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Kinh tế

Acecook Việt Nam tiếp tục được vinh danh vào top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam 2026

P.V

Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tiếp tục được vinh danh trong TOP 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Tiêu biểu Việt Nam 2026 (Corporate Sustainability Awards CSA 2026), với hạng mục E – Tiên phong giảm thiểu rác thải, thể hiện trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh luôn gắn kết chặt chẽ với môi trường.

Từ giảm thiểu rác thải đến thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Đây là năm thứ hai liên tiếp Acecook Việt Nam được ghi nhận tại giải thưởng, khẳng định định hướng phát triển bền vững được triển khai xuyên suốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, với trọng tâm là giảm phát sinh chất thải ngay từ nguồn và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

CSA là chương trình bình chọn thường niên do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức, quy tụ hội đồng thẩm định gồm các tổ chức uy tín nhằm tôn vinh các doanh nghiệp tiên phong trong phát triển bền vững tại Việt Nam. Năm 2026, chương trình bước sang năm thứ 5 với chủ đề “Cuộc Đại Chuyển Đổi 3P” (Profit – People – Planet), hướng đến việc ghi nhận những doanh nghiệp tạo ra giá trị cân bằng giữa kinh tế, con người và môi trường thông qua các kết quả thực chất, có thể đo lường.

Giảm rác thải từ chính nguồn phát sinh

Với định hướng phát triển bền vững, nơi hiệu quả kinh doanh luôn song hành cùng trách nhiệm với môi trường, Acecook Việt Nam không chỉ tiến hành xử lý rác thải phát sinh, mà còn đồng thời giảm thiểu rác thải ngay từ các công đoạn sản xuất và vận hành ban đầu. Đây cũng là nền tảng giúp doanh nghiệp cắt giảm 22% tổng lượng chất thải rắn phát sinh trong năm 2025, tương đương khoảng 3.530 tấn so với năm 2024.

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Đại diện Acecook Việt Nam nhận giải Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu tại Việt Nam

Kết quả này đến từ nhiều sáng kiến cải tiến được triển khai đồng bộ tại các nhà máy trên toàn quốc. Tiêu biểu là việc tối ưu hóa quy trình xử lý vi sinh giúp giảm thiểu đáng kể lượng bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải. Thu hồi triệt để lượng bột gạo mịn phát sinh từ quá trình rửa gạo trong dây chuyền làm bún, phở, đồng thời kiểm soát nghiêm ngặt quy trình nạp liệu để nâng cao hiệu suất đốt của lò hơi và tiết giảm lượng tro xỉ phát sinh.

Những cải tiến này không chỉ giúp giảm lượng chất thải phải xử lý mà còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu và tối ưu vận hành sản xuất.

Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn từ bao bì đến tái chế

Song song với hoạt động giảm chất thải trong sản xuất, Acecook Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh lộ trình xanh hóa bao bì. Từ năm 2022, doanh nghiệp từng bước thay thế các vật liệu nhựa bằng chất liệu giấy đối với các dòng sản phẩm mì ly, mì tô. Tính đến cuối năm 2025, tỷ lệ chuyển đổi đã vượt 90%, góp phần cắt giảm hơn 6.830 tấn nhựa sử dụng ra môi trường tự nhiên.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tích cực hợp tác với các đối tác chuyên môn trong lĩnh vực thu gom và tái chế bao bì nhằm kéo dài vòng đời vật liệu theo định hướng kinh tế tuần hoàn. Riêng trong năm 2025, Acecook Việt Nam đã thực hiện ký kết hợp đồng tái chế thực tế với hơn 1500 tấn nhựa và 8000 tấn giấy các loại, góp phần giảm áp lực lên tài nguyên thiên nhiên và hạn chế lượng chất thải phải xử lý.

Trong hoạt động vận hành nội bộ, công ty tiếp tục duy trì tỷ lệ tái sử dụng khoảng 90% hệ thống pallet và rổ nhựa. Đối với vật tư không còn đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng sẽ được công ty chuyển giao cho các đơn vị tái chế để thu hồi và tái chế vật liệu cho mục đích sử dụng khác, góp phần thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn và sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Phát triển bền vững từ những hành động nhỏ

Bên cạnh những sáng kiến quy mô lớn trong hoạt động sản xuất, Acecook Việt Nam cũng không ngừng lan tỏa tinh thần sống xanh đến chính cán bộ công nhân viên của mình thông qua nhiều hoạt động thiết thực trong môi trường làm việc hằng ngày.

Các chương trình như trang bị thùng rác phân loại tại nguồn hay “Ngày giảm nhựa không tái chế” được triển khai định kỳ hằng tháng đã góp phần nâng cao nhận thức và từng bước hình thành thói quen sống có trách nhiệm với môi trường cho toàn thể cán bộ nhân viên.

Song song đó, Acecook Việt Nam đẩy mạnh thực hành nguyên tắc 4R (Refuse – Reduce – Reuse – Recycle) tại nhà máy và văn phòng; thúc đẩy số hóa quy trình làm việc, khuyến khích sử dụng tài liệu điện tử, ký số và hạn chế in ấn không cần thiết nhằm giảm thiểu việc tiêu thụ tài nguyên.

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Acecook Việt Nam được vinh danh tại hạng mục E - Tiên phong giảm thiểu rác thải

ESG là nền tảng cho tăng trưởng dài hạn

Trong bối cảnh các yêu cầu về ESG, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải ngày càng trở thành tiêu chuẩn quan trọng đối với doanh nghiệp, Acecook Việt Nam xác định phát triển bền vững không chỉ là trách nhiệm đối với môi trường và xã hội mà còn là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra giá trị lâu dài.

Theo đó, doanh nghiệp tích hợp các yếu tố ESG vào chiến lược phát triển thông qua sáu trụ cột gồm Sustainable Products (Sản phẩm bền vững), Responsible Manufacturer (Nhà sản xuất có trách nhiệm), Green Planet (Hành tinh xanh), Happy Employees (Nhân viên hạnh phúc), Sustainable Community (Cộng đồng bền vững) và Responsible Governance (Quản trị có trách nhiệm).

Việc tiếp tục được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Tiêu biểu Việt Nam 2026, đặc biệt ở hạng mục E -Tiên phong giảm thiểu rác thải, là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Acecook Việt Nam trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu Green Planet, hướng tới tạo ra giá trị bền vững cho môi trường, cộng đồng và các thế hệ tương lai.

P.V
#Acecook Việt Nam #phát triển bền vững #giảm thiểu rác thải #kinh tế tuần hoàn #ESG #bảo vệ môi trường #doanh nghiệp bền vững

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