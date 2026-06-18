Nhiều ngân hàng thay đổi nhân sự cấp cao

TPO - Nhiều ngân hàng vừa có thay đổi nhân sự cấp cao trong bối cảnh toàn ngành đang đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh...

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố các quyết định về nhân sự cấp cao sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) BIDV đã bầu ông Lê Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc BIDV - giữ chức Chủ tịch HĐQT, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Lê Ngọc Lâm sinh năm 1975, có trình độ thạc sĩ tài chính - ngân hàng. Ông Lâm công tác tại BIDV kể từ năm 1997.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng, Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp, Phó Tổng Giám đốc và Tổng Giám đốc BIDV.

﻿﻿Ông Lê Ngọc Lâm giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 từ ngày 1/7.

BIDV cũng bổ nhiệm ông Hoàng Việt Hùng giữ chức Tổng Giám đốc với thời hạn 5 năm. Ông Hoàng Việt Hùng sinh năm 1972, gia nhập BIDV từ năm 1996 và từng trải qua nhiều cương vị như Giám đốc BIDV Nghệ An, Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự và Phó Tổng Giám đốc BIDV.

Cùng với đó, ngân hàng cũng bổ nhiệm thêm hai Phó Tổng Giám đốc là ông Lê Huy Hoàng - Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự BIDV và ông Vũ Hoàng Dương - Giám đốc BIDV Chi nhánh Sở Giao dịch 1. Các quyết định đều có thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/7/2026.

Trong khi đó, Ngân hàng Eximbank cũng ghi nhận những thay đổi đáng chú ý ở cấp quản trị trước thềm Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 24/7 tới.

Theo kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt, đại hội sẽ xem xét công tác nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát. Trong quá trình chuẩn bị, Eximbank đã tiếp nhận đơn xin thôi tham gia HĐQT của ba thành viên gồm các ông Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Trí Trung và Nguyễn Trọng Hiền.

Ngân hàng cũng đang thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bà Phạm Thị Huyền Trang thôi đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT độc lập theo quy định. Các nội dung nhân sự liên quan sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Eximbank cho biết, bà Phạm Thị Huyền Trang vẫn tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch HĐQT cho đến khi đại hội bất thường được tổ chức, đồng thời đồng hành cùng ngân hàng trong việc triển khai các định hướng chiến lược và chương trình chuyển đổi trọng tâm trong thời gian tới.

Trước đó, ông Phạm Hồng Hải - cựu Tổng Giám đốc OCB - được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc UOB Việt Nam từ ngày 15/6.

Việc nhiều ngân hàng có sự thay lãnh đạo cấp cao cho thấy sự tiếp nối thành công và phát triển trong giai đoạn mới, đặc biệt là trong bối cảnh ngành ngân hàng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về quản trị rủi ro.