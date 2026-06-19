Nhà đầu tư xuống tiền mạnh với quỹ căn hoàn thiện Đảo Ngọc nhờ cam kết tiền thuê tới 21% trong 3 năm

Thấp tầng sở hữu lâu dài ven biển đặc biệt khan hiếm. Tài sản đó càng đắt giá hơn khi vừa có thể khai thác ngay, vừa được bảo chứng dòng tiền bằng cam kết tiền thuê lên tới 21% trong 3 năm, đi cùng chính sách “khóa trần” lãi suất hấp dẫn. Lợi thế hiếm có này giúp quỹ căn hoàn thiện nội thất tại Đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay được nhiều nhà đầu tư ưu tiên giải ngân.

Xách vali vào ở ngay, vận hành “không độ trễ”

Những ngày gần đây, lượng khách tìm hiểu quỹ căn hoàn thiện nội thất tại Đảo Ngọc liên tục gia tăng. Mức giá từ 12,4 tỷ đồng cho một tư dinh hoàn thiện, có thể khai thác khi nhận bàn giao đang thu hút không chỉ khách hàng địa phương mà còn cả dòng tiền từ Hà Nội, TP.HCM...

Anh N.V.H, nhà đầu tư đến từ Hà Tĩnh cho biết, quyết định bổ sung một căn hoàn thiện Đảo Ngọc vào danh mục tài sản xuất phát từ việc dòng sản phẩm này giải quyết đồng thời 3 bài toán lớn nhất: bảo toàn vốn, tạo dòng tiền ngay và tối ưu thời gian vận hành.

“Trong đầu tư, thời gian cũng là chi phí. Một tài sản phải mất thêm nhiều tháng để hoàn thiện, vận hành hay tìm đơn vị khai thác đồng nghĩa dòng tiền bị chậm lại”, anh H. cho biết.

Nội thất của quỹ căn hoàn thiện Đảo Ngọc được trau chuốt đến từng chi tiết

Đây cũng là xu hướng ngày càng rõ nét trong nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính mạnh. Thay vì bỏ thêm thời gian, nguồn lực và chi phí cho thiết kế, thi công, hoàn thiện nội thất, họ ưu tiên những tài sản có thể đưa vào khai thác ngay để tối đa hiệu quả sử dụng vốn.

Ông Nguyễn Đức Lập, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản, nhận định dòng sản phẩm “chìa khóa trao tay” đang trở thành lựa chọn được giới giàu có săn tìm.

“Khách hàng hiện nay không chỉ mua một căn nhà. Họ mua sự hoàn thiện, tính sẵn sàng và khả năng tạo dòng tiền tức thì. Với quỹ căn hoàn thiện tại Đảo Ngọc, chủ sở hữu vừa có một không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp, vừa nắm trong tay tài sản có thể khai thác ngay mà không phát sinh thêm chi phí hay thời gian chờ đợi”, ông Lập phân tích.

Quỹ căn hoàn thiện thu hút khách hàng nhờ đặc quyền xách vali vào ở ngay, vận hành không độ trễ (Ảnh phối cảnh Tropican Village Resort)

Dòng tiền được bảo chứng, đòn bẩy tài chính được tối ưu

Trong bối cảnh thị trường đang bước vào chu kỳ mới, những sản phẩm có khả năng tạo dòng tiền rõ ràng ngày càng được ưu tiên hơn các khoản đầu tư chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá. Đây cũng là lý do chương trình cam kết tiền thuê lên tới 21% giá trị tài sản trong 3 năm tạo sức hút đặc biệt cho quỹ căn hoàn thiện Đảo Ngọc.

Cặp căn Ocean Village tại Đảo Ngọc nổi bật với vị trí đắc địa và thiết kế nội ngoại thất tinh tế

Ông Nguyễn Đức Anh, Giám đốc Dự án sàn SSM đánh giá, đây là một trong những chính sách hiếm gặp trên thị trường hiện nay. Ông lấy ví dụ, với một căn biệt thự giá 12,4 tỷ đồng, khách hàng chỉ cần bố trí khoảng 30% vốn tự có, tương đương hơn 3,7 tỷ đồng nhờ chính sách hỗ trợ lãi suất từ chủ đầu tư. Trong 3 năm đầu, khi ủy thác cho Vinpearl vận hành, khoản cam kết tiền thuê nhà đầu tư nhận về lên tới hơn 2,6 tỷ đồng.

“Nếu xét trên số vốn thực bỏ ra ban đầu, nhà đầu tư đã có thể thu hồi gần 70% vốn sau 36 tháng. Đây là tỷ lệ rất đáng chú ý trong bối cảnh nhiều kênh đầu tư khác vẫn cần thời gian dài để tạo dòng tiền tương đương”, ông Đức Anh phân tích.

Không chỉ bảo chứng đầu ra khai thác, chủ đầu tư còn đưa ra cấu trúc tài chính giúp giảm đáng kể áp lực dòng vốn. Cụ thể, khách hàng vay vốn được hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng và ân hạn nợ gốc. Sau giai đoạn này, lãi suất tiếp tục được “khóa trần” ở mức 9%/năm trong 24 tháng tiếp theo, tạo sự an toàn và chủ động tối đa.

Đối với nhà đầu tư sử dụng vốn tự có, chính sách chiết khấu lên tới 15% mang lại lợi thế đáng kể về giá vốn, qua đó mở rộng biên lợi nhuận ngay từ thời điểm xuống tiền.

VinWonders 225 ha là hạt nhân thu hút dòng khách du lịch khổng lồ trong và ngoài nước đến Đảo Ngọc

Ngoài ra, quỹ căn hoàn thiện Đảo Ngọc còn sở hữu lợi thế mà không phải dự án nào cũng có được: nằm trong hệ sinh thái đại đô thị du lịch biển quy mô lớn với hạ tầng vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng được đầu tư đồng bộ.

Theo kế hoạch, cùng thời điểm quỹ căn hoàn thiện Đảo Ngọc đi vào khai thác, hệ tiện ích trọng điểm của Vinhomes Hải Vân Bay cũng sẽ lần lượt vận hành, nổi bật là tổ hợp VinWonders quy mô 225ha. Đây là bảo chứng quan trọng cho lượng khách du lịch và nhu cầu lưu trú dài hạn.

“Cam kết tiền thuê 21% là lợi thế rất lớn ở giai đoạn đầu. Nhưng giá trị lớn hơn nằm ở triển vọng vận hành sau thời gian cam kết, khi toàn bộ hệ sinh thái du lịch được kích hoạt đồng bộ. Nhà đầu tư không chỉ sở hữu dòng tiền trước mắt mà còn nắm giữ một tài sản ven biển lâu dài với nguồn cầu khai thác bền vững”, ông Đức Anh nhận định.

Trong bối cảnh quỹ đất ven biển sở hữu lâu dài ngày càng khan hiếm, đặc biệt tại các điểm đến du lịch trọng điểm miền Trung, những sản phẩm vừa có khả năng tạo dòng tiền, vừa được hậu thuẫn bởi hệ sinh thái vận hành quy mô lớn đang trở thành nhóm tài sản được giới đầu tư ưu tiên nắm giữ.