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Nhà thầu dự án quảng trường Huế tiếp tục bị phạt

Ngọc Văn

TPO - Dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao TP. Huế liên tục trễ hẹn hoàn thành. Nhà thầu thi công hạng mục cải tạo nhà thi đấu thể thao vừa tiếp tục bị xử phạt, nâng tổng số tiền phạt do vi phạm tiến độ lên hơn 290 triệu đồng.

Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty CP Xây lắp và Thương mại An Bảo số tiền hơn 260 triệu đồng, do chậm tiến độ thực hiện gói thầu số 11 thuộc dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao TP. Huế.

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Nhà thầu thi công hạng mục cải tạo nhà thi đấu thuộc Quảng trường Văn hóa Thể thao TP. Huế vừa tiếp tục bị xử phạt do chậm tiến độ.

Trước đó, ngày 20/5, doanh nghiệp này từng bị xử phạt hơn 31 triệu đồng vì vi phạm tiến độ hợp đồng. Như vậy, tổng số tiền xử phạt đối với nhà thầu đến nay đã vượt 292 triệu đồng.

Theo ông Hà Xuân Hậu - Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế, Công ty CP Xây lắp và Thương mại An Bảo là thành viên liên danh thực hiện gói thầu số 11, gồm các hạng mục xây dựng và lắp đặt thiết bị phục vụ cải tạo nhà thi đấu thuộc dự án.

Qua theo dõi, chủ đầu tư xác định nhà thầu tiếp tục không đáp ứng tiến độ theo Phụ lục hợp đồng ký ngày 16/4/2026. Nội dung vi phạm và mức xử phạt đã được chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu thống nhất tại cuộc làm việc ngày 9/6.

Toàn bộ số tiền xử phạt sẽ được khấu trừ trực tiếp vào các đợt thanh toán khối lượng hoàn thành tiếp theo của gói thầu.

Chủ đầu tư đồng thời yêu cầu nhà thầu khẩn trương bổ sung nhân lực, thiết bị, triển khai các giải pháp khắc phục nhằm bảo đảm tiến độ. Hai bên thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành gói thầu số 11 đến ngày 30/6.

Theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế, nếu tiếp tục không hoàn thành công việc theo tiến độ gia hạn hoặc không có giải pháp bù đắp phần khối lượng chậm trễ, nhà thầu sẽ bị xử lý theo các điều khoản hợp đồng và quy định pháp luật hiện hành.

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Sau nhiều lần điều chỉnh tiến độ, gói thầu số 11 dự kiến hoàn thành các hạng mục chính vào cuối tháng 6 và hoàn tất toàn bộ công trình trong tháng 7/2026.

Đại diện Công ty CP Xây lắp và Thương mại An Bảo cho rằng, quá trình cải tạo phát sinh nhiều hạng mục phải điều chỉnh thiết kế, thi công để phù hợp kết cấu công trình. Bên cạnh đó, giá vật liệu tăng và nguồn cung khan hiếm cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Doanh nghiệp cho biết đã tập trung nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành các hạng mục chính vào cuối tháng 6 và hoàn tất toàn bộ công trình trong tháng 7.

Như Tiền Phong đã thông tin, dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao TP. Huế có tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng, được xây dựng tại khu đất bốn mặt tiền ở phường Vỹ Dạ. Trong đó, gói thầu số 11 có giá trị hơn 83 tỷ đồng, khởi công từ tháng 1/2025 và theo kế hoạch ban đầu sẽ hoàn thành vào tháng 2/2026. Tuy nhiên, sau nhiều lần trễ hẹn, đến nay các hạng mục thuộc gói thầu kể trên vẫn chưa thể về đích đúng thời hạn.

Ngọc Văn
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