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Kinh tế

Sắp tăng giá iPhone

Hồng Nhung

TPO - Theo chia sẻ của CEO Tim Cook với tờ Wall Street Journal, Apple có thể sớm tăng giá nhiều dòng sản phẩm khi chi phí chip nhớ và bộ nhớ lưu trữ leo thang vì làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn mới đây, ông Tim Cook cho biết Apple đang phải đối mặt với áp lực chi phí ngày càng lớn khi nhu cầu chip nhớ phục vụ các trung tâm dữ liệu AI tăng mạnh trên toàn cầu. Điều này khiến nguồn cung dành cho ngành điện tử tiêu dùng bị thu hẹp, đồng thời đẩy giá các linh kiện quan trọng lên mức cao.

“Đáng tiếc, việc tăng giá là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giảm thiểu những khoản tăng giá khổng lồ mà các nhà cung cấp áp lên chúng tôi và bảo vệ khách hàng khỏi các đợt tăng giá. Tuy nhiên, tình hình hiện nay đã trở nên không bền vững", ông Cook nói.

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Apple có thể sớm tăng giá nhiều dòng sản phẩm khi chi phí chip nhớ và bộ nhớ lưu trữ leo thang vì làn sóng đầu tư vào AI. Ảnh: Reuters.

Làn sóng đầu tư AI đang tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt đối với nguồn cung chip nhớ, đặc biệt là DRAM và bộ nhớ băng thông cao (HBM), loại linh kiện đóng vai trò thiết yếu trong các máy chủ AI.

Theo ông Cook, ngày càng nhiều công suất sản xuất được chuyển sang phục vụ lĩnh vực AI, khiến lượng chip dành cho các thiết bị tiêu dùng trở nên hạn chế hơn.

Đầu tháng này, các hiệp hội đại diện cho ngành ô tô, bán lẻ và điện tử tại Mỹ cũng đã cảnh báo rằng tình trạng thiếu hụt chip nhớ có thể khiến giá nhiều mặt hàng tiêu dùng tăng mạnh, đồng thời gây gián đoạn chuỗi cung ứng.

Dù xác nhận kế hoạch điều chỉnh giá, CEO Apple không tiết lộ thời điểm cụ thể, mức tăng dự kiến hay những sản phẩm nào sẽ chịu tác động. Thông tin xuất hiện khi Apple được cho là đang chuẩn bị ra mắt chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên vào tháng 9, cùng với các mẫu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Ông Cook cho biết Apple đang chịu áp lực lớn từ tình trạng thiếu chip nhớ DRAM. Khi nguồn cung bị thu hẹp và các nhà sản xuất liên tục tăng giá, chi phí sản xuất của Apple cũng tăng theo.

Theo CEO Apple, công ty kỳ vọng nguồn cung và giá chip nhớ sớm trở lại mức bình thường để giảm áp lực lên các sản phẩm tiêu dùng.

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Apple đang chịu áp lực lớn từ tình trạng thiếu chip nhớ DRAM. Ảnh: Reuters.

Trước nguy cơ thiếu hụt kéo dài, Apple cho biết sẵn sàng sử dụng nguồn tiền mặt khổng lồ của mình để hỗ trợ mở rộng năng lực sản xuất chip nhớ trên thị trường. Tuy nhiên, ông Cook khẳng định công ty không có kế hoạch tự xây dựng các nhà máy sản xuất chip nhớ hoặc bộ nhớ lưu trữ.

Bên cạnh đó, CEO Apple cũng đề cập đến khả năng mở rộng nguồn cung từ Trung Quốc - nơi đang sở hữu nhiều doanh nghiệp sản xuất chip nhớ và lưu trữ lớn. Tuy nhiên, các quy định về an ninh quốc gia hiện nay có thể buộc các công ty Mỹ phải xin giấy phép nếu muốn hợp tác với các nhà cung cấp Trung Quốc.

Khi được hỏi liệu các hạn chế này có nên được nới lỏng hay không, ông Cook cho rằng mọi lựa chọn cần được xem xét để giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung. “Chúng ta nên nhìn vào tất cả các nguồn cung có thể có”, ông nói.

Những phát biểu của CEO Apple cho thấy cơn sốt AI không chỉ làm thay đổi ngành công nghệ mà còn đang tạo ra những tác động trực tiếp đến thị trường điện tử tiêu dùng, trong đó người mua iPhone và các thiết bị Apple có thể sẽ là những đối tượng phải gánh chịu một phần chi phí tăng thêm trong thời gian tới.

Hồng Nhung
Reuters
#Apple #chip nhớ #AI #Apple tăng giá #Tim Cook #CEO Apple

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