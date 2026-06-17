Bộ Tài chính nói về chính sách thuế với xăng E10, giảm chi phí cho người dùng

TPO - Bộ Tài chính cho biết sẽ đánh giá tổng thể các chính sách thuế hiện hành liên quan đến xăng E10; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét

Hôm nay (17/6), tại họp báo thường kỳ quý II của Bộ Tài chính, ông Trương Bá Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí, Bộ Tài chính - cho biết thúc đẩy tăng trưởng xanh và chuyển đổi năng lượng là chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước. Thời gian qua, Bộ Tài chính đã tham mưu nhiều giải pháp về thuế nhằm hỗ trợ phát triển nhiên liệu sạch và năng lượng tái tạo.

Chính sách thuế hiện hành tập trung vào hai mục tiêu chính là giảm chi phí sản xuất và giảm chi phí sử dụng nhiên liệu sinh học E10.

Bộ Tài chính cho biết sẽ đánh giá tổng thể các chính sách thuế hiện hành liên quan đến xăng E10.

Với hoạt động sản xuất, các dự án sản xuất nhiên liệu sinh học và năng lượng sạch đang được hưởng nhiều ưu đãi về thuế như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu và các chính sách ưu đãi đầu tư khác. Bên cạnh đó, Chính phủ đã điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu đối với ethanol từ 10% xuống 5% nhằm hỗ trợ nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất xăng E10.

Theo ông Tuấn, Việt Nam vẫn phải nhập khẩu ethanol, do đó cần chính sách hỗ trợ để giảm chi phí nhập khẩu mặt hàng này.

Để giảm chi phí cho người tiêu dùng xăng E5, E10, ông Tuấn cho biết Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt có quy định xăng khoáng chịu thuế suất 10%, nhưng xăng E10 chỉ chịu thuế 7%. Tại pháp luật về thuế bảo vệ môi trường cũng chỉ quy định thu thuế bảo vệ môi trường đối với phần nhiên liệu hóa thạch cấu thành trong sản phẩm.

Như vậy, xăng E10 chỉ bị tính thuế bảo vệ môi trường với phần xăng khoáng dùng để phối trộn, trong khi phần ethanol sẽ được loại trừ.

Lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí cho biết, ngày 16/6, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 29 về việc thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10. Trong đó, giao trách nhiệm cho Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định liên quan đến chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng E10 nếu cần thiết.

Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu, đánh giá lại toàn bộ chính sách thuế liên quan xăng E10, trong đó có chính sách về thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, để báo cáo Chính phủ và các cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh nếu cần thiết.

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