Bộ Công Thương tiếp nhận 190 phản ánh liên quan đến xăng E10

TPO - Ông Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương - cho biết, tính đến ngày 16/6, qua các kênh phản ánh, Bộ Công Thương đã tiếp nhận 190 lượt phản ánh của người dân liên quan đến việc sử dụng xăng E10.

Bán được gần 500 triệu lít xăng E10

Tại Tọa đàm: "Chuyển đổi xăng E10: Giải pháp để thành công" do báo Lao Động tổ chức chiều 16/6, ông Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương - cho biết, sau nửa tháng triển khai bán xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc, tổng lượng xăng tiêu thụ xăng của cả nước đạt gần 540 triệu lít. Trong đó, xăng E10 đạt gần 500 triệu lít, chiếm hơn 92% tổng sản lượng, còn xăng E5 đạt gần 40 triệu lít.

Theo ông Duy Anh, đến nay Bộ Công Thương chưa ghi nhận phản ánh tiêu cực chính thức nào liên quan đến chất lượng nhiên liệu hoặc sự cố hỏng hóc động cơ do sử dụng xăng E10 đến các nhà phân phối trên cả nước.

Tuy nhiên, qua Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và các đường dây nóng, Bộ Công Thương đã tiếp nhận 190 lượt phản ánh của người dân liên quan đến việc sử dụng loại nhiên liệu mới. Trong đó, 49 lượt phản ánh xe bị yếu ga (chiếm 26%), 46 lượt phản ánh hao nhiên liệu (24%), 25 ý kiến cho biết xe bị chết máy (13%) và 17 ý kiến phản ánh khó khởi động động cơ (8,9%).

Ngoài ra, có 14 ý kiến bày tỏ lo ngại về nguy cơ rỉ sét động cơ khi sử dụng xăng E10 (7,4%), một ý kiến phản ánh hiện tượng rung lắc khi vận hành và 10 ý kiến đặt câu hỏi về chế độ bảo hành phương tiện. Bên cạnh đó, 18 ý kiến quan tâm đến khả năng bảo đảm nguồn cung xăng E5 và E10 trên thị trường.

Ông Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương.

Theo ông Đào Duy Anh, đối với từng nhóm phản ánh, Bộ Công Thương đã có hướng dẫn, giải đáp cụ thể nhằm giúp người dân hiểu đúng về đặc tính kỹ thuật cũng như cách sử dụng nhiên liệu sinh học E10.

Liên quan đến nguồn cung nhiên liệu, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công cho biết xăng E5 hiện vẫn được duy trì song song với E10 nhằm phục vụ một số dòng xe đời cũ, phương tiện hạng nhẹ và các thiết bị sử dụng động cơ xăng như máy phát điện cỡ nhỏ, máy cắt cỏ...

Tuy nhiên, trên thực tế, tại một số địa phương, người dân gặp khó khăn trong việc tìm mua xăng E5. Ngay tại Hà Nội, nhiều cửa hàng thuộc các hệ thống phân phối lớn đã không còn kinh doanh mặt hàng này.

Ông Đào Duy Anh cho biết, ngay từ khi xây dựng lộ trình chuyển đổi sang xăng E10, Bộ Công Thương đã phối hợp với các hiệp hội và nhà sản xuất phương tiện đánh giá mức độ tương thích của các dòng xe đang lưu hành. Kết quả cho thấy phần lớn phương tiện tại Việt Nam có thể sử dụng E10 an toàn, song vẫn còn một số dòng xe cũ và thiết bị chuyên dụng cần tiếp tục sử dụng E5.

"Để đáp ứng nhu cầu trong giai đoạn chuyển đổi, Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải bảo đảm cung ứng đồng thời cả xăng E5 và E10. Địa bàn nào có nhu cầu E5 cao thì phải bố trí nguồn cung phù hợp", lãnh đạo Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công chia sẻ.

82% ethanol cho xăng E10 vẫn phải nhập khẩu

Theo Bộ Công Thương, hiện cả nước có khoảng 1.000 cửa hàng kinh doanh xăng E5. Con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng khi cơ quan quản lý tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai tại các doanh nghiệp đầu mối và hệ thống phân phối.

Hiện nguồn cung ethanol cho xăng E10 chủ yếu phụ thuộc vào nhập khẩu

Bộ Công Thương cũng cho biết đang xây dựng ứng dụng tra cứu điểm bán nhiên liệu, giúp người dân dễ dàng tìm kiếm cửa hàng gần nhất có cung cấp loại xăng phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Ông Đỗ Văn Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam - cho biết, nguồn cung ethanol phục vụ phối trộn xăng E10 hiện đến từ hai nguồn chính, trong đó sản xuất trong nước đáp ứng khoảng 18% nhu cầu, 82% được nhập khẩu. Đến thời điểm này chưa phát sinh vấn đề đáng lo ngại về nguồn cung.

Đánh giá về dài hạn, ông Tuấn cho biết hiện Việt Nam có 4 nhà máy sản xuất ethanol. Cùng với việc từng bước nâng công suất và gia tăng tỷ lệ tự chủ nguồn cung trong nước, đến năm 2027 sản lượng ethanol dự kiến đạt khoảng 45.000 m3/ngày. Việc nâng cao năng lực sản xuất trong nước sẽ là yếu tố quan trọng bảo đảm thành công và tính bền vững của chương trình phát triển nhiên liệu sinh học.