệ doanh nhân đều để lại dấu ấn riêng trên hành trình kiến tạo thành phố. Nếu thế hệ đi trước định hình sự phồn hoa của những tuyến phố trung tâm, thì thế hệ hôm nay đang viết tiếp câu chuyện ấy bằng một cách khác: lựa chọn những không gian sống có khả năng nuôi dưỡng những giá trị lâu dài cho gia đình.

Đặc biệt, khi Hải Phòng mở rộng không gian phát triển về phía Bắc sông Cấm, xu hướng ấy tiếp tục được nâng lên một nấc thang mới. Thế hệ kế thừa của các gia đình thành đạt không còn xem bất động sản đơn thuần là nơi ở hay tài sản tích lũy. Điều họ tìm kiếm là một môi trường sống có khả năng cân bằng giữa công việc và tận hưởng cuộc sống, giữa thành công cá nhân và hạnh phúc gia đình.

Đó cũng là lý do đô thị đảo nghỉ dưỡng thượng lưu Vinhomes Royal Island trở thành lựa chọn an cư mới của giới tinh hoa đất Cảng.

The Tropic nằm tại lõi tam giác phát triển chiến lược, kết nối thuận tiện giữa Thủy Nguyên, phố cổ Hải Phòng và đảo Vũ Yên

Tại đây, The Tropic được phát triển như một lời giải cho nhu cầu kiến tạo di sản thế hệ mới. Thay vì để lại cho con cháu một khối tài sản đứng yên theo thời gian, chủ nhân The Tropic đang tích lũy và trao truyền một hệ sinh thái giá trị sống có khả năng nuôi dưỡng thân - tâm - trí trong nhiều thập kỷ.

Nơi nuôi dưỡng thân - tâm - trí trong nhiều thập kỷ

Được bao quanh bởi 15 ha mặt nước và 1,8 ha cây xanh, tiện ích…, The Tropic sở hữu mật độ thiên nhiên hiếm có ngay tại trung tâm đô thị đảo. Mỗi ngày sống tại đây là một quá trình tích lũy những giá trị vô hình nhưng bền vững: sức khỏe thể chất, sự cân bằng tinh thần và chất lượng sống của cả gia đình.

Ông Vũ Đức Thịnh, Giám đốc Dự án Diamond Land nhận định: “Nhờ tỷ lệ gần 2 m2 thiên nhiên trên mỗi mét vuông đất ở, The Tropic tạo nên một bộ điều hòa vi khí hậu tự nhiên. Không gian sống trong lành, thoáng đãng không chỉ nâng cao chất lượng sống hiện tại mà còn tạo nên giá trị bền vững cho các gia đình đa thế hệ”.

Khác với quan niệm truyền thống về những công trình đồ sộ, kiên cố và có phần nặng nề, The Tropic theo đuổi triết lý kiến trúc nhiệt đới hiện đại với những ngôi nhà “biết thở”.

Thiết kế này ưu tiên tối đa sự kết nối giữa con người và thiên nhiên thông qua hệ cửa kính lớn, ban công rộng, khoảng lùi hợp lý cùng khả năng đón gió và ánh sáng tự nhiên như các resort cao cấp tại Maldives hay Singapore.

The Tropic sở hữu phong cách nhiệt đới hiện đại ưu tiên không gian mở

Khoảng sân tầng một kết nối trực tiếp với không gian sinh hoạt chung có thể trở thành nơi thư giãn dành cho ông bà hoặc các buổi sum họp gia đình.

Tầng hai có thể được sử dụng như không gian làm việc hoặc khu vực nghỉ ngơi riêng tư dành cho vợ chồng trẻ sau những giờ làm việc căng thẳng.

Trong khi đó, phòng đa năng rộng lớn tại tầng ba vừa là khu vui chơi an toàn cho trẻ nhỏ, vừa có thể linh hoạt chuyển đổi thành các phòng chức năng độc lập khi các thành viên trưởng thành.

Nhờ đó, ngôi nhà không bị “đóng đinh” vào một công năng duy nhất mà có khả năng đồng hành cùng gia đình qua nhiều giai đoạn phát triển.

Nếu ngôi nhà là phần hữu hình của di sản, thì hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp của Vinhomes Royal Island chính là môi trường nuôi dưỡng những giá trị tinh thần qua nhiều thế hệ.

VinWonders Vũ Yên là địa chỉ thu hút đông đảo cư dân và du khách dịp hè này

Ngay trước ngưỡng cửa là đặc quyền sống nghỉ dưỡng 5 sao chuẩn quốc tế với sân golf 36 hố, Học viện cưỡi ngựa, bến du thuyền thượng lưu, công viên giải trí VinWonders, hệ thống chăm sóc sức khỏe Vinmec cùng chuỗi tiện ích mua sắm, khám phá đẳng cấp. Nhờ đó, thế hệ trẻ được lớn lên trong một môi trường giàu trải nghiệm, đề cao sức khỏe, thể thao, kết nối cộng đồng và tinh thần hội nhập quốc tế.

Bên cạnh thiên nhiên và hệ tiện ích, sức sống đô thị cũng đang hiện hữu rõ nét trên đảo Vũ Yên. Các lễ hội, sự kiện văn hóa, nghệ thuật và giải trí liên tục diễn ra, tạo nên một cộng đồng cư dân năng động và giàu kết nối.

Đêm nhạc “Từng ngày” ngày 20/6 hứa hẹn sẽ mang đến không khí sôi động, bùng nổ

Từ các lễ hội cuối tuần trên Phố đi bộ ven sông đến đại nhạc hội “Từng Ngày” National Tour tổ chức ngày 20/6 tới tại Quảng trường Châu Âu, mỗi sự kiện đều thu hút lượng lớn cư dân và du khách, tạo nên không khí sôi động hiếm có cho đô thị đảo. Đó cũng là những giá trị mà cư dân sẽ sớm được tận hưởng mỗi ngày khi The Tropic được bàn giao trong tháng 6 này.

The Tropic có thể xem là hình mẫu của một “di sản động” truyền đời của giới tinh hoa Hải Phòng. Đây là nền móng của một phong cách sống trường tồn, nơi trao truyền cho thế hệ mai sau một môi trường xanh, một cộng đồng văn minh và những giá trị sống bền vững trên đất Cảng phồn thịnh.