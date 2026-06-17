Năm 2026, VRG được Bộ Tài chính giao chỉ điêu tăng trưởng 5,60%

Năm 2026, Tập đoàn được Bộ Tài chính giao các chỉ tiêu: Tổng doanh thu và thu nhập khác 33.799 tỷ đồng, tăng trưởng 5,60% so với thực hiện 2025. Lợi nhuận sau thuế là 5.558 tỷ đồng, tăng tương ứng 5,54% so với thực hiện 2025. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) 6,62% và Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) 9,17%.

Theo lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tập đoàn đã và đang triển khai nhiệm vụ, giải pháp góp phần tăng trưởng kinh tế hai con số, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Các đại biểu dự Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào sáng 17/6

Tập đoàn định hướng phát triển trở thành tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh, giữ vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Tập đoàn xác định duy trì và mở rộng đầu tư cao su tại Lào, Campuchia là giải pháp chiến lược nhằm bảo đảm quy mô sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và giữ vững vị thế của ngành cao su Việt Nam trên thị trường khu vực và thế giới. Việc phát triển khoảng 100.000 ha cao su tại hai quốc gia này không chỉ góp phần tạo nguồn lợi nhuận bền vững, bù đắp sự suy giảm diện tích trong nước mà còn khẳng định vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước trong hợp tác đầu tư quốc tế, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa Việt Nam với Lào và Campuchia, gắn phát triển kinh tế với nhiệm vụ đối ngoại, an ninh - quốc phòng và lợi ích chiến lược lâu dài của đất nước.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thực hiện hợp nhất, sáp nhập các doanh nghiệp cùng ngành nghề trên cùng địa bàn, cùng mô hình sản xuất kinh doanh nhằm phát huy lợi thế tổng thể của Tập đoàn và giảm đầu mối quản lý. Hiện nay Tập đoàn đã bỏ cấp trung gian Nông trường trong toàn hệ thống các công ty cao su thành viên và đang thực hiện việc sáp nhập các đơn vị sản xuất kinh doanh có cùng mô hình quản lý tại khu vực Duyên hải miền Trung ở các tỉnh Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và sẽ mở rộng việc sáp nhập sang các khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và cả dự án nước ngoài để thu gọn đầu mối và nâng cao hiệu quả quản lý.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiếp tục tăng cường hợp tác với các tập đoàn kinh tế lớn như PVN, EVN, VNPT nhằm phát huy thế mạnh, tối ưu nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo động lực tăng trưởng. Thông qua các thỏa thuận hợp tác toàn diện đã ký kết, các bên phối hợp phát triển các dự án năng lượng tái tạo, thu hút đầu tư công nghệ cao và mở rộng các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam xác định Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam là hạt nhân nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, từng bước hình thành các trung tâm R&D và phòng thí nghiệm khu vực trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Tập đoàn tập trung phát triển các lĩnh vực có tiềm năng như công nghệ sinh học, công nghệ gen nhằm gia tăng giá trị sản phẩm, thúc đẩy chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững và hỗ trợ phát triển kinh tế hộ cao su tiểu điền.

Ngoài ra, Tập đoàn cũng tập trung phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý đất đai, vườn cây, giám sát sản xuất theo thời gian thực. Đồng thời, Tập đoàn triển khai số hóa toàn diện hoạt động quản trị, nâng cao hiệu quả, tính minh bạch và năng lực cạnh tranh; gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học với sản xuất kinh doanh, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Với nền tảng tài chính vững mạnh, quỹ đất lớn, hệ sinh thái sản xuất đa ngành và chiến lược phát triển dựa trên các trụ cột cao su, khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo, VRG hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn nông nghiệp – công nghiệp hàng đầu khu vực, tạo giá trị bền vững cho cổ đông, người lao động và cộng đồng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.