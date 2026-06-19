Nhà ở cho thuê sẽ “cất cánh” trong những năm tới?

TPO - Trước thực trạng giá nhà ở ngày càng vượt xa khả năng chi trả của đa số người dân và thị trường bất động sản mất cân đối cung - cầu, Bộ Xây dựng xác định phát triển nhà ở cho thuê sẽ là một trong những trụ cột an sinh chiến lược trong giai đoạn 2026 - 2030. Nhiều chính sách ưu đãi mới về đất đai, tín dụng và thuế đang được nghiên cứu nhằm thu hút nguồn lực xã hội tham gia phát triển phân khúc này.

Lấy nhà ở cho thuê làm trọng tâm

Tại họp báo quý II/2026 của Bộ Xây dựng, ông Hà Quang Hưng - Cục phó Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, khẳng định phát triển nhà ở cho thuê sẽ là trụ cột an sinh chiến lược trong giai đoạn 2026-2030.

Theo ông Hưng, thời gian qua thị trường nhà ở và bất động sản đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực, song vẫn tồn tại không ít hạn chế. Nổi bật là tình trạng lệch pha cung - cầu khi nguồn cung nhà ở cao cấp dư thừa trong khi phân khúc nhà ở có giá phù hợp với thu nhập của đa số người dân lại thiếu hụt nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, cơ cấu phát triển nhà ở hiện vẫn chủ yếu tập trung vào sản phẩm để bán, trong khi nhà ở cho thuê, đặc biệt là các mô hình cho thuê dài hạn, chưa được quan tâm đúng mức. Điều này khiến nhiều người lao động, công nhân, viên chức và người dân có thu nhập trung bình, thấp gặp khó khăn trong việc tìm kiếm chỗ ở phù hợp.

Ông Hà Quang Hưng - Cục phó Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng

“Một thực tế đáng lo ngại là giá nhà ở hiện nay đã cao gấp nhiều lần thu nhập của đại bộ phận người dân, khiến khả năng tiếp cận nhà ở tại các đô thị ngày càng khó khăn”, ông Hưng nhấn mạnh.

Theo đại diện Bộ Xây dựng, một trong những nguyên nhân khiến thị trường nhà ở cho thuê chưa phát triển tương xứng là do các cơ chế ưu đãi dành cho doanh nghiệp đầu tư loại hình này còn thiếu hấp dẫn. Những chính sách về đất đai, tín dụng và thuế hiện chưa đủ mạnh để khuyến khích các chủ đầu tư tham gia phát triển các dự án nhà ở cho thuê dài hạn với mức giá phù hợp.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới sẽ tập trung vào việc tái cấu trúc thị trường nhà ở theo hướng cân bằng hơn giữa nhu cầu sở hữu và nhu cầu thuê nhà.

Hoàn thiện chính sách để tạo nguồn cung nhà ở cho thuê dài hạn

Ông Hà Quang Hưng cho biết, thời gian qua Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đưa ra nhiều định hướng quan trọng nhằm phát triển bền vững thị trường bất động sản và nhà ở. Trong đó, có 5 định hướng lớn sẽ định hình chính sách trong giai đoạn tới.

Thứ nhất là chuyển mạnh tư duy phát triển nhà ở từ chỗ chủ yếu tập trung vào nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Trong đó, nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược dài hạn, phục vụ đông đảo người dân, nhất là công nhân, người lao động, công chức và viên chức.

Thứ hai, phát triển nhà ở theo cơ chế thị trường có sự định hướng của Nhà nước. Nhà nước sẽ đóng vai trò kiến tạo thông qua việc hoàn thiện thể chế, quy hoạch, chính sách đất đai và các công cụ tài chính - tín dụng.

Thứ ba, phát triển nhà ở phải gắn với quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất và phát triển các khu công nghiệp. Các mô hình nhà ở cho thuê, chung cư cho thuê sẽ được ưu tiên tại những khu vực có hạ tầng giao thông công cộng thuận lợi, các khu vực phát triển theo mô hình TOD, khu công nghiệp và các hành lang kinh tế trọng điểm.

Nhà ở cho thuê sẽ được xây dựng ở các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu vực chỉnh trang đô thị, kết nối thuận tiện giao thông công cộng.

Thứ tư là đa dạng hóa nguồn lực đầu tư cho nhà ở cho thuê. Nhà nước sẽ sử dụng hiệu quả các nguồn lực công để dẫn dắt thị trường, đồng thời tạo động lực huy động nguồn vốn từ khu vực tư nhân và các thành phần kinh tế khác.

Thứ năm, bên cạnh nhà ở để bán, chính sách sẽ ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, đặc biệt là các dự án chung cư cho thuê tại các đô thị lớn và vùng kinh tế động lực.

Để cụ thể hóa các định hướng này, Bộ Xây dựng đang tiến hành sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đối với công tác phát triển nhà ở. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ đề xuất ban hành chỉ thị mới làm cơ sở cho việc sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các quy định pháp luật liên quan. Dự kiến các nội dung sửa đổi sẽ được trình Quốc hội vào tháng 10/2026.

Theo ông Hưng, quá trình sửa đổi luật sẽ tập trung bổ sung các cơ chế ưu đãi mạnh mẽ hơn về đất đai, tín dụng và thuế nhằm thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư nhà ở cho thuê, qua đó tạo nguồn cung nhà ở dài hạn cho người dân.

Nhìn nhận về xu hướng này, ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, cho rằng việc nhiều doanh nghiệp lớn tham gia phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê cho thấy phân khúc này đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

“Nếu trước đây nhà ở xã hội thường bị xem là lĩnh vực khó thu hút nhà đầu tư do lợi nhuận hạn chế và thủ tục kéo dài thì những thay đổi về cơ chế, chính sách thời gian qua đã tạo động lực đáng kể cho doanh nghiệp”, ông Đính nhận định.

Theo ông, sự tham gia của các tập đoàn có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm phát triển dự án sẽ góp phần gia tăng nguồn cung, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là phải bám sát nhu cầu thực tế của người dân.

“Cần tránh tình trạng mất cân đối cung - cầu giữa các khu vực. Phải làm sao để nhà ở cho thuê xây đến đâu, người dân vào ở ngay đến đó”, ông Đính nhấn mạnh.